W minionym tygodniu średnia cena wycieczki z wylotem między 3 a 9 sierpnia tego roku wzrosła o 122 złote – relacjonuje w najnowszym raporcie z monitorowania cen w biurach podróży Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata*. To wyraźna podwyżka, jakiej nie było jeszcze w tym roku.

Reklama Reklama

Największe zniżki cen w ostatnim tygodniu odnotowano w Kalabrii – o średnio 201 złotych, a nieco mniejsze na Lanzarote i Sardynii – o 194 i 173 złote. Największy wzrost średnich cen wycieczek miał miejsce na Malcie – o 923 złotych oraz na Sycylii i Półwyspie Chalcydyckim – o 578 i 532 złotych.

Zmiany średnich cen w ostatnim tygodniu obrazują dołączone zestawienia w formie graficznej.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

W minionym tygodniu wzrosły ceny czterech z pięciu najpopularniejszych wśród klientów biur podróży kierunków wyjazdów, w tym najbardziej Grecji – o 222 złote, a w nieco mniejszym stopniu Turcji, Egiptu i Bułgarii – o 170, 147 i 27 złotych. Obniżyły się zaś w wypadku Wysp Kanaryjskich – o 76 złotych.

W ten sposób trzy kierunki wyznaczyły sobie nowe maksymalne ceny. Grecja z ceną 6458 złotych – najwyższą wśród popularnych kierunków – sięga już wręcz nowej granicy, jaką jest 6500 złotych. Turcja ze stawką 5555 złotych pokonała barierę 5500 złotych, a Egipt wspiął się do 4300 złotych.

Można się tylko domyślać, jakie były przyczyny takiego gwałtownego wzrostu. Po pierwsze sytuacja międzynarodowa, czyli powrót do działań militarnych w Zatoce Perskiej, a co za tym idzie wzrostu cen ropy. Po drugie dalsze osłabienie złotego. Po trzecie bliski termin szczytu sezonu letniego (mniej ofert do wyboru w biurach podróży).

Czwartym – co wcale nie oznacza, że najmniej ważnym – powodem jest kapryśna pogoda w kraju, która każe turystom rozglądać się za kierunkami o stabilniejszych warunkach odpoczywania nad morzem.

228 złotych – o tyle wakacje były droższe niż rok temu

Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia 2026 pokazało, że średnia cena była wyższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 228 złotych.

Największe zwyżki cen w ujęciu rocznym Traveldata odnotowała w odniesieniu do oferowanych przez biura podróży imprez turystycznych w Maroku – o 1267 złotych, na Synaju – o 768 złotych i na Kos – o 705 złotych.

Z kolei największe spadki cen w porównaniu rok do roku miały miejsce na Costa de la Luz – o 508 złotych, w Kalabrii i na Sardynii – o 382 i 212 złotych.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

„W minionym tygodniu średnie roczne wzrosty cen wycieczek miały miejsce na czterech z najważniejszych kierunków wyjazdów wypoczynkowych Polaków, w tym największe w Egipcie – o 500 złotych, mniejsze w Grecji, Turcji i na Wyspach Kanaryjskich – o 284, 259 i 172 złotych, a nieznacznie wzrosły ceny wycieczek w Bułgarii – o 35 złote” – czytamy we wnioskach z badania.

Na mniej uczęszczanych kierunkach zdecydowanie największe zwyżki cen wycieczek w ujęciu rocznym odnotowano w odniesieniu do Maroka, o 1267 złotych, Tunezji, o 313 złotych, i Portugalii – o 185 złotych. Najmniejsze zaś widoczne były w ofertach podróży na Cypr, Maltę i Majorkę – o 85, 61 i 28 złotych.

Były też spadki cen wyjazdów, a objęły one Włochy, Hiszpanię kontynentalną i Albanię – kolejno chodziło o 235, 187 i 95 złotych.

Rosną koszty organizatorów wycieczek, nawet o 230 złotych

Eksperci Traveldaty porównali ceny paliwa i kurs złotego, żeby przekonać się, jaki miały wpływ na zmiany kosztów ponoszonych przez organizatorów zagranicznych wyjazdów. Jak piszą, cena paliwa lotniczego Jet a1 wyniosła w ostatnim tygodniu 3,86 złotego za litr wobec 2,84 złotego za litr rok wcześniej. To oznacza, że była o 35,9 procent wyższa niż przed rokiem (przed tygodniem była wyższa o 29,9 procent, a przed dwoma tygodniami o 23,8 procent).

Jednocześnie złoty był wobec dolara i euro słabszy w porównaniu rok do roku w uśrednionych rozliczeniach turystycznych o ponad 2,3 procent (przed tygodniem był słabszy o 2,7 procent, a przed dwoma tygodniami o 1,4 procent).

Sumaryczny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów wycieczek miał negatywny wpływ na organizatorów, a zawierał się w przedziale od 220 do 230 złotych (przed tygodniem wynosił między 205 a 215, a przed dwoma tygodniami od 140 do 150 złotych).

Rainbow i Best Reisen sprzedają taniej

Z analizy rocznych średnich cen wycieczek w ujęciu rok do roku Traveldata oceniła, że tylko biura podróży Rainbow i Best Reisen miały w ostatnim tygodniu niższe ceny. Pierwsze o 220 złotych, a drugie o 80 złotych. W pozostałych biurach ceny wzrosły od 10 złotych (Prima Holiday) do ponad 700 złotych.

W liczbie najniższych cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 30 kierunkach sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli pierwsze miejsce zajął TUI Poland z liczbą 64 ofert, drugie Itaka z liczbą 56 ofert, a trzecie Rainbow z liczbą 47 ofert.

Najwięcej najtańszych wyjazdów do Egiptu eksperci z Traveldaty ujawnili w ofercie biura Coral Travel i Sun & Fun (po 6), w Grecji przodowały Itaka (8), Grecos (7) i Rainbow (6), na Wyspach Kanaryjskich TUI Poland (11) i Itaka (7), w Turcji Itaka (5), TUI Poland (4) i Anex Tour (3), w Tunezji TUI Poland i Sun & Fun (po 3), a w Bułgarii Best Reisen (2 oferty).

„W porównaniu z okresem sprzed roku biuro TUI Poland poprawiło swoją pozycję w Turcji, biuro Itaka w Egipcie, na Wyspach Kanaryjskich i w Turcji, a biuro Rainbow w Egipcie, Tunezji i w Turcji” – informują autorzy raportu.

Pięciogwiazdkowe hotele bez wyraźnego lidera cen

W kolejnej części analizy eksperci z Traveldaty pokazują w tabeli biura podróży, które w ostatnim tygodniu oferowały imprezy turystyczne po przekrojowo najkorzystniejszych cenach. W czołowej piątce nastąpiła jedna zmiana – do tabeli weszło biuro Sun & Fun na pozycję czwartą, a opuściło ją biuro Kompas. Liderem pozostawał Grecos, a wiceliderem TUI Poland.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

W kolejnych tabelach Traveldata umieściła „liderów cen” wyjazdów do hoteli trzy-, cztero- i pięciogwiazdkowych na Cyprze, w Grecji i we Włoszech.

Widać z tego zestawienia, którzy touroperatorzy oferowali w minionym tygodniu wyjazdy siedmiodniowe, all inclusive, z wylotem z Warszawy na pierwszy tydzień sierpnia 2026 roku z cenami najlepszymi dla klientów, czyli takimi, „których średnia oferowana cena jest najniższa względem średniej ceny wyjazdów do hoteli danej kategorii na danym kierunku”.

Widać, że w trzech gwiazdkach najlepiej radził sobie Rainbow, tabelę z czterema gwiazdkami opanowały Itaka i Grecos, a w standardzie pięciogwiazdkowym tym razem nie było wyraźnego lidera.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

*Opracowanie obejmuje porównanie cen wyjazdów z wylotem w szczycie sezonu letniego 2026 roku, definiowanym na potrzeby porównań jako okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli od 3 do 9 sierpnia. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 15 lipca 2026 roku i porównane z cenami dla tego samego okresu wylotów zebranymi 8 lipca 2026 roku – w ujęciu tydzień do tygodnia – i z cenami zebranymi 17 lipca 2025 roku w ujęciu rok do roku.