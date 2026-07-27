W dni, w które miasto spodziewało się największego tłoku, rządało od przyjezdnych zapłacenia za wejście
Operacja rozpoczęła się 3 kwietnia i trwała przez 60 dni we wszystkie weekendy i święta. Władze miasta poinformowały, że wydały w tym czasie 650 tysięcy biletów wstępu do miasta i zebrały łącznie ponad 5 milionów euro.
Z pierwszej analizy monitoringu napływu turystów wynika, że pojawiły się oznaki jego ograniczenia w dniach, w których tradycyjnie przybywało ich najwięcej – informują władze Wenecji.
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Choć Wenecja przyciąga miliony odwiedzających rocznie, lokalni kupcy biją na alarm: miejski handel doświadcza kryzysu, jakiego jeszcze nie widziano.
Bilet za wstęp do miasta w szczycie sezonu turystycznego obowiązywał trzeci rok z rzędu. Opłatę musieli wnieść turyści w wieku powyżej 14 roku życia, przyjeżdżający między godz. 8.30 a 16. Obowiązek ten dotyczył wyłącznie osób, które nie zatrzymały się na nocleg w miejscowym hotelu lub pensjonacie, bo w nich pobierany jest podatek turystyczny wynoszący kilka euro za dobę hotelową.
Pięć euro płacili turyści, którzy zgłosili przyjazd na co najmniej trzy dni wcześniej, a pozostali – 10 euro.
Zarząd miasta wyjaśnia, że celem tego eksperymentalnego rozwiązania, jedynego na świecie, jest lepsze zarządzanie napływem turystów i odpowiednie przygotowanie miejskich usług publicznych, w tym komunikacji i ograniczenie skutków nadmiernej turystyki. W Wenecji od lat wskazuje się, że główną przyczyną gromadzenia się tłumów w mieście są właśnie sytuacje, kiedy masowo przyjeżdżają tu goście, którzy nie zostają na noc, a cały pobyt skracają do kilku godzin.
Kara za brak opłaty wynosiła od 50 do 300 euro. Przez cały czas jej obowiązywania prowadzono skrupulatne kontrole.
Opłatę za wstęp wprowadził w 2024 roku ówczesny szef wydziału ds. turystyki w poprzednim zarządzie miasta Simone Venturini, który w maju tego roku wygrał wybory i został nowym burmistrzem.
W czerwcu nowy burmistrz przedstawił propozycję podniesienia tej opłaty w niektóre dni do 30-50 euro. Byłaby to realizacja jednego z jego punktów programu wyborczego. Zdaniem burmistrza wysoka opłata powinna być skuteczniejszym narzędziem, zniechęcającym do przyjazdów do Wenecji tylko na kilka godzin.
Z Rzymu Sylwia Wysocka
sw/ adj/
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