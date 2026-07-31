Nowy podatek wynosi 5 procent wartości opłaconego noclegu i obejmuje wszystkie płatne miejsca zakwaterowania w stolicy Szkocji. Opłata naliczana jest maksymalnie za pięć kolejnych nocy, niezależnie od pory roku – podaje portal Travel Weekly.
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Choć opłata obowiązuje od 24 lipca tego roku, obejmuje rezerwacje zrobione od 1 października 2025 roku na pobyty przypadające od dnia wejścia przepisów w życie. Opłatę pobierają obiekty noclegowe, a następnie przekazują ją władzom miasta.
Nowy podatek został formalnie zatwierdzony w styczniu 2025 roku. Według szacunków nowy mechanizm ma przynosić budżetowi Edynburga nawet 50 milionów funtów rocznie.
Jak podkreśla przewodnicząca rady miasta Jane Meagher, wprowadzenie podatku to ważny moment zarówno dla mieszkańców, jak i odwiedzających. Jej zdaniem dodatkowe wpływy pozwolą finansować inwestycje służące przestrzeni publicznej i usługi miejskie oraz lepiej radzić sobie z presją, jaką na miasto wywierają turystyka i duże wydarzenia.
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W niedzielę zakończył się tegoroczny pilotażowy program pobierania opłaty za wstęp do historycznego centrum Wenecji.
Środki mają pójść na projekty realizowane w całym Edynburgu. Władze zapowiadają inwestycje, które mają sprawić, że miasto będzie czystsze, bardziej zielone i lepiej przygotowane na przyjmowanie turystów.
Edynburg dołącza tym samym do rosnącej grupy europejskich miast, które wykorzystują opłaty turystyczne jako narzędzie finansowania infrastruktury i zarządzania skutkami rosnącego ruchu turystycznego.
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