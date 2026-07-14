Czerwiec przyniósł wyjątkowe ożywienie na Lotnisku Chopina – piszą Polskie Porty Lotnicze w komunikacie. Ruch pasażerski rósł szybciej niż średnia z całego półrocza.

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Stołeczny port lotniczy zamknął szósty miesiąc wynikiem 2 476 356 odprawionych podróżnych (wzrost o 9 procent względem czerwca 2025 roku). W minionym miesiącu aż czterokrotnie, w każdą niedzielę, przekraczana była historyczna bariera 90 tysięcy odprawionych pasażerów. Rekordową okazała się pierwsza wakacyjna niedziela, 28 czerwca – tego dnia odprawiono dokładnie 92 815 osób.

Mimo tak znacznego wzrostu ruchu pasażerskiego liczba pasażerskich operacji wyniosła w czerwcu 17 924 i była większa o zaledwie 4,7 procent. Oznacza to, że poprawia się wypełnienie miejsc w samolotach i że przewoźnicy operują na większych maszynach. Liczba wszystkich operacji wyniosła 18 781 i była większa tylko o 3 procent w odniesieniu do czerwca 2025 roku.

– Wakacyjny szczyt to dla nas najtrudniejszy egzamin z organizacji, a nie tylko powód do dumy z kolejnych rekordów. Bariera 90 tysięcy pasażerów dziennie do niedawna wydawała się symboliczna, a dziś przekraczamy ją regularnie. Co najważniejsze, robimy to przy zachowaniu pełnej sprawności operacyjnej. To najlepszy dowód na to, że dzięki konsekwentnym działaniom i inwestycjom realnie zwiększamy przepustowość naszego portu, utrzymując przy tym znakomitą płynność obsługi i ciągłą poprawę naszej efektywności – mówi prezes Polskich Portów Lotniczych Łukasz Chaberski, cytowany w komunikacie.

Tradycyjni przewoźnicy wygrywają z „low-costami”

W pierwszym półroczu z Lotniska Chopina skorzystało łącznie 11 858 018 osób, czyli o 7,6 procent więcej, licząc rok do roku. Przeważająca większość pasażerów wybierała rejsy międzynarodowe (11 048 885) i kierunki w strefie Schengen (8 166 539).

Niemal jedna trzecia pasażerów podróżowała na pokładach linii niskokosztowych (29 procent), zainteresowanie ofertą czarterową spadło o 2 punkty procentowe (11 procent), a ofertą przewoźników tradycyjnych o punkt procentowy (60 procent).

Odsetek pasażerów tranzytowych w pierwszym półroczu wyniósł 24 procent i był niezmienny względem ubiegłego roku, choć liczbowo wzrost wyniósł 7 procent.

W ruchu regularnym pasażerowie najchętniej podróżowali do Londynu, Paryża, Amsterdamu, Brukseli i Rzymu. Z kolei w ruchu czarterowym na pierwsze miejsce wskoczyła Antalya, która wyprzedziła Marsa Alam, Hurghadę, Szarm el-Szejk i Fuerteventurę.

Dwucyfrowe wzrosty w transporcie cargo

Równie optymistycznie prezentują się dane dotyczące frachtu. W czerwcu Lotnisko Chopina obsłużyło 11 985 ton cargo, co zamyka półrocze wynikiem 70 707 ton towarów (wzrost o 11,9 procent).

Wzrósł zarówno transport realizowany samolotami czysto frachtowymi (o prawie 13 procent), jak i ładunki przewożone w lukach bagażowych maszyn pasażerskich (o 9,5 procent).

Głównymi operatorami cargo na stołecznym lotnisku są PLL LOT, DHL Express i Qatar Airways, a najwięcej ładunków wysyłanych jest do Lipska, Dohy, Kolonii, Dubaju i Nowego Jorku.