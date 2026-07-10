Z danych zamieszczonych w Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że w piątek w województwie zachodniopomorskim czerwone flagi, zakazujące wejścia do wody, powiewają m.in. na plażach w Świnoujściu, Międzywodziu, Dziwnowie, Dziwnówku, Łukęcinie, Pobierowie, Pustkowie, Trzęsaczu, Rewalu, Niechorzu, Pogorzelicy, Mrzeżynie, Rogowie, Dźwirzynie, Grzybowie, Łazach, Dąbkach, Darłowie, Kopaniu, Wiciu i Jarosławcu.

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Ponadto na kąpielisku Bobolin Zachód w powiecie sławieńskim woda została uznana za nieprzydatną do kąpieli ze względu na parametry mikrobiologiczne. Jako przyczynę wskazano przekroczenie dopuszczalnego stężenia bakterii Escherichia coli (E. coli). Kąpiel w zanieczyszczonej nimi wodzie lub połknięcie jej może spowodować zatrucie pokarmowe, może prowadzić też m.in. do zakażenia dróg moczowych.

Pomorskie od Ustki do Krynicy Morskiej

W województwie pomorskim zakaz wchodzenia do wody obowiązuje na kąpieliskach w Ustce, Przewłoce, Czołpinie, Łebie, Lubiatowie, Białogórze, Dębkach, Karwieńskich Błotach Drugich, Karwi, Ostrowie, Jastrzębiej Górze, Rozewiu, Chłapowie, Władysławowie, Chałupach, Sopocie, Gdańsku, Mikoszewie, Stegnie, Sztutowie, Kątach Rybackich i Krynicy Morskiej.

W Sopocie ze względu na silny wiatr zamknięte jest kąpielisko przy wejściu na plażę nr 22.

W Gdańsku z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych czerwone flagi wywieszono na sześciu kąpieliskach: Molo Brzeźno, Hallera, Dom Zdrojowy Brzeźno, Świbno, Orle i Sobieszewo.

Sytuacja na kąpieliskach może zmieniać się w ciągu dnia, dlatego przed wejściem do wody należy sprawdzać oznakowanie na plaży i stosować się do poleceń ratowników.

Aktualne informacje o stanie kąpielisk są dostępne w Serwisie Kąpieliskowym GIS – https://sk.gis.gov.pl.

anm/ kcz/