Sposób planowania wakacji i city breaków zmienia się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej – pisze internetowe biuro podróży eSky.pl w komunikacie prasowym podsumowującym coroczny raport dotyczący zachowań turystów.

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Jeszcze kilka lat temu inspiracją były przede wszystkim katalogi biur podróży czy rekomendacje znajomych. Dziś dla 66 procent Polaków organizacja wyjazdu rozpoczyna się w internecie – od wyszukiwarki, relacji na Instagramie czy rozmowy z asystentem AI.

Foto: ESky.pl

– Najnowsza edycja naszego corocznego raportu pokazuje, że współczesny podróżnik jest bardziej świadomy, cyfrowy i wymagający niż kiedykolwiek wcześniej. Klienci chcą szybko znaleźć inspirację, porównać oferty, zaplanować atrakcje i zarezerwować cały wyjazd bez przełączania się między wieloma serwisami – mówi dyrektor ds. marki eSky.pl Katarzyna Hauton, cytowana w komunikacie.

– Coraz częściej wykorzystują do tego aplikacje mobilne i narzędzia oparte na sztucznej inteligencji. Oczekują rozwiązań, które pozwolą zaoszczędzić czas i uprościć organizację podróży, ale z zachowaniem najwyższych standardów oraz wolności wyboru. To wyraźny sygnał dla całej branży turystycznej, że przyszłość należy do usług łączących nowoczesne technologie z elastycznym podejściem do wszystkich elementów rezerwacji – dodaje.

Era AI w podróżach

Sztuczna inteligencja przestaje być technologiczną ciekawostką, a staje się realnym wsparciem podczas planowania wyjazdów. Prawie 60 procent respondentów odpowiedziało, że korzysta z AI przy planowaniu podróży.

Foto: ESky.pl

Najczęściej sztuczna inteligencja pomaga znaleźć atrakcje w miejscu docelowym, zaplanować trasę zwiedzania i przygotować listę aktywności dopasowanych do indywidualnych upodobań. Dzięki temu podróż staje się bardziej spersonalizowana, a samo planowanie zajmuje znacznie mniej czasu. Największą otwartość w korzystaniu ze sztucznej inteligencji deklarują młodzi podróżnicy do 35. roku życia.

Co decyduje o wyborze podróży? Już nie tylko cena

Polacy chętnie organizują zagraniczne wyjazdy samodzielnie. Niemal połowa (49 procent) badanych korzysta w tym celu z internetowych platform rezerwacyjnych, wyszukiwarek i aplikacji.

Foto: ESky.pl

W procesie zakupu podróży coraz większe znaczenie zyskują urządzenia mobilne. Rezerwacja wyjazdów przez aplikacje jest już tak samo popularna jak korzystanie z tradycyjnych punktów sprzedaży, a dla młodszych podróżników smartfon staje się kluczowym narzędziem planowania i organizacji wakacji i city breaków.

Proces wyboru zagranicznego wyjazdu staje się coraz bardziej złożony. Przy dłuższych wakacjach Polacy zwracają uwagę przede wszystkim na pogodę i klimat, całkowity koszt podróży i atrakcyjność kierunku. Liczy się także dogodny termin i dostępność korzystnej oferty.

W wypadku krótszych wyjazdów kluczowa pozostaje cena, ale równie ważne są elastyczność terminu i liczba atrakcji dostępnych na miejscu. Sam kierunek to już nie wszystko – coraz większą rolę odgrywa wygoda organizacji (wzrost o 3 punkty procentowe w porównaniu z 2025 rokiem) i możliwość elastycznego dopasowania elementów podróży do własnych potrzeb.

Foto: ESky.pl

Niemal połowa respondentów (46 procent) decyduje się na pobyt w hotelu resortowym, stawiając na komfort i atrakcje. 25 procent Polaków wybiera apartamenty, dające dużą swobodę w organizacji wypoczynku, a 12 procent – kameralne hotele, gwarantujące ciszę i spokój.

Foto: ESky.pl

Rosnąca popularność pakietów

Oferty łączące lot i zakwaterowanie zyskują coraz większą popularność. Już dwie trzecie Polaków zna produkt „lot+hotel” oferowany przez internetowe biura podróży (wzrost o 7 punktów procentowych, licząc rok do roku), a ponad 50 procent korzystało z niego przynajmniej raz (wzrost o 8 punktów procentowych).

Foto: ESky.pl

– Rosnąca popularność pakietów „lot+hotel” doskonale wpisuje się w trend „frictionless living”, który w 2025 roku awansował na trzecie miejsce w rankingu najważniejszych wzorców konsumenckich, podczas gdy rok wcześniej zajmował piątą pozycję – mówi kierownik projektu w NielsenIQ Wioletta Rylska.

– Trend ten pokazuje, że coraz częściej poszukujemy prostych, wygodnych i oszczędzających czas rozwiązań, które ułatwiają codzienne funkcjonowanie. W wypadku podróży oznacza to rosnące zainteresowanie usługami, pozwalającymi zorganizować cały wyjazd w jednym miejscu, bez konieczności porównywania wielu ofert i serwisów. Jednocześnie podróżnicy nie chcą rezygnować z elastyczności i możliwości dopasowania wyjazdu do własnych potrzeb. Pakiety Lot+Hotel odpowiadają na te oczekiwania, łącząc wygodę, prostotę zakupu i personalizację, dlatego można oczekiwać, że ich znaczenie będzie dalej rosło – dodaje.

Badanie „Jak podróżują Polacy?” pokazuje, że współczesna turystyka wykracza poza sam zakup biletu lotniczego czy rezerwację noclegu. Dla coraz większej grupy Polaków cały proces – od poszukiwania inspiracji, przez planowanie i zakup, aż po same doświadczenia podczas wyjazdu – tworzy jedną, spójną ścieżkę. To właśnie kompleksowość i wygoda stają się jednymi z najważniejszych kierunków rozwoju rynku turystycznego – podsumowuje eSky.pl.

Metodologia: badanie ilościowe metodą CAWI zostało zrealizowane przez NielsenIQ na próbie 600 Polaków w wieku 18–65 lat, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy odbyli zagraniczną podróż samolotem z noclegiem w hotelu lub apartamencie. Badanie przeprowadzono w dniach 27 maja–3 czerwca 2026 roku. Maksymalny błąd statystyczny wynosi 4 procent przy 95-procentowym poziomie ufności.