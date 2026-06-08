„Nowa platforma działa w modelu white label, co oznacza, że użytkownik pozostaje w ekosystemie Media Expert przez cały proces zakupu” – czytamy w komunikacie eSky.pl. Klienci mogą wyszukiwać i rezerwować pakiety łączące przeloty z noclegami na dłuższy pobyt wypoczynkowy lub krótsze zwiedzanie w formie city breaku bez konieczności przechodzenia do innych serwisów, co gwarantuje spójny proces zakupu na każdym etapie – przekonuje biuro podróży.

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Czytaj więcej Biura Podróży Thomas Cook już w systemie rezerwacyjnym MerlinX Po miesiącach przygotowań biuro podróży eSky udostępniło swoją ofertę wyjazdów sprzedawanych pod marką Thomas Cook w popularnym systemie rezerwacyj...

Przyszłość rynku podróży w integrowaniu się z ekosystemami konsumenckimi

– W eSky od kilku lat konsekwentnie rozwijamy model, w którym stajemy się nie tylko sprzedawcą podróży, ale również dostawcą technologii i infrastruktury dla partnerów posiadających silne relacje z klientami – mówi cytowany w komunikacie członek zarządu eSky odpowiedzialny za produkt Jakub Bajorski. – Widzimy, że przyszłość rynku travel będzie opierała się na integrowaniu usług turystycznych z największymi ekosystemami konsumenckimi. Współpraca z Media Expert wpisuje się w ten trend. Łączymy jedną z najmocniejszych marek e-commerce w Polsce z technologią, ofertą i doświadczeniem eSky, tworząc nowy kanał dystrybucji o skali, która jeszcze kilka lat temu była nie do pomyślenia. To ważny krok w realizacji naszej strategii budowy europejskiego lidera traveltech.

Media Expert to lider na rynku e-commerce w Polsce, posiadający miliony klientów korzystających z kanałów online i offline. Dla Grupy eSky oznacza to dostęp do jednego z największych systemów konsumenckich w kraju i stworzenie nowego kanału do sprzedawania turystycznych pakietów dynamicznych.

– Współpraca z Media Expert to dla nas coś więcej niż uruchomienie kolejnego projektu partnerskiego. To potwierdzenie, że Grupa eSky jest graczem o wielkich ambicjach. Dzięki naszej technologii i doświadczeniu partnerzy mogą w krótkim czasie wejść na rynek turystyczny pod własną marką, bez konieczności budowania kompetencji, infrastruktury czy relacji z dostawcami. Widzimy ogromny potencjał w łączeniu dużych ekosystemów konsumenckich z ofertą podróżniczą – dodaje dyrektor do spraw mediów i partnerstwa w internetowym biurze podróży eSky.pl Hubert Choroszewski, także cytowany w komunikacie.

Media Expert: poszerzamy ofertę o nowe usługi

– Współpraca z eSky.pl to kolejny krok w strategii rozwoju Media Expert, zakładającej systematyczne poszerzanie oferty o produkty i usługi wykraczające poza segment elektroniki użytkowej – wyjaśnia też Michał Mystkowski, rzecznik prasowy Media Expert. – Naszym celem jest budowanie szerokiego ekosystemu, odpowiadającego na różnorodne potrzeby klientów w tym w dziedzinie stylu życia i podróży. Dzięki temu partnerstwu możemy zaoferować naszym klientom kompleksową, wygodną usługę planowania i rezerwowania wyjazdów w ramach jednego, dobrze znanego środowiska zakupowego.

W maju podobne przedsięwzięcie, łączące usługi biura podróży i internetowej platformy handlowej, ogłosiły dwie największe w swoich dziedzinach firmy – Itaka i Allegro. Najwyraźniej należy spodziewać się na rynku podobnych mariaży, poszerzających dotarcie z ofertą usług turystycznych do szerszego grona konsumentów zgromadzonych już wokół jakiejś platformy e-commerce.