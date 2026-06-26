Wszyscy podróżni, którzy między lipcem a grudniem 2026 roku przylecą do Abu Zabi na pokładach linii lotniczych Etihad Airways, dostaną bezpłatne ubezpieczenie medyczne – informuje Etihad na swojej stronie internetowej.

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To wspólna inicjatywa narodowego przewoźnika Zjednoczonych Emiratów Arabskich z siedzibą w Abu Zabi i Departamentu Kultury i Turystyki Abu Zabi (Abu Dhabi Department of Culture and Tourism – DCT, urząd odpowiedzialny za turystykę).

Turystyka w cieniu napięć geopolitycznych

Władze Abu Zabi liczą, że inicjatywa pobudzi ruch turystyczny, który po wybuchu pod koniec lutego konfliktu zbrojnego między Stanami Zjednoczonymi i Izraelem a Iranem znacząco osłabł.

Po zawieszeniu broni w kwietniu turystyka zaczęła się odradzać. Wciąż jednak ministerstwa spraw zagranicznych niektórych krajów utrzymują w mocy ostrzeżenia przed podróżami do regionu.

Podróż wbrew takim zaleceniom może unieważnić polisę turystyczną. Oferując własne ubezpieczenia podróżne, Abu Zabi obchodzi ten problem.

Bez formalności i dodatkowych kosztów

Ubezpieczenie będzie przyznawane automatycznie – bez konieczności składania wniosku – i obejmie pobyt w ZEA trwający do 15 dni. Ochroną zostaną objęte także osoby korzystające z programu stopover, czyli krótkiego postoju w Abu Zabi w drodze do innych miejsc.

Ubezpieczenie zapewnia The National Insurance Company – Daman, należąca do grupy PureHealth.

Większy komfort i przewaga konkurencyjna

Jak podkreślają przedstawiciele Etihadu i DCT, celem inicjatywy jest poprawienie doświadczenia podróżnych i zwiększenie atrakcyjności emiratu jako kierunku turystycznego. Włączenie ochrony medycznej do biletu lotniczego ma zdjąć z turystów dodatkowe obowiązki, uprościć planowanie podróży i zwiększyć jej komfort, ale również zbudować przewagę konkurencyjną przewoźnika i samego kierunku.

– Dzięki wyjątkowej, całorocznej ofercie turystycznej, kulturalnej i rozrywkowej globalne zainteresowanie Abu Zabi stale rośnie. Nowa inicjatywa to nasza odpowiedź na nie. Współpraca z Etihadem wyznacza nowy standard dla kierunku turystycznego i sprawia, że nasi goście czują się mile widziani i otoczeni opieką już od momentu rezerwacji – podkreśla dyrektor generalny DCT Saleh Mohamed Al Geziry, cytowany w komunikacie.

– Włączenie kompleksowego ubezpieczenia medycznego do biletu lotniczego oznacza, że nasi goście mogą w pełni skupić się na doświadczaniu niezwykłej emirackiej gościnności. Tak to wygląda, gdy linia lotnicza i kierunek turystyczny naprawdę inwestują w swoich gości – dodaje dyrektor generalny Etihad Airways Antonoaldo Neves.

Ubezpieczenie podróżne – ale za dodatkową opłatą – oferują swoim pasażerom także linie lotnicze Emirates.

Abu Zabi zabiega o polskich turystów

Ostatnio Polska znalazła się w kręgu zainteresowania Abu Zabi jako nowy, obiecujący rynek źródłowy. Od ubiegłego roku ma w Warszawie swojego reprezentanta – agencję Travel Advance, która w imieniu DTC zajmuje się ona organizowaniem kampanii promocyjnych adresowanych do turystów i budowaniem partnerstw z polskimi touroperatorami.

W czerwcu 2025 roku regularne rejsy z Warszawy rozpoczął Etihad.