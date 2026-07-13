Z badania przeprowadzonego przez firmę Talker Research wynika, że aż 74 procent turystów nie zarezerwowałoby wyjazdu bez wcześniejszego obejrzenia zdjęć miejsca docelowego. Materiały wizualne (fotografie i wideo) są drugim najważniejszym czynnikiem wpływającym na wybór kierunku podróży (47 procent wskazań), zaraz po cenie (62 procent).

Reklama Reklama

Ponad połowa respondentów (52 procent) jest pewna, że potrafi odróżnić obrazy stworzone przez sztuczną inteligencję. Przeczą temu wyniki testu.

Uczestnicy badania zostali poproszeni o wskazanie prawdziwych zdjęć w parach fotografii – autentycznej i stworzonej przez sztuczną inteligencję. Tylko co czwarty badany potrafił poprawnie wybrać prawdziwy obraz, a zaledwie 5 procent rozpoznało wszystkie autentyczne zdjęcia.

39 procent turystów, którzy udzielili co najmniej jednej błędnej odpowiedzi, wyraziło „szczere zaskoczenie” – byli bowiem pewni swojej odpowiedzi. Osoby, które popełniły błędy w testach, zadeklarowały też większą ostrożność w przyszłości.

Podróże pełne rozczarowań

Niemal jedna trzecia respondentów obawia się, że sztuczna inteligencja wpływa na ich decyzje podróżnicze – często bez ich świadomości.

Aż 70 procent przyznało, że zdarzyło im się odwiedzić miejsce, które w rzeczywistości wyglądało inaczej niż na zdjęciach. Ponad 80 procent z nich podejrzewa, że mogło to wynikać z użycia obrazów generowanych przez AI.

Jak nie dać się nabrać?

Świadomi przekłamań turyści zaczynają zmieniać swoje nawyki – zasięgają opinii znajomych i polegają na ich rekomendacjach (38 procent), szukają aktualnych, nieedytowanych zdjęć (37 procent) i treści tworzonych przez innych użytkowników (35 procent), polegają na oficjalnych źródłach informacji (34 procent).

70 procent badanych bardziej zaufałoby materiałom wizualnym oznaczonym jako autentyczne. 52 procent wskazało, że oficjalny certyfikat „AI-free” potwierdzający autentyczność zdjęć mógłby wpłynąć na wybór kierunku podróży.

Problem zauważają też instytucje i branża turystyczna – podkreślają, że wiarygodność materiałów wizualnych staje się kluczowa dla budowania zaufania podróżnych.

AI napędza oszustwa

Fałszywe zdjęcia to część większego problemu oszustw w turystyce z użyciem sztucznej inteligencji, która sprawia, że są one trudne do wykrycia.

W erze sztucznej inteligencji planowanie podróży staje się coraz bardziej skomplikowane. Obrazy, które jeszcze niedawno były wiarygodnym źródłem informacji, dziś mogą wprowadzać w błąd. Dlatego, jak zaznaczają autorzy badania, ważne jest krytyczne podejście do treści w internecie.

Badanie zostało przeprowadzone online 2 i 3 czerwca na grupie 2 tysięcy Amerykanów, którzy niedawno podróżowali lub planują podróż i mają dostęp do internetu. Zlecił je Departament Rozwoju Turystyki Tennessee.