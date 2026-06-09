Można je obejrzeć na YouTubie w serii filmów pod hasłem Fit & Fly.

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Projekt Fit & Fly powstał, aby pomóc pasażerom zachować większą aktywność podczas lotu, czyniąc podróż bardziej komfortową i przyjemną – przekonuje przewoźnik. „Corendon Airlines nie traktuje podróży wyłącznie jako usługi transportowej, ale jako doświadczenie, które wnosi wartość w każdą chwilę lotu. Inspirując się trendami aktywnego i zdrowego życia, linia lotnicza pragnie wspierać pasażerów w tym, by czuli się lepiej i pozostawali w ruchu przez cały czas spędzony na pokładzie” – deklaruje.

Zestaw ćwiczeń na krążenie i postawę w fotelu lotniczym

Fit & Fly to seria filmów, które nakręcono we współpracy z Noyanem Dülekiem, międzynarodowym trenerem fitnessu, przedstawicielem AFAA Group Fitness i założycielem firmy NO1 Lifestyle. Dülek, który łączy wiedzę akademicką z zakresu nauk o sporcie z ponad 25-letnim doświadczeniem w branży, przygotował materiały skupiające się wokół „7-minutowej serii ćwiczeń siedzących na krążenie i postawę”. Są to ruchy, które można bezpiecznie i łatwo wykonać bezpośrednio w kabinie samolotu, a nawet na fotelu pasażera.

Ćwiczenia te zostały zaprojektowane tak, aby dzięki nim można było zmniejszyć negatywne skutki długotrwałego braku ruchu. Przewidują wspomaganie krążenia krwi, zmniejszenie napięcia mięśniowego i łagodzenie uczucia zmęczenia po locie.

Krew krąży żywiej, pasażer wysiada naładowany energią

Jak zauważa w komunikacie na temat swojej inicjatywy Corendon, w ostatnich latach na świecie popularność zyskuje zwiększanie uwagi na zasady zdrowego życia (longevity). Chodzi nie tylko o wydłużenie życia, ale przede wszystkim o zachowanie jego wysokiej jakości i prowadzenie zdrowszego trybu życia. W myśl tej zasady, Fit & Fly ma sprawić, by ruch stał się naturalnym elementem podróży – tak samo, jak jest nim w życiu codziennym.

W ramach projektu przygotowano w formie wideo instrukcje, które obejmują między innymi krótkie ćwiczenia rozluźniające mięśnie szyi i ramion, utrzymujące właściwą pozycję i ruch kręgosłupa, aktywujące przepływ krwi, pozwalające rozruszać dolne partie ciała, wspomagające krążenie w nogach i energetyzujące ćwiczenia przed lądowaniem.

Zachęcając do bardziej świadomego spędzania czasu podczas podróży, „Fit & Fly łączy w sobie pojęcia ruchu, komfortu i dobrego samopoczucia, wnosząc zupełnie nową perspektywę do doświadczenia podróży. Projekt wspiera fizyczny i psychiczny dobrostan gości przez cały czas trwania lotu, przypominając, że podróż to coś znacznie więcej niż tylko dotarcie do celu”.