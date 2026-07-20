Automat umożliwi zamówienie i opłacenie przejazdu bezpośrednio na lotnisku. Pasażer wybiera miejsce docelowe, rodzaj przejazdu i płaci kartą. Następnie dostaje wydrukowane potwierdzenie i wiadomość SMS z informacjami o kierowcy i numerem PIN, z którym może rozpocząć przejazd z wyznaczonego dla aut Ubera postoju.

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Jak czytamy w informacji prasowej firmy, Polska należy do rynków, na których Uber wdraża usługi i produkty rozwijane później globalnie. Lotnisko Chopina było również jednym z pierwszych portów lotniczych, na których firma wprowadziła system numerów, usprawniających wsiadanie do podjeżdżających aut.

Kioski pozwalają zamówić przejazd bez konieczności instalowania aplikacji w telefonie Foto: Uber

– Bardzo cieszymy się z wdrożenia nowego rozwiązania na Lotnisku Chopina. Kioski „tap to ride” (dotknij, aby jechać - red.) ułatwią pasażerom zamawianie transportu z naszego portu – zapewnia cytowany w komunikacie rzecznik prasowy Polskich Portów Lotniczych Piotr Rudzki.

„Choć aplikacja pozostaje podstawowym sposobem zamówienia przejazdu, kiosk odpowiada na sytuacje, w których jej użycie nie jest możliwe lub wygodne. Rozwiązanie zostało zaprojektowane przede wszystkim z myślą o osobach przylatujących do Polski z zagranicy, które nie mają jeszcze dostępu do internetu mobilnego, lokalnej karty SIM lub zainstalowanej aplikacji. Ułatwia także zamówienie przejazdu osobom, które rzadziej korzystają z aplikacji mobilnych, w tym wielu seniorom. Dzięki intuicyjnemu ekranowi dotykowemu mogą oni zamówić przejazd bez konieczności pobierania aplikacji i zakładania konta” – przekonuje platforma z przejazdami.

W 2025 roku Lotnisko Chopina obsłużyło ponad 24 milionów pasażerów. Uber obserwuje dynamiczny wzrost liczby przejazdów realizowanych z i na warszawskie lotnisko – w ciągu ostatnich dwóch lat liczba takich kursów wzrosła o 30 procent. Tegoroczny sezon wakacyjny zapowiada się jako najlepszy w historii platformy w Polsce pod względem liczby przejazdów lotniskowych – informuje Uber.

Dotychczas kioski Ubera zostały uruchomione między innymi na lotniskach LaGuardia w Nowym Jorku, Heathrow w Londynie, Minneapolis–Saint Paul, Gold Coast i Sydney w Australii, a także w Pradze i Budapeszcie.