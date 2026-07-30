Hawaje / zdjęcie ilustracyjne
Jak podaje polsatnews.pl, wyspa Ni'ihau, położona około 28 kilometrów na zachód od popularnej Kaua'i, przez całe dekady funkcjonowała jako odizolowany świat – bez zgody właścicieli na jej teren nie mogli wjechać nawet krewni osób tam mieszkających. Obecnie fani nietypowych podróży mogą wykupić zorganizowaną wyprawę helikopterem.
Mimo zezwolenia na wyspę niełatwo się dostać. Obowiązują ściśle określone zasady odwiedzin.
Jak podaje polsatnews.pl, historia izolacji Ni'ihau sięga 1864 r., kiedy zamożna szkocka wdowa Elizabeth Sinclair kupiła wyspę od Królestwa Hawajów za 10 tys. dol. w złocie. Do dziś pozostaje ona własnością jej potomków – rodziny Robinsonów. Obecnie zarządzają nią bracia Bruce i Keith. Około 1915 r. wprowadzono rygorystyczne zasady wstępu na wyspę, które w połowie XX w. dodatkowo zaostrzono m.in. w obawie przed epidemią polio.
Jak twierdzą właściciele, głównym motywem utrzymywania wieloletniej izolacji była ochrona kultury oraz języka mieszkańców wyspy. Ni'ihau jest unikatowym zakątkiem świata, w którym język hawajski pozostaje podstawowym środkiem komunikacji tamtejszej ludności, a specyficzny dla niej dialekt nosi nazwę Ni'ihau.
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