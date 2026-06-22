W minionym tygodniu średnia cena wycieczki z wylotem między 3 a 9 sierpnia tego roku wzrosła o 39 złotych – informuje Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata*. To wynik śledzenia cen dziesiątek tysięcy ofert największych biur podróży, jakie prowadzi ta instytucja każdego tygodnia.

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Czy 39 złotych to dużo czy mało? Zdanie można sobie wyrobić po prześledzeniu ostatnich ruchów cen. Tydzień temu cena też wzrosła, ale o 11 złotych, a wcześniej spadła o 11, wzrosła o 50 i 17 złotych, spadła o 49 złotych, wzrosła o 35 złotych, spadła o 9 i 2 złote, wzrosła o 64 złote, spadła o 11 złotych i rosła o 45, 1, 20, 136, 43, 28, 47, 64 i 10 złotych.

Widać z tego, że podwyżek była przewaga. Stąd wysokie ceny w biurach podróży, co nie powinno dziwić ze względu na wyższe koszty organizatorów, popyt klientów i coraz bliższy termin wakacji.

W ostatnim tygodniu najwięcej rosły średnie ceny wycieczek na Półwysep Chalcydycki – o 387 złotych, na Teneryfę – o 303, i na Majorkę – o 175 złotych.

Najmocniej spadały natomiast średnie ceny wakacji na Kosie – o 119 złotych, na Zakintos – o 110 złotych, i w Maroku – o 93 złote.

Więcej zmian średnich cen w ostatnim tygodniu obrazują dołączone poniżej zestawienia.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

W minionym tygodniu ceny wzrosły na wszystkich najważniejszych kierunkach wyjazdów wypoczynkowych Polaków, w tym najbardziej na Wyspach Kanaryjskich – o 142 złote, w mniejszym stopniu w Bułgarii – o 24 złote, a nieznacznie podniosły się ceny wycieczek do Turcji, Grecji i Egiptu – o 7, 6 i 2 złote.

300 złotych różnicy rok do roku w ofertach biur podróży

Porównanie średniej ceny wakacji ze średnią sprzed roku pokazało, że ta pierwsza była wyższa, i to dużo, bo o 291 złotych.

Największe roczne zwyżki cen wycieczek w nowym sezonie kolejny raz Traveldata odnotowała w wypadku Lanzarote – o 1159 złotych, w Maroku i na Korfu – o 774 i 705 złotych.

Z kolei największe roczne spadki cen wyjazdów ponownie miały miejsce na Malcie - o 1130 złotych, a mniejsze na Sardynii i Sycylii – o 844 i 465 złotych – wyliczają autorzy raportu.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Jak dalej piszą, w minionym tygodniu w ujęciu rok do roku wszystkie pięć najważniejszych kierunków było droższych niż przed rokiem. I tak Wyspy Kanaryjskie o 597 złotych, Grecja o 379 złotych, Egipt o 354 złote, Turcja o 175 złotych, a Bułgaria – o 118 złotych.

„Na mniej uczęszczanych kierunkach największe zwyżki cen wycieczek w ujęciu rocznym odnotowano w Maroku, na Majorce, w Tunezji i Portugalii – o 774, 417, 363 i 356 złotych, a mniejsze w Hiszpanii kontynentalnej – o 213 złotych. Spadki cen wyjazdów zanotowano natomiast na Malcie, we Włoszech, a Albanii i na Cyprze – o 1130, 304, 277 i 20 złotych” – piszą eksperci z Traveldaty.

Od razu porównują też dwa czynniki, najmocniej wpływające na koszty organizatorów wyjazdów.

Cena paliwa lotniczego Jet-a1 wyniosła w ostatnim tygodniu 3,97 złotego za litr wobec 2,77 złotego za litr rok wcześniej. To oznacza, że paliwo było droższe o 43,3 procent (przed tygodniem była wyższa o 53,4 procent, a przed dwoma tygodniami cena była wyższa o 51,3 procent).

Zarazem „w relacji z amerykańskim dolarem i euro krajowa waluta była w ostatnim tygodniu na takim samym poziomie w porównaniu rocznym dla uśrednionych rozliczeń turystycznych, podczas gdy przed tygodniem była silniejsza o 0,1 procent, a przed dwoma tygodniami o 1,5 procent”.

Wspólny wpływ wymienionych czynników na zmianę kosztów wycieczek nie sprzyjał więc organizatorom, ale jego negatywny wpływ w ubiegłym tygodniu kolejny raz osłabł. Tym razem zawierał się on w przedziale od +165 do +175 złotych (przed tygodniem wynosił między +200 a +210 złotych, a przed dwoma tygodniami wynosił od +235 do +265 złotych).

Od 50 do 600 złotych drożej niż przed rokiem

Autorzy relacjonują też, że w porównaniach średnich cen wycieczek rok do roku widać, że biura podróży nie obniżyły cen, wręcz przeciwnie zanotowali oni jedynie wzrosty cen - od 50 (Nekera) i 80 złotych (Best Reisen), aż do zwyżek o ponad 600 złotych.

W liczbie najniższych cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 30 kierunkach sezonu letniego i w trzech kategoriach hoteli, pierwsze miejsce zajął TUI Poland z liczbą 61 ofert, drugie miejsce Itaka z liczbą 43 ofert, a trzecie Rainbow z liczbą 38 ofert.

Jeśli chodzi o poszczególne kierunki, to najwięcej „atrakcyjnych cenowo ofert” wakacji w Egipcie miały biura Join Up (6), Anex Tour (5) i Coral Travel (4), w Grecji Grecos, Itaka i Prima Holiday (po 5) na Wyspach Kanaryjskich TUI Poland (10) i Itaka (6), a Turcji Anex Tour i TUI Poland (po 6), w Tunezji Join Up (5) i TUI Poland (4), a w Bułgarii TOP Touristik i Best Reisen (po 2 oferty).

Jakie jeszcze wnioski wyciągają autorzy badania? „W porównaniu z okresem sprzed roku biuro TUI Poland poprawiło swoją pozycję w Grecji, Turcji i Tunezji, biuro Itaka na Wyspach Kanaryjskich i w Tunezji, a biuro Rainbow w Turcji”.

Najtańsze biura na lipiec? Oto porównanie

W kolejnej części raportu pokazują tabelę z biurami podróży, które oferowały w ostatnim tygodniu imprezy turystyczne „po przekrojowo najkorzystniejszych cenach”. W badanym tygodniu nie zmienił się skład biur podróży w czołowej piątce, ale w kolejności miejsc zajmowanych w tabeli nastąpiła zamiana na pozycjach trzeciej i czwartej pomiędzy biurami Anex Tour i TUI Poland. Na trzech pierwszych miejscach znajdowały się zaś Grecos, TOP Touristik i TUI Poland.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Na zakończenie opracowania autorzy przedstawiają „liderów cen” wyjazdów do hoteli trzy-, cztero- i pięciogwiazdkowych na Cyprze, w Grecji i we Włoszech.

Tabele przedstawiają biura, które oferowały w zeszłym tygodniu wyjazdy siedmiodniowe, all inclusive, z wylotem z Warszawy na pierwszy tydzień sierpnia 2026 roku z cenami najlepszymi dla klientów, czyli takimi, „których średnia oferowana cena jest najniższa względem średniej ceny wyjazdów do hoteli danej kategorii na danym kierunku”.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Dla porównania i dla wyjeżdżających w lipcu Traveldata pokazuje też „liderów cen” wyjazdów właśnie w tym miesiącu do tych samych popularnych kierunków wakacyjnych.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

*Opracowanie obejmuje porównanie cen wyjazdów z wylotem w szczycie sezonu letniego 2026 roku, definiowanym na potrzeby porównań jako okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli od 3 do 9 sierpnia. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 17 czerwca 2026 roku i porównane z cenami dla tego samego okresu wylotów zebranymi 10 czerwca 2026 roku – w ujęciu tydzień do tygodnia – i z cenami zebranymi 19 czerwca 2025 roku w ujęciu rok do roku.