Sztuczna inteligencja staje się dla Polaków coraz bardziej zaufanym towarzyszem podróży, pomagając w jej planowaniu i podejmowaniu związanych z nią decyzji – pisze w komunikacie wyszukiwarka lotów Kiwi.com.

Reklama Reklama

Z najnowszego badania zleconego przez Kiwi.com wynika, że ponad połowa respondentów (53 procent) wykorzystuje AI do porównywania cen, 40 procent sprawdza przy jej pomocy opinie o hotelach, a 39 procent używa jej do wyszukiwania najlepszych połączeń lotniczych.

Badanie pokazuje też, że rośnie zaufanie do AI w sytuacjach, gdy liczy się szybka pomoc. Niemal 40 procent Polaków woli skorzystać ze sztucznej inteligencji, żeby rozwiązać problem w podróży, niż czekać na konsultanta na infolinii. Podobne podejście widać w Czechach, na Słowacji i Węgrzech, natomiast w Rumunii i Hiszpanii turyści nadal częściej wybierają bezpośredni kontakt z człowiekiem.

Co ciekawe, sztucznej inteligencji ufają już nie tylko najmłodsze grupy wiekowe. 43 procent respondentów z pokolenia Z, milenialsów i z pokolenia X w Polsce przyznaje, że korzysta z AI przy planowaniu podróży lub rozwiązywaniu problemów w trakcie wyjazdów. W grupie respondentów w wieku ponad 50 lat niemal jedna trzecia (31 procent) sięga po AI w bardziej złożonych sytuacjach w podróży.

Kiwi.com jako osobisty concierge podróży

Wyniki badania dowodzą również, że podróżni szukają łatwiejszych sposobów organizowania wyjazdów. Tylko 22 procent polskich respondentów deklaruje, że naprawdę lubi samodzielnie planować podróże.

W odpowiedzi na te potrzeby Kiwi.com rozwija swoje narzędzia oparte na AI i wprowadza nowy tryb AI Mode, który zamienia tradycyjne wyszukiwanie lotów w naturalną rozmowę. Zamiast wypełniać wiele pól formularza, podróżni mogą po prostu opisać swoją podróż, na przykład weekend nad morzem w określonym budżecie, wyjazd wieloetapowy związany z konkretnym wydarzeniem (koncert, festiwal, wesele) czy city break z lotami wyłącznie bezpośrednimi. AI przekłada te wytyczne na dopasowane, spersonalizowane propozycje podróży.

– Naszym celem było udostępnienie najbardziej zaawansowanych narzędzi podróżnych wszystkim użytkownikom. Niezależnie, czy ktoś planuje ważną podróż służbową, czy spontaniczny weekendowy wyjazd, AI może przejąć najtrudniejszą część planowania – mówi wiceprezes ds. produktów konsumenckich w Kiwi.com Michal Šindelář, cytowany w komunikacie.

Większa elastyczność

Oprócz trybu AI, Kiwi.com wprowadziło funkcję „Build your trip”, czyli nowe narzędzie do planowania, oparte na sztucznej inteligencji, które daje podróżnym większą elastyczność i kontrolę podczas tworzenia planu podróży. Zamiast wyszukiwać całą trasę od razu, użytkownicy mogą budować podróż etapami, porównywać opcje w określonych oknach czasowych i personalizować każdy element swojego planu – wyjaśnia Kiwi.com.

Funkcja analizuje miliardy możliwych kombinacji tras, w tym połączenia między liniami lotniczymi, które tradycyjnie ze sobą nie współpracują, pomagając podróżnym odkrywać bardziej elastyczne i spersonalizowane warianty podróży.

Sztuczna inteligencja napędza również Nathana, wirtualnego asystenta podróży Kiwi.com, który jest dostępny 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, pomagając klientom szybko reagować na zakłócenia lotów, zmiany w harmonogramie i inne nieoczekiwane sytuacje.

Wprowadzenie nowych możliwości opartych na sztucznej inteligencji jest częścią szerszej ewolucji marki Kiwi.com w kierunku bardziej intuicyjnego i zorientowanego na klienta doświadczenia podróży – czytamy w komunikacie.

Oprócz aktualizacji produktowych firma zaprezentowała także Kiwi People, rodzinę ośmiu postaci ilustracyjnych, które reprezentują różne typy podróżników. Odzwierciedlają one ambicję Kiwi.com, aby łączyć zaawansowaną technologię AI z bardziej przystępnym, „ludzkim” podejściem – głosi komunikat.

Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie Kiwi.com przez firmę STEM/MARK w styczniu 2026 roku na reprezentatywnej próbie 4545 respondentów w wieku 18–64 lata z Czech, Słowacji, Węgier, Polski, Rumunii i Hiszpanii.