W minionym tygodniu średnia cena wycieczki z wylotem między 3 a 9 sierpnia 2026 roku w biurze podróży wzrosła o 28 złotych – donosi w najnowszym raporcie ze śledzenia ofert Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata*.

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Tak lekkie wahnięcie średniej ceny trudno uznać za znaczące, tym bardziej, że nastąpiło po tym, jak o 31 złotych cena spadła tydzień wcześniej i wzrosła o 36 złotych dwa tygodnie wcześniej. Niemniej są kierunki, których ceny zmieniły się o wiele wyraźniej. Jak podaje Traveldata, największe zniżki w ostatnim tygodniu widoczne były w wypadku ofert wakacji na Sycylii - o 452 złote, na Lanzarote – o 309 złotych i w Maroku – o 122 złote.

Największy wzrost średnich cen wycieczek miał z kolei miejsce w odniesieniu do Portugalii – o 425 złotych, na Sardynii – o 325 złotych i na Costa del Sol – o 235 złotych.

Więcej średnich cen z ostatniego tygodnia można zobaczyć na infografikach dołączonych do raportu przez autorów.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Jak piszą eksperci z Traveldaty, w minionym tygodniu wzrosły ceny czterech z pięciu najważniejszych kierunków wyjazdów wypoczynkowych Polaków, w tym najbardziej Egiptu – o 90 złotych, a w nieco mniejszym stopniu Turcji, Bułgarii i Grecji – o 30, 29 i 5 złotych. Obniżyła się zaś cena wakacji na Wyspach Kanaryjskich – o 27 złotych.

Trzy ruchy cen w górę doprowadziły do wyznaczenia nowych rekordów poszczególnych kierunków. I tak Grecja weszła na poziom 6246 złotych, Turcja sięgnęła pułapu 5380 złotych, a Egipt – 4153 złote.

Ceny, jakie skłonni są płacić klienci polskich biur podróży nie powinny zaskakiwać. Wszak w raporcie jest mowa o cenach imprez turystycznych w szczycie sezonu letniego, który nastąpi już za miesiąc. W dodatku dotyczą miejsc, w których z dużym prawdopodobieństwem można się spodziewać słonecznej, stabilnej pogody, co nie jest w tym sezonie udziałem polskich kurortów.

Ceny paliwa i ceny walut podniosły koszty

Badanie średniej ceny wyjazdów w pierwszym tygodniu sierpnia pokazało, że cena z ostatniego tygodnia była wyższa od średniej ceny z poprzedniego sezonu o 334 złote – czytamy w dalszej części raportu Traveldaty.

„Największe roczne zwyżki cen wycieczek w nowym sezonie kolejny raz odnotowano w Maroku i na Lanzarote – o średnio 1495 i 995 złotych oraz na Synaju – o 816 złotych. Z kolei największe roczne spadki cen wyjazdów miały miejsce na Malcie – o 1156 złotych i na hiszpańskim wybrzeżu Costa de la Luz i Sycylii – o 524 i 359 złotych”.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

W minionym tygodniu cztery z pięciu najważniejszych kierunków wyjazdów wypoczynkowych Polaków, były wyraźnie droższe niż przed rokiem, w tym Egipt o 606 złotych, Wyspy Kanaryjskie o 429 złotych, Turcja o 352 złote, a Grecja o 311 złotych. Nieznacznie biura podróży obniżyły ceny Bułgarii – o 4 złote.

„Na mniej uczęszczanych kierunkach zdecydowanie największą zwyżkę cen wycieczek w ujęciu rocznym odnotowano w Maroku – o 1495 złotych, mniejsze w Portugalii i Tunezji – o 472, 286 złotych, a najmniejsze we Włoszech, na Majorce i Cyprze – o 137, 115 i 13 złotych. Spadki cen wyjazdów zanotowano natomiast na Malcie, w Hiszpanii kontynentalnej i Albanii – o 1156, 243 i 96 złotych” – relacjonują autorzy analizy, którzy od razu przyjrzeli się też relacjom kosztów paliwa lotniczego i kursom dolara i euro, żeby ocenić sytuację organizatorów wyjazdów.

