Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy infrastruktury stołecznego portu, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności
Wydana 22 lipca decyzja środowiskowa (znak: WOOŚ-II.420.34.2019.MP.47) dla przedsięwzięcia „Rozbudowa i przebudowa infrastruktury lotniskowej na terenie Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie” formalnie otwiera drogę do realizacji najważniejszych założeń modernizacyjnych – informują Polskie Porty Lotnicze w komunikacie.
Zakres inwestycji obejmuje między innymi znaczącą modernizację terminala pasażerskiego oraz wydłużenie pirsu południowego.
Ze względu na strategiczny charakter inwestycji oraz ważny interes społeczny i gospodarczy, RDOŚ nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Dzięki temu Polskie Porty Lotnicze jako zarządca portu może bezzwłocznie przejść do kolejnych etapów realizacji projektu.
Czytaj więcej
W tym tygodniu Uber uruchomi na Lotnisku Chopina elektroniczne kioski, dzięki którym pasażerowie będą mogli zamówić przejazd samochodem bez instalo...
Modernizacja Lotniska Chopina to nie tylko odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie przewoźników i pasażerów, ale przede wszystkim spójny element długofalowej strategii transportowej państwa – czytamy w komunikacie.
– Uzyskanie decyzji środowiskowej to niezwykle ważny krok w procesie przygotowania Lotniska Chopina do zwiększenia liczby operacji i dalszego wzrostu liczby pasażerów. Modernizacja stołecznego portu jest kluczowym elementem naszego głównego zadania, jakim jest konsekwentne budowanie ruchu lotniczego, aby w przyszłości płynnie przenieść go na nowe lotnisko zlokalizowane 40 kilometrów od Warszawy – mówi pełnomocnik rządu ds. CPK i podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Malepszak, cytowany w komunikacie.
Czytaj więcej
W czerwcu warszawskie Lotnisko Chopina obsłużyło 2,5 miliona pasażerów, a przez pierwsze sześć miesięcy niemal 12 milionów.
Uzyskanie decyzji środowiskowej kończy wielomiesięczny okres przygotowań, analiz eksperckich i współpracy z organami administracji państwowej.
– Osiągnęliśmy jeden z najważniejszych kamieni milowych, który formalnie pozwala nam kontynuować nasz program inwestycyjny. Prowadząc ten projekt od strony przygotowania i procesu, doskonale wiem, ile pracy, determinacji i osobistego zaangażowania wielu osób kosztowało nas doprowadzenie go do tego etapu. Nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności otwiera nam drogę do realnej rozbudowy infrastruktury. Przed nami kolejne wyzwania, ale dziś możemy z pełnym przekonaniem powiedzieć: modernizacja Lotniska Chopina wchodzi w decydującą fazę. To doskonała wiadomość dla pasażerów, przewoźników i całej polskiej gospodarki – mówi prezes PPL Łukasz Chaberski.
Zwiększenie przepustowości Lotniska Chopina ma poprawić obsługę podróżnych i przygotować główny polski port przesiadkowy na wyzwania rynkowe najbliższych lat.
Rozpoczął się już dialog konkurencyjny dla projektu modernizacji Lotniska Chopina, w którym pięć z europejskiej czołówki wspólnie z ekspertami PPL wypracowuje najlepsze rozwiązania. Warto podkreślić, że w tym gronie znalazły się firmy i konsorcja od lat trwale zintegrowane z polskim rynkiem – piszą PPL.
Czytaj więcej
Na Lotnisku Chopina uruchomiono w środę dwa pierwsze, z 15 planowanych, nowoczesne skanery bezpieczeństwa, tak zwane Smoczyce. Nowe urządzenia uspr...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas