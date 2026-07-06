Średnia cena wycieczki w biurze podróży z wylotem między 3 a 9 sierpnia tego roku spadła w ostatnim tygodniu o 31 złotych – relacjonuje wynik swego najnowszego badania Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata*.

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31 złotych to niewiele mniej niż 36 złotych, o które średnia cena wzrosła tydzień wcześniej. Można więc powiedzieć, że w pierwszych dniach wakacji rynek wycieczek jest dosyć stabilny, chociaż nie brakuje przykładów większych wahnięć średnich cen. I tak na przykład, jak podaje Traveldata, największe zniżki w ostatnim tygodniu można było zobaczyć w wypadku wakacji na Costa del Sol - o średnio 515 złotych, na Sardynii i w Portugalii – o 384 i 243 złote.

Największy wzrost średnich cen wycieczek miał z kolei miejsce w ofertach wyjazdów na Półwysep Chalcydycki i na Sycylię – o 302 i 288 złotych, oraz na Kretę – o 100 złotych.

Zmiany średnich cen w ostatnim tygodniu obrazują dołączone przez Traveldatę graficzne zestawienia.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Jak czytamy w raporcie, w minionym tygodniu wzrosły ceny jedynie dwóch z pięciu najważniejszych kierunków wyjazdów wypoczynkowych Polaków, w tym bardziej Egiptu, o 48 złotych, a w nieco mniejszym stopniu Grecji – o 23 złote. Spadły zaś Wysp Kanaryjskich, Turcji i Bułgarii – o 104, 20 i 15 złotych.

Prawie 400 złotych różnicy rok do roku

Eksperci Traveldaty porównali też średnie ceny imprez turystycznych z ostatniego tygodnia z cenami sprzed roku. Generalnie cena z ostatniego tygodnia była wyższa od średniej ceny z poprzedniego sezonu o 382 złote.

Największe roczne zwyżki cen wycieczek w nowym sezonie kolejny raz autorzy raportu odnotowali w wypadku podróży do Maroka i na Lanzarote, o 1388 i 1302 złote, oraz do Szarm el-Szejk – o 668 złotych.

Z kolei największe spadki w ujęciu rok do roku cen wyjazdów miały miejsce odnośnie do Malty – o 1030 złotych, Sardynii i Sycylii – o 620 i 382 złote.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

W minionym tygodniu rosły – rok do roku – średnie ceny wycieczek do najważniejszych dla Polaków krajów wakacyjnych, w tym najbardziej do Grecji – o 647 złotych, do Egiptu, o 509 złotych, na Wyspy Kanaryjskie, o 447 złotych, do Turcji, o 358 złotych i do Bułgarii – o 115 złotych.

Co ciekawe, w wyniku tych zmian dwa kierunki uzyskały najwyższe z dotąd notowanych średnie ceny. Są to Grecja i Egipt. Pierwszy z nich wspiął się do poziomu 6241 złotych, a drugi do 4063 złote. W obu wypadkach to imponujące osiągnięcia, chociaż mogą nie cieszyć osób, które jeszcze nie zarezerwowały wakacji, a myślą właśnie o tych dwóch kierunkach. Trudno się jednak dziwić, że ceny rosną w szczycie sezonu letniego.

A jak w ostatnim tygodniu było w ofertach „mniej uczęszczanych kierunków”? „Zdecydowanie największą zwyżkę cen wycieczek w ujęciu rocznym odnotowano w Maroku – o 1388 złotych, mniejsze w Portugalii i Tunezji –- o 372 i 350 złotych, a najmniejsze na Majorce, Cyprze i w Albanii – o 86, 26 i 23 złote. Spadki cen wyjazdów zanotowano natomiast na Malcie, we Włoszech i w Hiszpanii kontynentalnej – o 1030, 123 i 103 złote” – piszą autorzy.

