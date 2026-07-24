Wydana 22 lipca decyzja środowiskowa (znak: WOOŚ-II.420.34.2019.MP.47) dla przedsięwzięcia „Rozbudowa i przebudowa infrastruktury lotniskowej na terenie Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie” formalnie otwiera drogę do realizacji najważniejszych założeń modernizacyjnych – informują Polskie Porty Lotnicze w komunikacie.

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Zakres inwestycji obejmuje między innymi znaczącą modernizację terminala pasażerskiego oraz wydłużenie pirsu południowego.

Ze względu na strategiczny charakter inwestycji oraz ważny interes społeczny i gospodarczy, RDOŚ nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Dzięki temu Polskie Porty Lotnicze jako zarządca portu może bezzwłocznie przejść do kolejnych etapów realizacji projektu.

Strategiczny pomost do Portu Polska

Modernizacja Lotniska Chopina to nie tylko odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie przewoźników i pasażerów, ale przede wszystkim spójny element długofalowej strategii transportowej państwa – czytamy w komunikacie.

– Uzyskanie decyzji środowiskowej to niezwykle ważny krok w procesie przygotowania Lotniska Chopina do zwiększenia liczby operacji i dalszego wzrostu liczby pasażerów. Modernizacja stołecznego portu jest kluczowym elementem naszego głównego zadania, jakim jest konsekwentne budowanie ruchu lotniczego, aby w przyszłości płynnie przenieść go na nowe lotnisko zlokalizowane 40 kilometrów od Warszawy – mówi pełnomocnik rządu ds. CPK i podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Malepszak, cytowany w komunikacie.

Decydująca faza programu inwestycyjnego

Uzyskanie decyzji środowiskowej kończy wielomiesięczny okres przygotowań, analiz eksperckich i współpracy z organami administracji państwowej.

– Osiągnęliśmy jeden z najważniejszych kamieni milowych, który formalnie pozwala nam kontynuować nasz program inwestycyjny. Prowadząc ten projekt od strony przygotowania i procesu, doskonale wiem, ile pracy, determinacji i osobistego zaangażowania wielu osób kosztowało nas doprowadzenie go do tego etapu. Nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności otwiera nam drogę do realnej rozbudowy infrastruktury. Przed nami kolejne wyzwania, ale dziś możemy z pełnym przekonaniem powiedzieć: modernizacja Lotniska Chopina wchodzi w decydującą fazę. To doskonała wiadomość dla pasażerów, przewoźników i całej polskiej gospodarki – mówi prezes PPL Łukasz Chaberski.

Zwiększenie przepustowości Lotniska Chopina ma poprawić obsługę podróżnych i przygotować główny polski port przesiadkowy na wyzwania rynkowe najbliższych lat.

Rozpoczął się już dialog konkurencyjny dla projektu modernizacji Lotniska Chopina, w którym pięć z europejskiej czołówki wspólnie z ekspertami PPL wypracowuje najlepsze rozwiązania. Warto podkreślić, że w tym gronie znalazły się firmy i konsorcja od lat trwale zintegrowane z polskim rynkiem – piszą PPL.