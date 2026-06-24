RateHawk, internetowa platforma B2B do rezerwacji hoteli, lotów i przejazdów, i PhocusWright, think tank zajmujący się badaniem rynku turystycznego, opublikowały wyniki wspólnego badania dotyczącego przyszłości dystrybucji usług turystycznych.

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Raport wskazuje 10 kluczowych trendów, które będą kształtować turystykę w najbliższej dekadzie. Specjaliści od podróży powinni wziąć je pod uwagę, jeśli chcą utrzymać konkurencyjność i odnieść sukces.

– Opracowaliśmy ten raport jako praktyczny przewodnik, który ma pomóc przedsiębiorstwom z branży turystycznej w poruszaniu się w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Analizuje on kluczowe zmiany w najważniejszych obszarach turystyki, w tym ogólną sytuację rynkową, zachowania podróżnych i wdrażanie nowych technologii, a jego celem jest pomoc specjalistom z branży turystycznej w określeniu najważniejszych działań niezbędnych do utrzymania konkurencyjności w nadchodzącej dekadzie – mówi dyrektor zarządzająca RateHawk Astrid Kastberg, cytowana w komunikacie prasowym.

– Raport opiera się na analizie danych firm PhocusWright i RateHawk, a także na serii pogłębionych wywiadów z czołowymi graczami branżowymi, dzięki czemu odpowiada na najważniejsze pytania, przed którymi stają decydenci i specjaliści z branży turystycznej pracujący na pierwszej linii – dodaje.

Jeszcze w 2016 roku turystyka rozwijała się stosunkowo stabilnie. Pandemia zmieniła jednak całkowicie sposób planowania i realizacji podróży, przyspieszając cyfryzację i wprowadzając nowe standardy, takie jak elastyczne rezerwacje czy bezkontaktowe usługi. Co ciekawe, mimo wcześniejszych prognoz, rola agentów turystycznych nie zmalała – przeciwnie, ich liczba w skali globalnej wzrosła.

1. Nowe formy podróżowania

Zachowania klientów pozostają jednym z najważniejszych czynników determinujących transformację branży turystycznej. Zarówno doświadczeni turyści, jak i przedstawiciele młodszych pokoleń cyfrowych poszukują bardziej spersonalizowanych doświadczeń, co skutkuje coraz większym rozdrobnieniem struktur popytu.

Popularność zyskują między innymi podróże wielopokoleniowe, wellness i do mniej zatłoczonych miejsc. Z kolei zmiana trybu pracy na zdalną sprzyja dłuższym pobytom i łączeniu pracy z wypoczynkiem. Specjaliści z branży turystycznej muszą dostosować się do tych zmian poprzez dywersyfikację oferty.

2. Media społecznościowe jako główne źródło inspiracji

Na decyzje dotyczące kierunku podróży coraz większy wpływ mają media społecznościowe i platformy cyfrowe. 64 procent przedstawicieli pokolenia Z podejmuje je pod wpływem treści online. Krótkie formy wideo, influencerzy i treści wizualne odgrywają kluczową rolę w promocji turystyki. Aby dotrzeć do nowych klientów i sprostać ich oczekiwaniom, branża turystyczna musi szukać nowych kanałów komunikacji.

3. Wrażliwość na ceny

Inflacja i rosnące koszty życia sprawiają, że podróżni stają się bardziej ostrożni w wydawaniu pieniędzy. Choć liczba wyjazdów nie maleje, wydatki są bardziej przemyślane, szczególnie wśród młodszych osób.

4. Niepewność i niestabilność

Napięcia polityczne, konflikty, kryzysy gospodarcze i inne globalne uwarunkowania w coraz większym stopniu wpływają na zachowania podróżnych, powodując większą wrażliwość na ceny i skłonność do bardziej spontanicznych decyzji. Zmusza to specjalistów z branży turystycznej do dywersyfikowania ryzyka poprzez bardziej odporny zestaw ofert. W tej sytuacji rośnie też znaczenie doradców turystycznych, którzy pomagają klientom odnaleźć się w dynamicznej rzeczywistości.

5. Szybkość działania

Współczesny turysta oczekuje natychmiastowej odpowiedzi i szybkiej obsługi. Długie oczekiwanie na odpowiedź staje się nieakceptowalne, szczególnie dla młodszych turystów.

6. Sztuczna inteligencja

Kluczowym czynnikiem jest trwająca już rewolucja w dziedzinie sztucznej inteligencji. AI staje się jednym z najważniejszych narzędzi w branży turystycznej. Tzw. „agentic AI” może analizować dane, planować podróże, a nawet rezerwować. Badanie pokazuje, że 57 procent specjalistów z branży turystycznej, ankietowanych przez RateHawk, pozytywnie ocenia wykorzystanie AI w swojej pracy, choć poziom zaufania różni się w zależności od zadania.

Wraz z szybkim postępem innowacji od specjalistów z branży turystycznej oczekuje się wdrażania rozwiązań opartych na „agentic AI”, które pozwolą im poświęcić więcej czasu na działania zorientowane na klienta.

7. Jakość danych

Wdrożenie „agentic AI” będzie wymagało większej dbałości o jakość danych, a także konsolidacji baz danych w standardowych formatach, dostępnych dla systemów autonomicznych.

Dane to fundament nowoczesnej turystyki - ich jakość wpływa na personalizację ofert, działanie AI i efektywność całego systemu.

8. Infrastruktura technologiczna

Nowoczesna infrastruktura staje się kluczowa dla konkurencyjności. Jednocześnie rośnie popyt na kompleksowe rozwiązania, które upraszczają rezerwację i zarządzanie podróżą. Kluczowe znaczenie zyskują również niezawodne połączenia API, które pozwalają szybko reagować na wszelkie zmiany, działać szybciej i efektywniej.

W miarę jak infrastruktura staje się coraz bardziej złożona, odpowiedni zestaw technologii i partnerstwa zapewniają również odporność biznesową – podkreśla RateHawk.

9. Sposoby płatności

Elastyczne metody płatności, takie jak płatności ratalne czy „pay later”, stają się ważnym elementem decyzji zakupowych.

10. Niezastąpiony czynnik ludzki

Mimo rosnącej roli technologii klienci nadal cenią sobie doradztwo i indywidualne podejście. Kontakt z człowiekiem wciąż odgrywa w turystyce zasadniczą rolę.