Paliwo droższe, a do tego złoty słabszy

Chcieli oni przekonać się też jak na obecne ceny wpłynęła zmiana kosztów organizatorów wycieczek, czyli zmiany cen paliwa i kurs złotego wobec dolara i euro. Relacjonują, że cena paliwa lotniczego Jet-a1 wyniosła w ostatnim tygodniu 3,48 złotego za litr podczas gdy rok wcześniej 2,81 złotego za litr, czyli była o 23,8 procent wyższa niż przed rokiem (przed tygodniem była wyższa o 16,1 procent, a przed dwoma tygodniami o 43,4 procent). Z kolei w relacji z amerykańskim dolarem i euro krajowa waluta była w ostatnim tygodniu słabsza porównując rok do rok dla uśrednionych rozliczeń turystycznych o ponad 1,4 procent (przed tygodniem była słabsza o 1,5 procent, a przed dwoma tygodniami była na tym samym poziomie jak przed rokiem).

Co to oznaczało dla organizatorów wycieczek? Sumaryczny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów tym razem im nie sprzyjał, bo zawierał się w przedziale od +140 do +150 złotych (przed tygodniem wynosił od +115 do +125 złotych, a przed dwoma tygodniami wynosił on od +165 do +175 złotych”.

Tylko Nekera i Prima Holiday z niższymi cenami niż rok temu

Porównując ceny imprez turystycznych rok do roku eksperci Traveldaty wyliczyli, że jedynie Nekera i Prima Holiday obniżyły ceny, oba biura po 40 złotych porównując z poprzednim rokiem. Pozostali touroperatorzy je podnieśli – od 5 (TUI Poland) do 600 złotych.

W liczbie najniższych cen wakacji pierwsze miejsce zajął TUI Poland z 66 takimi ofertami, drugie miejsce Itaka z 46 ofertami, a trzecie Rainbow z liczbą 35 ofert.

Najwięcej najtańszych wyjazdów do Egiptu eksperci z Traveldaty znaleźli w ofercie Anexu Tour (5), Corala Travel i Join Upa (po 4), do Grecji najwięcej najtańszych wyjazdów było w Grecosie, Rainbowle, TUI Poland (po 5), Itace, TOP Touristik i Primie Holiday (po 4), na Wyspy Kanaryjskie w TUI Poland (12), Itace (6), do Turcji w Anexie Tour i TUI Poland (po 4), do Tunezji w Anexie Tour (4) i Join Upie (3), a do Bułgarii w TOP Touristik (3) i Best Reisen (2 oferty).

„W porównaniu z okresem sprzed roku biuro TUI Poland poprawiło swoją pozycję na Wyspach Kanaryjskich i w Turcji, a biuro Itaka w Egipcie, na Wyspach Kanaryjskich, w Turcji i Tunezji” - podsumowują ten wątek raportu jego autorzy.

Grecos na czele tabeli „najkorzystniejszych cen”

W kolejnej części opracowania przedstawiają oni tabelę z biurami podróży, które oferowały w ostatnim tygodniu imprezy turystyczne po przekrojowo najkorzystniejszych cenach. Tym razem skład firm w czołowej piątce pozostał ten sam, ale zmieniła się ich kolejność. Liderem został Grecos, spychając na drugie miejsce biuro TUI Poland. Podium uzupełniło ETI, które awansowało tam z pozycji piątej.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Na zakończenie raportu autorzy przedstawiają „liderów cen” wyjazdów do hoteli trzy-, cztero- i pięciogwiazdkowych na Cyprze, w Grecji i we Włoszech.

Tabele przedstawiają biura, które oferowały w minionym tygodniu wyjazdy siedmiodniowe, all inclusive, z wylotem z Warszawy na pierwszy tydzień sierpnia 2026 roku z cenami najlepszymi dla klientów, czyli takimi, „których średnia oferowana cena jest najniższa względem średniej ceny wyjazdów do hoteli danej kategorii na danym kierunku”.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Dla porównania i dla wyjeżdżających w lipcu Traveldata pokazała też „liderów cen” wyjazdów właśnie w tym miesiącu do tych samych popularnych kierunków wakacyjnych.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

*Opracowanie obejmuje porównanie cen wyjazdów z wylotem w szczycie sezonu letniego 2026 roku, definiowanym na potrzeby porównań jako okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli od 3 do 9 sierpnia. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 1 lipca 2026 roku i porównane z cenami dla tego samego okresu wylotów zebranymi 24 czerwca 2026 roku – w ujęciu tydzień do tygodnia – i z cenami zebranymi 3 lipca 2025 roku w ujęciu rok do roku.