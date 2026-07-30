„To była koszmarna noc” – powiedziała zastępczyni gubernatora Krety Maria Lioni w komentarzu dla greckiego nadawcy publicznego ERT.

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Pożary na wyspie są niezwykle trudne do ugaszenia, gdyż rozprzestrzeniają się pod wpływem nasilającego się wiatru. Minionej nocy w regionie Retimno na północy wyspy prędkość wiatru dochodziła nawet do 125 kilometrów na godzinę.

Ryzyko wybuchu pożarów na kolejnych greckich wyspach

W pożarach w Grecji zginęło trzech strażaków. Dwóch z nich zmarło, gdy utknęli w płomieniach niedaleko wsi Krya Vrysi, podczas przejazdu między dwoma ogniskami pożarów. Trzeci zginął na półwyspie Peloponez.

W środę służby meteorologiczne Grecji ostrzegały, że w czwartek będzie obowiązywać wysokie ryzyko wybuchu pożarów w regionie Aten, na wyspie Eubea, wschodnim Peloponezie, na Cykladach i na wyspach we wschodniej części Morza Egejskiego: Chios, Ikarii, Lesbos i Samos.

Grecja nie jest jedynym krajem europejskim zmagającym się z żywiołem. Francja, Turcja, Portugalia i Hiszpania również walczą z ogniem, który pochłonął tysiące hektarów ziemi.

Pożary nie gasną w Portugalii, Francji i Turcji

Upały w wielu rejonach Francji, z temperaturami około 40 st. Celsjusza, zwiększają ryzyko pojawienia się ognia w lasach, również w tych regionach, gdzie doszło w ostatnich dniach do groźnych pożarów, m.in. w Żyrondzie na południowym zachodzie kraju.

Temperatury przekraczające 40 st Celsjusza towarzyszą także czwartej już w tym sezonie letnim fali upałów w Hiszpanii. W środę premier Pedro Sanchez przekazał, że strażacy w całym kraju walczą z 10 pożarami. Najtrudniejsza sytuacja występuje w centralnej i wschodniej części kraju.

W Portugalii około 1 tys. strażaków walczy z trzema dużymi pożarami lasów i łąk w północnej części kraju. Najtrudniejsza sytuacja jest w dystrykcie Guarda, gdzie ogień przemieszcza się szybko z powodu wiatru.

Strażacy zmagali się w środę z kilkoma pożarami lasów na południu Turcji. Ogień jest podsycany przez silne wiatry, które pojawiły się między innymi w turystycznych regionach na południu kraju.

yb/ kj/