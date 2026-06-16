Często zdarza się, że podczas ewakuowania pasażerów z samolotów próbują oni zabrać ze sobą walizki, plecaki i inne rzeczy osobiste. To zjawisko skłoniło IATA do uruchomienia międzynarodowej kampanii „Ratuj życie, nie bagaż” (Save a life, not a bag), wspieranej przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) i amerykańską Federalną Administrację Lotnictwa (FAA).

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Przekaz kampanii jest prosty – należy słuchać poleceń załogi, zostawić cały bagaż na pokładzie i jak najszybciej udać się do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego.

Jak podkreśla dyrektor generalny IATA Willie Walsh, cytowany w komunikacie prasowym, zabieranie bagażu podczas ewakuacji nie jest błahym problemem. Każda sekunda ma znaczenie, a nawet jedna osoba próbująca wyjąć walizkę może opóźnić opuszczenie samolotu przez pozostałych pasażerów.

Nagrania w sieci pokazują niebezpieczny trend

Powodem rozpoczęcia kampanii jest rosnąca liczba przypadków, w których podróżni podczas sytuacji awaryjnych zatrzymują się, by zabrać swoje rzeczy lub nagrywać zdarzenie telefonem. Takie zachowania są coraz częściej widoczne na filmach publikowanych w mediach społecznościowych.

Eksperci przypominają, że samoloty certyfikowane są według rygorystycznych norm bezpieczeństwa, a procedury zakładają możliwość ewakuacji wszystkich pasażerów w ciągu 90 sekund. Tymczasem wielu podróżnych nie zdaje sobie z tego sprawy.

Badanie przeprowadzone przez IATA w USA, Wielkiej Brytanii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Singapurze wykazało, że choć 80 procent respondentów uważa, że wie, jak zachować się podczas ewakuacji, tylko 61 procent prawidłowo wskazało konieczność pozostawienia wszystkich rzeczy osobistych na pokładzie.

Co trzeci ankietowany widział relacje o pasażerach zabierających bagaż podczas ewakuacji, a 22 procent z tej grupy przyznało, że mogłoby postąpić podobnie. Co dziesiąty respondent deklaruje, że mimo zakazu mógłby zabrać swoje rzeczy lub podążyć za innymi pasażerami robiącymi to samo.

Bagaż może utrudnić ratowanie życia

Zdaniem specjalistów walizki i torby mogą blokować przejścia, opóźniać przemieszczanie się pasażerów, uszkadzać zjeżdżalnie ewakuacyjne oraz stwarzać zagrożenie dla ratowników. Niebezpieczeństwo dotyczy nie tylko osoby niosącej bagaż – jeden pasażer może spowolnić ewakuację całego samolotu.

Dlatego IATA zachęca podróżnych, aby jeszcze przed startem i lądowaniem najważniejsze przedmioty, takie jak paszport, pieniądze czy leki, mieli przy sobie. Organizacja przypomina również o konieczności uważnego słuchania instrukcji bezpieczeństwa podczas każdego lotu.

Kampania będzie prowadzona przez linie lotnicze, lotniska i partnerów branży lotniczej. Materiały edukacyjne mają pomóc zwiększyć świadomość pasażerów i ograniczyć ryzyko podczas sytuacji awaryjnych na pokładach samolotów.