Jednym z obiektów, który swoją architekturą zmienił oblicze miasta, w którym stanął jest Muzeum Guggenheima w Bilbao
Wśród przykładów współczesnych cudów WTTC wymienia m.in. wieżę Eiffela w Paryżu, budynek Muzeum Guggenheima w Bilbao zaprojektowany przez Franka O. Gehry'ego i Wielkie Muzeum Egipskie. Obiekty te pokazują, jak odważne wizje, długofalowe inwestycje i współpraca wielu zaangażowanych ludzi mogą zmienić pozycję danego miejsca na światowej mapie turystycznej. Nie tylko przyciągają miliony odwiedzających, ale również napędzają inwestycje, wspierają lokalne przedsiębiorstwa i na nowo określają tożsamość całych miast i państw.
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WTTC podkreśla, że w czasach, gdy rządy na całym świecie poszukują nowych źródeł wzrostu gospodarczego i odporności ekonomicznej, turystyka i jej infrastruktura powinny być postrzegane jako strategiczne aktywa. Ikoniczne atrakcje turystyczne i obiekty kultury generują bowiem długotrwałe korzyści ekonomiczne i społeczne, a ich rozwój jest często efektem skutecznej współpracy sektora publicznego i prywatnego.
Kampania ma docenić nie tylko powszechnie znane ikony, ale także mniej rozpoznawalne, wschodzące atrakcje, które wywarły znaczący wpływ na swoje społeczności i mają potencjał, by stać się motorami rozwoju turystyki. Przy wyborze kandydatów brane będą pod uwagę takie kryteria, jak wkład w rozwój turystyki, wpływ ekonomiczny, znaczenie dla lokalnych społeczności i rozwój kierunków, obok walorów kulturowych i architektonicznych.
Proces wyboru potrwa rok i będzie przebiegał w czterech etapach:
– Cudów świata nie przestaliśmy tworzyć przed wiekami – mówi prezes i dyrektor generalna WTTC Gloria Guevara, cytowana w komunikacie tej organizacji. – Każde pokolenie pozostawia po sobie trwały ślad. Chcemy, aby ludzie na całym świecie pomogli wskazać miejsca, które definiują współczesną erę podróżowania i będą inspirować kolejne pokolenia do odkrywania świata.
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Jak podkreśla WTTC, najbardziej wpływowe atrakcje turystyczne mają znacznie większe znaczenie niż tylko przyciąganie odwiedzających. Tworzą miejsca pracy, pobudzają inwestycje, wspierają lokalny biznes, wzmacniają społeczności i budują międzynarodową rozpoznawalność kierunków turystycznych. Inicjatywa ma pokazać, że dobrze zaplanowane inwestycje w infrastrukturę i obiekty kultury mogą przynosić trwałe korzyści gospodarcze i społeczne przez wiele pokoleń.
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