Wśród przykładów współczesnych cudów WTTC wymienia m.in. wieżę Eiffela w Paryżu, budynek Muzeum Guggenheima w Bilbao zaprojektowany przez Franka O. Gehry'ego i Wielkie Muzeum Egipskie. Obiekty te pokazują, jak odważne wizje, długofalowe inwestycje i współpraca wielu zaangażowanych ludzi mogą zmienić pozycję danego miejsca na światowej mapie turystycznej. Nie tylko przyciągają miliony odwiedzających, ale również napędzają inwestycje, wspierają lokalne przedsiębiorstwa i na nowo określają tożsamość całych miast i państw.

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Budowle, które zmieniają miejsca w rozpoznawalne na całym świecie

WTTC podkreśla, że w czasach, gdy rządy na całym świecie poszukują nowych źródeł wzrostu gospodarczego i odporności ekonomicznej, turystyka i jej infrastruktura powinny być postrzegane jako strategiczne aktywa. Ikoniczne atrakcje turystyczne i obiekty kultury generują bowiem długotrwałe korzyści ekonomiczne i społeczne, a ich rozwój jest często efektem skutecznej współpracy sektora publicznego i prywatnego.

Kampania ma docenić nie tylko powszechnie znane ikony, ale także mniej rozpoznawalne, wschodzące atrakcje, które wywarły znaczący wpływ na swoje społeczności i mają potencjał, by stać się motorami rozwoju turystyki. Przy wyborze kandydatów brane będą pod uwagę takie kryteria, jak wkład w rozwój turystyki, wpływ ekonomiczny, znaczenie dla lokalnych społeczności i rozwój kierunków, obok walorów kulturowych i architektonicznych.

Jak będzie przebiegać wybór cudów świata

Proces wyboru potrwa rok i będzie przebiegał w czterech etapach:

7 lipca 2026 roku – rozpoczęcie przyjmowania nominacji z całego świata,

7 stycznia 2027 roku – ogłoszenie listy 70 nominowanych obiektów i rozpoczęcie głosowania publicznego,

7 kwietnia 2027 roku – wyłonienie 30 finalistów,

7 lipca 2027 roku – ogłoszenie 7 Współczesnych Cudów Świata.

– Cudów świata nie przestaliśmy tworzyć przed wiekami – mówi prezes i dyrektor generalna WTTC Gloria Guevara, cytowana w komunikacie tej organizacji. – Każde pokolenie pozostawia po sobie trwały ślad. Chcemy, aby ludzie na całym świecie pomogli wskazać miejsca, które definiują współczesną erę podróżowania i będą inspirować kolejne pokolenia do odkrywania świata.

Jak podkreśla WTTC, najbardziej wpływowe atrakcje turystyczne mają znacznie większe znaczenie niż tylko przyciąganie odwiedzających. Tworzą miejsca pracy, pobudzają inwestycje, wspierają lokalny biznes, wzmacniają społeczności i budują międzynarodową rozpoznawalność kierunków turystycznych. Inicjatywa ma pokazać, że dobrze zaplanowane inwestycje w infrastrukturę i obiekty kultury mogą przynosić trwałe korzyści gospodarcze i społeczne przez wiele pokoleń.