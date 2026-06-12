Oficjalny sezon kąpielowy w Polsce trwa od 1 czerwca do 30 września, ale terminy funkcjonowania poszczególnych kąpielisk ustalane są osobno dla każdej lokalizacji - w uchwałach rad gmin.

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Jak wynika z danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, w województwie pomorskim wyznaczono w tym sezonie około 80 nadmorskich kąpielisk. Najwcześniej spośród nich otwarte zostanie kąpielisko Sopot-Łazienki Południowe I, które ma działać od 13 czerwca do 13 września. Jak podał sopocki magistrat, będzie ono czynne od 9.30 do 19.

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Pozostałe sześć strzeżonych kąpielisk w Sopocie ma wystartować 27 czerwca 2026 r. W szczycie sezonu kąpieliska będą działały siedem dni w tygodniu, a nad bezpieczeństwem wypoczywających ma czuwać codziennie 30 ratowników sopockiego WOPR.

Na sopockie plaże prowadzi 45 wejść. Przy każdym plażowicze znajdą tablice z numerem wejścia oraz kodem QR, który odsyła do mapy i praktycznych informacji. Na tablicach jest też graficzny symbol, np. kapelusz, krab, konik morski, statek, który ma ułatwić orientację, zwłaszcza rodzinom z dziećmi.

Kąpieliska w Sopocie gotowe do przyjęcia gości

Podobnie jak w poprzednich latach rodzice będą mogli pobrać dla dzieci opaski bezpieczeństwa z numerem telefonu do opiekuna. Opaski mają być dostępne u ratowników Sopockiego WOPR, w kasach molo i punktach gastronomicznych na plaży.

Przedstawiciele kurortu poinformowali, że latem na plażach dostępnych będzie 16 przebieralni. Część z nich ma być dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na plażach pojawią się również opłukiwacze; osiem ustawi Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, a kolejnych szesnaście mają zapewnić dzierżawcy punktów gastronomicznych.

MOSiR kupił także dwa chodziki plażowe typu all-terrain rollator, które ułatwią poruszanie się po piasku seniorom, osobom z niepełnosprawnościami i czasowo mniej sprawnym, np. po urazach. Sprzęt będzie można wypożyczać bezpłatnie w siedzibie ośrodka przy ul. Bitwy pod Płowcami 67 C.

Najwięcej kąpielisk ruszy 1 lipca

W poniedziałek 15 czerwca sezon mają rozpocząć kolejne pomorskie kąpieliska: Ustka Wschód, Karwia wejście na plażę nr 43, Jastrzębia Góra wejście na plażę nr 23 i Władysławowo wejście na plażę nr 9. Od 20 czerwca ma działać kąpielisko Krynica Morska-Bulwar Słoneczny 2.

Następna grupa kąpielisk nad morzem i zatokami ma być uruchamiana od 26 czerwca. Wśród nich są m.in. Molo Gdańsk Brzeźno, Gdańsk Stogi, Gdynia Śródmieście i Czołpino. Od 27 czerwca sezon mają rozpocząć m.in. kąpieliska w Pucku, Mikoszewie, Jantarze II, Stegnie, Sztutowie i Kątach Rybackich. Najwięcej pomorskich kąpielisk nadmorskich ma ruszyć 1 lipca.

Sezon w woj. pomorskim rozpoczął się już wcześniej na kąpieliskach śródlądowych. Od 1 czerwca działa kąpielisko przy OW Kaszubski Bór w Sominach nad Jeziorem Dywańskim.

W Serwisie Kąpieliskowym GIS publikowane są bieżące informacje o jakości wody i jej przydatności do kąpieli. Woda badana jest m.in. pod kątem obecności bakterii Escherichia coli i enterokoków. W serwisie pojawiają się też informacje o zakwitach sinic i innych zanieczyszczeniach, które mogą powodować czasowe zamknięcie kąpieliska.

Na kąpieliskach o warunkach do kąpieli informują flagi. Biała oznacza, że kąpiel jest dozwolona, a czerwona oznacza kategoryczny zakaz wchodzenia do wody. Czerwona flaga może zostać wywieszona m.in. z powodu zanieczyszczenia wody, ograniczonej widoczności, silnego wiatru, wysokich fal i silnych prądów wstecznych.

Organizatorzy kąpielisk i ratownicy apelują, by przed wejściem do wody zawsze sprawdzać, jaka flaga powiewa na kąpielisku.

anm/ mark/