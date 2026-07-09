Konflikt na Bliskim Wschodzie wpłynął na wakacyjne plany 29 procent Polaków – wynika z badania zrealizowanego na zlecenie Rankomat.pl. Nie chodzi wyłącznie o sam pobyt w kraju objętym podwyższonym ryzykiem. Dla wielu turystów problemem może być sama trasa: przesiadka, zmiana siatki połączeń, dłuższy lot, wyższa cena biletu albo ryzyko nagłego odwołania rejsu. Konflikt nie blokuje już masowo lotów w całym regionie, ale nadal wpływa na decyzje przewoźników, trasy przelotów, ceny biletów i ryzyko nagłych odwołań lub zmian połączeń – pisze Rankomat.pl w komunikacie.

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17 procent ankietowanych wskazało na wzrost cen biletów lotniczych, a 12 procent na brak możliwości wyjazdu do wcześniej wybranego miejsca. Jednocześnie 71 procent deklaruje, że sytuacja w regionie nie spowodowała zmiany planów.

Najbardziej narażeni na komplikacje są podróżni planujący dalsze wyjazdy lotnicze, zwłaszcza z przesiadkami w dużych hubach lub na trasach przebiegających przez Bliski Wschód. W takiej sytuacji zmiana jednej decyzji przewoźnika może uruchomić cały łańcuch konsekwencji: przesunięcie godziny wylotu, wydłużenie podróży, konieczność zmiany połączenia albo ponownej kalkulacji kosztów.

Dla części osób oznacza to rezygnację z odległego kierunku. Inni wybierają bezpieczniejszą logistycznie trasę, szukają lotów przez Europę albo decydują się na wakacje bliżej domu. W praktyce konflikt wpływa więc nie tylko na poczucie bezpieczeństwa, ale także na budżet i przewidywalność całego wyjazdu.

Badanie Rankomat.pl pokazuje jednak, że większość Polaków nie planowała wakacji w krajach, których dotyczą utrudnienia. 40 procent respondentów deklaruje, że konflikt nie zmienił ich planów, ponieważ nie zamierzali podróżować do państw arabskich ani korzystać z tras prowadzących przez ten region. Kolejne 31 procent w ogóle nie planowało zagranicznego wyjazdu.

Foto: Rankomat.pl

Oznacza to, że choć wojna oddziałuje na rynek turystyczny, jej bezpośrednie konsekwencje dotyczą przede wszystkim osób planujących dalsze podróże lotnicze. W końcu międzynarodowy port lotniczy w Dubaju jest jednym z największych węzłów przesiadkowych na świecie.

Polska najczęściej wybieranym kierunkiem

Badanie pokazuje, że najwięcej, bo aż 52 procent turystów spędzi urlop w Polsce. 19 procent wybrało kraje Unii Europejskiej, 12 procent europejskie państwa spoza UE, po 4 procent Azję i Afrykę Północną, 3 procent Amerykę Północną, po 2 procent kraje Półwyspu Arabskiego, Australię i Oceanię oraz Amerykę Południową, a 1 procent Afrykę Środkową lub Południową. W ankiecie pojawiły się też odpowiedzi osób, które nie zamierzają wyjeżdżać na wakacje w tym roku lub jeszcze nie podjęły decyzji.

Taki rozkład odpowiedzi pokazuje, że dla większości podróżnych głównym punktem odniesienia pozostaje Europa i wyjazdy krajowe. Odległe kierunki są wybierane rzadziej, ale to właśnie w ich wypadku znaczenie stabilności połączeń, kosztów lotów i warunków ubezpieczenia rośnie najbardziej.

Foto: Rankomat.pl

Przed zakupem biletu warto sprawdzić nie tylko cenę

Niepewność związana z sytuacją międzynarodową sprawia, że przygotowanie do wyjazdu powinno obejmować więcej niż porównanie cen noclegów i lotów. Znaczenie mają także warunki zmiany rezerwacji, możliwość zwrotu kosztów, aktualne komunikaty dla podróżujących i zakres ubezpieczenia turystycznego.

– Konflikty zbrojne wpływają nie tylko na bezpieczeństwo podróżnych, ale także na organizację i koszty wyjazdu. Dlatego przed zakupem biletu lotniczego lub wycieczki warto sprawdzić nie tylko cenę polisy, lecz przede wszystkim jej zakres. Standardowe ubezpieczenia turystyczne najczęściej nie obejmują skutków działań wojennych. Część ubezpieczycieli oferuje jednak dodatkowe klauzule lub czasową ochronę w określonych sytuacjach. Przed wyjazdem warto dokładnie zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na wyłączenia odpowiedzialności, a dla spokoju wybrać wariant z ubezpieczeniem na wypadek opóźnienia lub odwołania lotu – mówi ekspertka Rankomat.pl Magdalena Kajzer, cytowana w komunikacie.

Źródło danych: badanie na zlecenie Rankomat.pl zrealizowane metodą CAWI w maju 2026 roku na ogólnopolskiej grupie 809 osób w wieku 18–65 lat.