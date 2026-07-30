„To była koszmarna noc” – powiedziała zastępczyni gubernatora Krety Maria Lioni w komentarzu dla greckiego nadawcy publicznego ERT.
Pożary na wyspie są niezwykle trudne do ugaszenia, gdyż rozprzestrzeniają się pod wpływem nasilającego się wiatru. Minionej nocy w regionie Retimno na północy wyspy prędkość wiatru dochodziła nawet do 125 kilometrów na godzinę.
Czytaj więcej
Tureccy strażacy zmagają się w środę z kilkoma pożarami lasów podsycanymi przez silne wiatry, które pojawiły się między innymi w turystycznych regi...
W pożarach w Grecji zginęło trzech strażaków. Dwóch z nich zmarło, gdy utknęli w płomieniach niedaleko wsi Krya Vrysi, podczas przejazdu między dwoma ogniskami pożarów. Trzeci zginął na półwyspie Peloponez.
W środę służby meteorologiczne Grecji ostrzegały, że w czwartek będzie obowiązywać wysokie ryzyko wybuchu pożarów w regionie Aten, na wyspie Eubea, wschodnim Peloponezie, na Cykladach i na wyspach we wschodniej części Morza Egejskiego: Chios, Ikarii, Lesbos i Samos.
Grecja nie jest jedynym krajem europejskim zmagającym się z żywiołem. Francja, Turcja, Portugalia i Hiszpania również walczą z ogniem, który pochłonął tysiące hektarów ziemi.
Upały w wielu rejonach Francji, z temperaturami około 40 st. Celsjusza, zwiększają ryzyko pojawienia się ognia w lasach, również w tych regionach, gdzie doszło w ostatnich dniach do groźnych pożarów, m.in. w Żyrondzie na południowym zachodzie kraju.
Temperatury przekraczające 40 st Celsjusza towarzyszą także czwartej już w tym sezonie letnim fali upałów w Hiszpanii. W środę premier Pedro Sanchez przekazał, że strażacy w całym kraju walczą z 10 pożarami. Najtrudniejsza sytuacja występuje w centralnej i wschodniej części kraju.
W Portugalii około 1 tys. strażaków walczy z trzema dużymi pożarami lasów i łąk w północnej części kraju. Najtrudniejsza sytuacja jest w dystrykcie Guarda, gdzie ogień przemieszcza się szybko z powodu wiatru.
yb/ kj/
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas