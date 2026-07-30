Globalna mapa turystyki wyraźnie się zmieniła od 2019 roku. Jak wynika z najnowszej analizy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) „OECD Tourism Trends and Policies 2026”, niektóre kraje przyciągają dziś znacznie więcej turystów niż przed pandemią, podczas gdy inne wciąż nie odzyskały dawnego ruchu. Na wyniki wpływają zarówno strategie rozwoju, jak i czynniki geopolityczne.

Ogółem w 2025 roku w 53 analizowanych krajach (zrzeszonych w OECD i partnerskich) liczba podróży międzynarodowych wzrosła o 4 procent względem 2019 roku, sięgając około 1,5 miliarda.

Początek 2026 roku przyniósł jednak znaczące zmiany. Konflikt na Bliskim Wschodzie wpłynął na ruch turystyczny na świecie, szczególnie w regionach zależnych od hubów lotniczych nad Zatoką Perską. Ograniczenia w ruchu lotniczym, wydłużenie wielu tras przelotów i wzrost cen paliwa lotniczego przełożyły się na wyższe koszty podróży i spadki ruchu w niektórych krajach.

Bliski Wschód liderem wzrostu

W 2025 roku największy wzrost ruchu turystycznego zanotowała Arabia Saudyjska – w porównaniu z rokiem 2019 liczba turystów zwiększyła się aż o 67 procent. To rezultat strategii Vision 2030, której celem jest dywersyfikowanie gospodarki i zmniejszenie zależności od ropy naftowej. W ostatnich latach Arabia Saudyjska zainwestowała miliardy dolarów w rozwój turystyki – infrastrukturę, kurorty nad Morzem Czerwonym, wydarzenia kulturalne i rozrywkowe. Kluczową rolę odegrały też liberalizacja polityki wizowej, rozwój siatki połączeń lotniczych i promocja dziedzictwa kulturowego.

Choć Arabia Saudyjska od lat kojarzona jest głównie z turystyką religijną, struktura ruchu turystycznego zaczyna się zmieniać. W 2025 roku pierwszy raz turystyka niereligijna (52 procent) przeważyła nad religijną (48 procent), podczas gdy w 2019 roku stanowiła 44 procent.

W 2025 roku kraj odwiedziło 29–30 milionów turystów zagranicznych. Jednocześnie władze stawiają sobie ambitny cel przyciągnięcia 150 milionów turystów rocznie (krajowych i zagranicznych) do 2030 roku.

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Silne wzrosty zanotowały także Maroko (plus 53 procent) i Egipt (plus 47 procent), korzystające z rosnącego popytu na kierunki śródziemnomorskie i północnoafrykańskie.

W czołówce znalazły się również niektóre kraje Ameryki Południowej. Brazylia (plus 46 procent), Kolumbia (plus 45 procent) i Chile (plus 33 procent) nie tylko odbudowały ruch turystyczny po pandemii, ale i znacząco go zwiększyły. Na minusie są natomiast Argentyna (minus 23 procent) i Peru (minus 22 procent).

Europa odbudowuje się stabilnie

Większość europejskich kierunków wróciła do poziomu sprzed pandemii lub go przekroczyła, choć tempo wzrostu było wolniejsze niż na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej.

Wśród liderów wzrostu znalazły się Norwegia (plus 28 procent), Serbia (plus 27 procent), Dania (plus 22 procent), Portugalia (plus 20 procent), Hiszpania (plus 16 procent) i Francja (plus 12 procent).

Nie wszystkim jednak udało się odrobić straty. Irlandia (minus 32 procent), Niemcy (minus 6 procent) czy Włochy (minus 5 procent) wciąż pozostają poniżej poziomu z 2019 roku.

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Azja i Pacyfik odbudowują się wolniej

W regionie Azji i Pacyfiku odbudowa przebiega wolniej. Tajlandia (minus 17 procent), Nowa Zelandia (minus 9 procent), Australia (minus 6 procent) i Indonezja (minus 4 procent) nadal nie wróciły do poziomów sprzed pandemii, co jest efektem między innymi długotrwałych restrykcji granicznych.

Wśród kierunków azjatyckich in plus wyróżnia się z kolei Japonia ze wzrostem rzędu 34 procent.

Również Ameryka Północna pozostaje w tyle – Stany Zjednoczone odnotowały spadek o 14 procent, a Kanada o 11 procent.

Największy spadek w skali globalnej odnotował Izrael – w wyniku konfliktu w Strefie Gazy zapoczątkowanego w październiku 2023 roku liczba turystów zmniejszyła się aż o 71 procent. Co istotne, przed jego wybuchem kraj notował bardzo dobre wyniki i zmierzał w kierunku jednego z najlepszych sezonów po pandemii.

Polska najlepsza w Europie Środkowo-Wschodniej

Jak wypada w tym zestawieniu Polska? Według obliczeń OECD między 2019 a 2025 rokiem liczba turystów podróżujących do Polski wzrosła o 1 procent (jeśli jednak porównać rok 2025 z 2024 wzrost wynosi 9 procent).

Na tle innych krajów w tej części Europy, takich jak Czechy (0 procent), Słowacja (minus 2 procent), Węgry (minus 15 procent), Litwa (minus 15 procent), Łotwa (minus 14 procent) i Estonia (minus 16 procent), nawet z umiarkowanym wzrostem Polska wypada korzystnie.

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Kraje, które zanotowały największy wzrost w turystyce w latach 2019-2025

  1. Arabia Saudyjska – plus 67 procent
  2. Maroko – plus 53 procent
  3. Egipt – plus 47 procent
  4. Brazylia – plus 46 procent
  5. Kolumbia – plus 45 procent
  6. Japonia – plus 34 procent
  7. Chile – plus 33 procent
  8. Norwegia – plus 28 procent
  9. Serbia – plus 27 procent
  10. Dania – plus 22 procent
  11. Turcja – plus 21 procent
  12. Portugalia – plus 20 procent
  13. Luksemburg – plus 19 procent
  14. Słowenia – plus 16 procent
  15. Hiszpania – plus 16 procent
  16. Islandia – plus 14 procent
  17. Francja – plus 12 procent
  18. Grecja – plus 11 procent
  19. Holandia – plus 11 procent
  20. Szwecja – plus 11 procent

Kraje, które zanotowały największy spadek w turystyce w latach 2019-2025

  1. Izrael – minus 71 procent
  2. Irlandia – minus 32 procent
  3. Argentyna – minus 23 procent
  4. Peru – minus 22 procent
  5. Tajlandia – minus 17 procent
  6. Estonia – minus 16 procent
  7. Węgry – minus 15 procent
  8. Litwa – minus 15 procent
  9. Łotwa – minus 14 procent
  10. Stany Zjednoczone – minus 14 procent
  11. Kanada – minus 11 procent
  12. Nowa Zelandia – minus 9 procent
  13. Niemcy – minus 6 procent
  14. Kostaryka – minus 6 procent
  15. Australia – minus 6 procent
  16. Włochy – minus 5 procent
  17. Rumunia – minus 4 procent
  18. Indonezja – minus 4 procent
  19. Słowacja – minus 2 procent
  20. Szwajcaria – minus 1 procent

Foto: OECD

Foto: OECD