Jak podaje polsatnews.pl, wyspa Ni'ihau, położona około 28 kilometrów na zachód od popularnej Kaua'i, przez całe dekady funkcjonowała jako odizolowany świat – bez zgody właścicieli na jej teren nie mogli wjechać nawet krewni osób tam mieszkających. Obecnie fani nietypowych podróży mogą wykupić zorganizowaną wyprawę helikopterem.

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Jak wygląda wizyta na Ni'ihau? Ekskluzywna wycieczka na „zakazaną wyspę”

Mimo zezwolenia na wyspę niełatwo się dostać. Obowiązują ściśle określone zasady odwiedzin.

Przebieg wycieczki – lot startuje z zachodniej części wyspy Kaua'i, a po powietrznym rejsie nad Ni'ihau helikopter ląduje na odizolowanej plaży w niezamieszkanej części wyspy.

Czas pobytu - turystom wolno spędzić na miejscu zaledwie ok. trzy godziny. W tym czasie mogą pływać, nurkować, spacerować po brzegu i szukać muszli.

Koszt - taka przyjemność do tanich nie należy. Cena wynosi obecnie około 630 dolarów od osoby (ponad 2,3 tys. złotych), a warunkiem jest zazwyczaj zebranie co najmniej pięcioosobowej grupy. W koszty wliczony jest posiłek.

Ograniczenia - turyści nie mają żadnego dostępu do wnętrza wyspy. Nie wolno im odwiedzać domów mieszkańców ani głównej osady Puʻuwai. Na miejscu nie ma hoteli ani restauracji, a po kilku godzinach uczestnicy wracają helikopterem z powrotem na Kaua'i.

Prywatna własność i ochrona unikalnej kultury

Jak podaje polsatnews.pl, historia izolacji Ni'ihau sięga 1864 r., kiedy zamożna szkocka wdowa Elizabeth Sinclair kupiła wyspę od Królestwa Hawajów za 10 tys. dol. w złocie. Do dziś pozostaje ona własnością jej potomków – rodziny Robinsonów. Obecnie zarządzają nią bracia Bruce i Keith. Około 1915 r. wprowadzono rygorystyczne zasady wstępu na wyspę, które w połowie XX w. dodatkowo zaostrzono m.in. w obawie przed epidemią polio.

Jak twierdzą właściciele, głównym motywem utrzymywania wieloletniej izolacji była ochrona kultury oraz języka mieszkańców wyspy. Ni'ihau jest unikatowym zakątkiem świata, w którym język hawajski pozostaje podstawowym środkiem komunikacji tamtejszej ludności, a specyficzny dla niej dialekt nosi nazwę Ni'ihau.