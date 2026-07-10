Mimo złożonej sytuacji na Bliskim Wschodzie Abu Zabi konsekwentnie umacnia swoją pozycję na turystycznej mapie świata – pisze w liście do branży turystycznej Abdulla Yousuf, dyrektor ds. operacji międzynarodowych Departamentu Kultury i Turystyki Abu Zabi (Abu Dhabi Department of Culture and Tourism – DCT).

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Jak czytamy, dzięki wieloletnim inwestycjom w infrastrukturę i stabilnym fundamentom biznesowym Abu Zabi oferuje wysoki standard usług i jakość życia, co przekłada się na atrakcyjność kierunku w oczach turystów i branży turystycznej.

Emirat funkcjonuje bez zakłóceń, a jego infrastruktura turystyczna, hotelowa i lotnicza działają w pełnym zakresie, zapewniając ciągłość obsługi ruchu międzynarodowego.

„Nasze instytucje kultury tętnią życiem, hotele przyjmują gości, a siatka połączeń lotniczych pozostaje bardzo rozbudowana” – zapewnia Abdulla Yousuf (z lotniska w Abu Zabi operuje ponad 30 linii lotniczych, obsługujących ponad 140 kierunków). Wydarzenia i festiwale odbywają się zgodnie z planem.

Nowe inwestycje napędzają rozwój

Równolegle Abu Zabi realizuje strategiczne projekty, w tym Sphere Abu Dhabi (centrum widowiskowo-rozrywkowe w kształcie kuli na wyspie Yas) o wartości 1,7 miliarda dolarów, którego ukończenie planowane jest na 2029 rok.

Już w tym roku w „dzielnicy kulturalnej” na wyspie Saadiyat ma się natomiast otworzyć Muzeum Guggenheima. Stoją tam już Luwr Abu Zabi z kolekcją dzieł sztuki z różnych epok i kultur, muzeum sztuki immersyjnej teamLab Phenomena, Muzeum Historii Naturalnej, prezentujące dzieje wszechświata i Ziemi oraz Muzeum Narodowe im. Szejka Zajida, poświęcone historii i dziedzictwu kulturowemu ZEA.

Ambitna strategia: 39 milionów turystów do 2030 roku

Abu Zabi „z determinacją” realizuje też Strategię Turystyczną 2030, której celem jest osiągnięcie poziomu 39,3 miliona turystów i odwiedzających jednodniowych rocznie (w roku 2023, poprzedzającym przyjęcie strategii, emirat gościł 24 miliony turystów).

„Już teraz osiągnęliśmy dwie trzecie założonego celu” – zaznacza Abdulla Yousuf.

„Popyt na unikatowe połączenie kultury i światowej klasy rozrywki, które oferuje Abu Zabi, jest dziś silniejszy niż kiedykolwiek. Jesteśmy gotowi wspólnie z partnerami przekuć to zainteresowanie w realne rezerwacje” – dodaje.

Abu Zabi rozwija również współpracę z rynkami zagranicznymi, organizując warsztaty i spotkania B2B. Jedno z tego rodzaju wydarzeń – Experience Abu Dhabi – odbędzie 30 września w Warszawie.