W ostatnim tygodniu cena paliwa lotniczego Jet-a1 wyniosła 3,61 złotego za litr wobec 2,78 złotego za litr, czyli była o 29,9 procent wyższa niż przed rokiem (przed tygodniem była wyższa o 23,8 procent, a przed dwoma tygodniami o 16,1 procent). Z kolei złoty był słabszy, porównując rok do roku uśrednione rozliczenia turystyczne, o ponad 2,7 procent (przed tygodniem był słabszy o 1,4 procent, a przed dwoma tygodniami o 1,5 procent).

Sumaryczny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów cen wycieczek tym razem zawierał się więc w przedziale od +205 do +215 złotych, podczas gdy przed tygodniem wynosił od +140 do +150, a przed dwoma tygodniami między +115 a +125 złotych – wyliczają autorzy opracowania.

Dwa biura podróży, które obniżyły ceny

Eksperci z Traveladaty poddali też analizie ceny poszczególnych touroperatorów. Doszli do wniosku, że tylko dwaj z nich mieli w ostatnim tygodniu ceny niższe niż rok wcześniej, były to biura Neckera i TUI Poland, a różnice wyniosły 50 i 30 złotych. Pozostali touroperatorzy mieli ceny wyższe – od 30 (Prima Holiday) do 600 złotych.

W liczbie najniższych bieżących cen wycieczek pierwsze miejsce zajął TUI Poland z liczbą 66 ofert, drugie Itaka z liczbą 55, a trzecie Rainbow z liczbą 39 takich ofert.

A jak to wyglądało w podziale na poszczególne kierunki? Najwięcej „atrakcyjnych cenowo ofert” wakacji w Egipcie proponował Anex Tour (4), Coral Travel, Join Up i Sun & Fun (po 3), w Grecji Grecos (7), TUI Poland (6), Itaka i Rainbow (po 5), na Wyspach Kanaryjskich TUI Poland (12) i Itaka (7), w Turcji TUI Poland (5), Itaka i Anex Tour (po 4), w Tunezji Anex Tour (4), a w Bułgarii Best Reisen (3 oferty).

W porównaniu z okresem sprzed roku biuro TUI Poland poprawiło swoją pozycję na Wyspach Kanaryjskich, a biuro Itaka w Egipcie, na Wyspach Kanaryjskich i w Turcji – podsumowują autorzy.

Trzech liderów w trzech kategoriach hoteli

Eksperci z Traveldaty poświęcają ostatnią część raportu zaprezentowaniu kilku tabel. W pierwszej pokazują biura podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Tym razem do tabeli weszły Itaka (na pozycję trzecią) i Kompas (na pozycję piątą), a opuściły ją ETI i Anex Tour. Liderem pozostał Grecos, a wiceliderem TUI Poland.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

W kolejnych trzech tabelach Traveldata umieściła „liderów cen” wyjazdów do hoteli trzy-, cztero- i pięciogwiazdkowych na Cyprze, w Grecji i we Włoszech.

Pokazują w nich biura, które oferowały w minionym tygodniu wyjazdy siedmiodniowe, all inclusive, z wylotem z Warszawy na pierwszy tydzień sierpnia 2026 roku z cenami najlepszymi dla klientów, czyli takimi, „których średnia oferowana cena jest najniższa względem średniej ceny wyjazdów do hoteli danej kategorii na danym kierunku”.

Liderem cen hoteli trzygwiazdkowych okazał się w ostatnim tygodniu Rainbow, czterogwiazdkowych Itaka, a pięciogwiazdkowych TUI Poland.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

*Opracowanie obejmuje porównanie cen wyjazdów z wylotem w szczycie sezonu letniego 2026 roku, definiowanym na potrzeby porównań jako okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli od 3 do 9 sierpnia. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 8 lipca 2026 roku i porównane z cenami dla tego samego okresu wylotów zebranymi 1 lipca 2026 roku – w ujęciu tydzień do tygodnia – i z cenami zebranymi 10 lipca 2025 roku w ujęciu rok do roku.