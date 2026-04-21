Sztuczna inteligencja coraz mocniej wpływa na sektor turystyczny, a najnowszym przykładem tej transformacji jest chińska platforma Fliggy, należąca do Alibaba Group. Serwis wszedł właśnie w kolejny etap cyfrowej rewolucji – użytkownicy mogą już nie tylko planować podróże z pomocą AI, ale także dokonywać pełnych rezerwacji za pośrednictwem interfejsu opartego na sztucznej inteligencji, pisze turecki portal branży turystycznej Turizm Günlüğü.

Czytaj więcej

Nowa funkcjonalność została wdrożona dzięki aplikacji Qwen App, która integruje różne usługi. W okresie chińskiego Nowego Roku użytkownicy zrealizowali za jej pośrednictwem aż 200 milionów zamówień wspieranych przez AI.

Dane Fliggy pokazują skalę zmiany: liczba zamówień realizowanych przez sztuczną inteligencję wzrosła o 800 procent, a sprzedaż biletów do atrakcji turystycznych zwiększyła się aż 24-krotnie. Co istotne, współczynniki konwersji dla biletów lotniczych, kolejowych i wydarzeń osiągnęły poziom porównywalny z największymi internetowymi biurami podróży (OTA).

AI jako pełnoprawny agent podróży

Jak podkreśla prezes Fliggy Alex Chen, rola sztucznej inteligencji w turystyce wyraźnie ewoluuje. – AI nie jest już tylko narzędziem do wyszukiwania i planowania. Dziś może samodzielnie realizować rezerwacje, a użytkownicy komunikują się z nią za pomocą naturalnego języka, finalizując cały proces podróży w jednym miejscu – wskazuje.

Nowy model oznacza odejście od klasycznego schematu OTA w kierunku „inteligentnego asystenta podróży”. Fliggy rozwija koncepcję „omni-intelligent travel agent”, opartą na architekturze wieloagentowej AI, która łączy różne usługi w jednym środowisku.

Czytaj więcej

W praktyce oznacza to, że użytkownik może w jednym systemie nie tylko zarezerwować podróż, ale także zamówić jedzenie, zrobić zakupy czy kupić bilety do kina. Turystyka przestaje być odrębnym doświadczeniem, a staje się częścią codziennego cyfrowego systemu.

Ekspansja poza Chiny

Rozwój ten nie ogranicza się wyłącznie do rynku chińskiego. Rozwiązania oparte na AI zaczynają być wdrażane także przez partnerów w Europie, którzy chcą lepiej odpowiadać na potrzeby rosnącej liczby turystów z Chin poprzez personalizację oferty.

Fliggy już wcześniej wprowadziło narzędzia takie jak asystent podróży „AskMe” czy rozwiązania dla klientów biznesowych Alitrip. Obecny krok – umożliwienie pełnej rezerwacji przez AI – może jednak okazać się przełomowy dla całej branży, wyznaczając nowy standard obsługi klienta i sprzedaży usług turystycznych.