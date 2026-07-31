Grecja zmaga się z pożarami w kilku regionach kraju, konieczne są ewakuacje, z samej Krety wyjechało około 8 tys. osób. Od początku pożarów w Grecji zginęli trzej strażacy.

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Polskie MSZ ostrzegło przed pożarami w Grecji we wpisie na profilu systemu Odyseusza na platformie X.

„Pożary w Grecji - m.in. na Krecie (na południu regionu Rethymno) oraz na wyspach Paros i Lesbos. Ostrzeżenia o pożarach w danym rejonie są przekazywane przez służby greckie wraz z zaleceniami, także w jęz. angielskim, w formie komunikatu PUSH na telefony. Towarzyszy temu głośny dźwięk alarmu” - napisano w ostrzeżeniu.

Na stronie internetowej Odyseusza podkreślono, że wiele innych regionów Grecji jest zagrożonych, a pożary mogą pojawić się w nowych lokalizacjach, czemu sprzyja silny wiatr i wysoka temperatura.

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MSZ podkreśliło, że w przypadku wyjazdów zorganizowanych za bezpieczeństwo pobytu na miejscu odpowiada organizator wyjazdu turystycznego (biuro turystyczne, hotel).

„W przypadku wyjazdów niezorganizowanych warto sprawdzać powyższe strony, śledzić doniesienia lokalnych mediów oraz mieć stały kontakt z gospodarzem swojego obiektu noclegowego. W razie pojawienia się zagrożenia pożarowego należy bezwzględnie stosować się do komunikatów i poleceń służb greckich, które ogłaszają i koordynują relokację lub ewakuację” - radzi MSZ.

Na stronie systemy Odyseusz (https://odyseusz.gov.pl/GR) podano także linki do stron i profili, gdzie na bieżąco można śledzić sytuację pożarową w Grecji.

Grecja nie jest jedynym krajem europejskim zmagającym się z żywiołem. Francja, Turcja, Portugalia i Hiszpania również walczą z ogniem, który pochłonął tysiące hektarów ziemi.