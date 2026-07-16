W ciągu 30 czerwcowych dni Poznań Airport obsłużył prawie 483 tysiące pasażerów, co oznaczało wzrost o 6 procent w porównaniu z czerwcem ubiegłego roku, kiedy z lotniska skorzystało 457 tysięcy podróżnych – informuje rzecznik prasowy lotniska Marcin Wesołek.

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W pierwszym półroczu tego roku przez poznańskie lotnisko przewinęło się razem 1,84 miliona pasażerów, wobec 1,8 miliona w tym samym okresie zeszłego roku. Oznacza to, że ruch był większy o 2 procent, mimo napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie, która wpłynęła na rynek lotniczy wiosną – wskazuje Wesołek.

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– Po pięciu latach dużych wzrostów ruchu, ten rok dla poznańskiego lotniska jest rokiem stabilizacji – komentuje cytowany w informacji prasowej prezes Portu Lotniczego Poznań-Ławica Grzegorz Bykowski. – Cieszymy się, że nasz wynik czerwcowy jest dużo lepszy, niż w dwóch poprzednich miesiącach, gdy zawirowania polityczne odcisnęły piętno zarówno na cenach paliwa lotniczego, jak i na decyzjach poszczególnych przewoźników ograniczających swoją ofertę na kierunkach bliskowschodnich.

Na poznańskim lotnisku trwa wakacyjny szczyt przewozowy. W lipcu i sierpniu Poznań Airport obsłuży prawdopodobnie łącznie ponad milion pasażerów.

Nowe kierunki na lotnisku w Poznaniu

Przewoźnicy operujący z Poznania szykują już też nowości na sezon zimowy. W ostatnich dniach Ryanair ogłosił, że od końca października połączy stolicę Wielkopolski z Barceloną i Porto, przedłuży też na sezon zimowy obsługiwanie tras do Tirany i Shannon.

Pasażerowie mogą już również planować podróż na Gran Canarię – dokąd planuje latać od końca października linia lotnicza airBaltic. W tym samym czasie KLM dołączy do swojego rozkładu lotów trzecie połączenie do Amsterdamu dziennie.