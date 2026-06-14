Zgodnie z ustawą Prawo wodne sezon kąpielowy trwa od 1 czerwca do 30 września. Dokładny okres funkcjonowania konkretnego kąpieliska lub tak zwanego miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli określa jego organizator. Musi on zmieścić się w tych ramach czasowych.

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Terminy otwarcia kąpielisk i raporty

Serwis kąpieliskowy działa pod adresem sk.gis.gov.pl i obecnie są w nim uwzględnione 722 kąpieliska. Nie wszystkie już działają; niektóre kąpieliska zostaną otwarte wraz z rozpoczęciem wakacji, pod koniec czerwca, inne na przykład 1 lipca.

Na stronie jest mapa z zaznaczonymi kąpieliskami i ich wyszukiwarka. Po wybraniu konkretnego miejsca wyświetla się komunikat dotyczący trwania sezonu kąpielowego dla danego kąpieliska. W wypadku już aktywnych kąpielisk, czyli takich, w których sezon się już rozpoczął, możliwe jest odczytanie pełnej informacji. W wypadku pozostałych można przeczytać informację o planowanym starcie sezonu kąpielowego. Szczegółowy raport pojawi się już po jego otwarciu.

Szkło, plastik, guma - na co jeszcze można trafić w wodzie?

Woda w miejscach przeznaczonych do kąpieli jest monitorowana pod kątem zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Badania obejmują też między innymi kontrolę obecności innych zanieczyszczeń takich, jak materiały smoliste, szkło, tworzywa sztuczne, guma i inne.

W razie przekroczenia dopuszczalnych wartości określonych parametrów wydawany jest zakaz kąpieli. Przywrócenie możliwości bezpiecznego kąpania następuje po wykonaniu kolejnego badania wody, które wykaże odpowiednią czystość.

Informacje na temat wyników badań wody są na bieżąco wprowadzane w trakcie trwania sezonu kąpielowego. (PAP)

ktl/ rbk/