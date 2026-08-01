Nazlet El-Semman obejmuje około 40 hektarów terenu przylegającego do piramid, Sfinksa i Wielkiego Muzeum Egipskiego. Jak donosi portal hurghada24.pl, powstanie tam nawet 40 tysięcy pokojów hotelowych.

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Plan rewitalizacji terenu pod piramidami w Gizie

Obecnie w tej okolicy działa obecnie ponad 5 tysięcy miejsc noclegowych bez ministerialnej licencji. Mimo że są wpisane do rejestrów jako działalność gospodarcza, odprowadzają podatki i są obecne na platformach rezerwacyjnych, formalnie funkcjonują poza systemem. Teraz zostaną zalegalizowane bez konsekwencji dla właścicieli.

Plan zakłada zarówno wykorzystanie istniejącej zabudowy, jak i budowę nowych obiektów. – Na tym obszarze znajdują się dziesiątki niewykorzystanych domów, które mogłyby zostać przekształcone w hotele butikowe lub apartamenty o standardzie czterogwiazdkowym, a także duże połacie niewykorzystanego terenu – mówi konsultant ds. rozwoju tego obszaru Mohammed Al-Khatib, cytowany przez hurghada24.pl.

Koszt stworzenia jednego pokoju szacuje się na 600 tysięcy do miliona funtów egipskich. Łączna wartość inwestycji to co najmniej 32 miliardy funtów egipskich (około 630 milionów dolarów).

Projekt firmuje Stowarzyszenie Inwestorów Nazlet El-Samman. Jak zapowiedział Al-Khatib, plan zagospodarowania zostanie przedstawiony Najwyższej Radzie Planowania Miejskiego w ciągu miesiąca.

Turyści odwiedzają masowo Wielkie Muzeum Egipskie

Dotychczas rozwój tego obszaru był ograniczony ze względu na jego położenie w strefie archeologicznej, co utrudniało uzyskiwanie pozwoleń na remonty i rozbudowę. W efekcie część budynków popadła w ruinę. Zmiana przepisów i zgoda Najwyższej Rady Planowania Miejskiego mają otworzyć drogę do kompleksowej rewitalizacji.

Co ważne, projekt ma być realizowany we współpracy z lokalną społecznością, bez udziału dużych międzynarodowych inwestorów.

Skala inwestycji odpowiada rosnącemu zainteresowaniu tym rejonem Egiptu. Tylko w pierwszych czterech miesiącach 2026 roku kompleks w Gizie odwiedziło 1,3 miliona turystów, a do końca roku ich liczba może przekroczyć 4 miliony. Samo Wielkie Muzeum Egipskie przyciągnęło już 3 miliony zwiedzających.

Obecnie noclegi w tej okolicy – z widokiem na piramidy – kosztują stosunkowo niewiele, bo od około 55 do 280 złotych za pokój dwuosobowy. Po zakończeniu inwestycji standard i ceny mogą wzrosnąć.