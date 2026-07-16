Choć światowa turystyka nadal zmaga się z konsekwencjami napięć geopolitycznych, konfliktów zbrojnych, spowolnienia gospodarczego i rosnących kosztów podróżowania, Wietnam pozostaje jednym z największych beneficjentów odbudowy ruchu turystycznego – pisze portal Vietnam News.

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Jeszcze w 1990 roku kraj odwiedziło zaledwie około 250 tysięcy zagranicznych gości. Dwie dekady później było ich 5 milionów.

21,2 miliona turystów w Wietnamie – nowy rekord

Kluczowym impulsem dla rozwoju sektora okazała się przyjęta przez państwo w 2017 roku strategia, uznająca turystykę za jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki. W latach 2015–2019 liczba zagranicznych przyjazdów rosła średnio o 22 procent rocznie.

Dynamicznie rozwijał się również rynek krajowy. Liczba podróży mieszkańców wzrosła z około miliona w 1990 roku do 85 milionów w 2019 roku, co stworzyło stabilne zaplecze dla całej branży.

Pandemia COVID-19 na dwa lata zahamowała rozwój sektora. Wietnam ponownie otworzył granice dla zagranicznych turystów w marcu 2022 roku. Powrót wzrostu przyspieszyły liberalizacja przepisów wizowych, odbudowa siatki połączeń lotniczych i intensywne promowanie kraju na rynkach zagranicznych.

Już w 2024 roku Wietnam odwiedziło 17,6 miliona zagranicznych turystów, co odpowiadało 98 procentom poziomu sprzed pandemii. Rok później padł nowy rekord – liczba przyjazdów wzrosła do blisko 21,2 miliona, czyli o ponad 20 procent więcej niż rok wcześniej i więcej niż w rekordowym 2019 roku.

Dobra passa utrzymuje się także w 2026 roku. W pierwszych pięciu miesiącach kraj przyjął prawie 10,7 miliona zagranicznych gości, co oznacza wzrost o 20,7 procent w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.

Turyści napędzają wietnamską gospodarkę, zostawiają w niej miliardy dolarów

Za wzrostem liczby turystów idą również wyniki finansowe. W 2025 roku przychody branży turystycznej pierwszy raz przekroczyły 36 miliardów dolarów. Sektor usług i turystyki urósł o 8,62 procent i odpowiadał za ponad połowę wzrostu całej gospodarki kraju.

Według danych Sekretariatu ASEAN Wietnam osiągnął w ubiegłym roku najwyższe tempo wzrostu liczby zagranicznych turystów w Azji Południowo-Wschodniej. Z wynikiem 21,2 miliona przyjazdów wyprzedził Singapur i Indonezję, ustępując jedynie Malezji i Tajlandii.

Również Światowa Organizacja Turystyki (UN Tourism) zalicza Wietnam do najszybciej rozwijających się kierunków turystycznych na świecie oraz liderów odbudowy ruchu turystycznego w regionie Azji i Pacyfiku.

Kraj przyciąga gości z najważniejszych krajów. Dane zaprezentowane podczas ASEAN Tourism Forum 2026 wskazują, że niemal połowa Koreańczyków podróżujących do państw ASEAN wybiera właśnie Wietnam. Z kolei według firmy China Trading Desk Wietnam wyprzedził Tajlandię w walce o turystów chińskich. Atutami tego kraju są bezpieczeństwo, dobra dostępność komunikacyjna i zróżnicowana oferta wypoczynku.

Wiceminister wietnamskiej kultury, sportu i turystyki Ho An Phong podkreśla, że turystyka stała się jednym z nowych filarów wzrostu gospodarczego kraju. Zwraca jednak uwagę, że branża pozostaje podatna na zagrożenia związane z klęskami żywiołowymi, epidemiami i sytuacją międzynarodową. Dlatego rząd zamierza rozwijać narzędzia lepiej mierzące rzeczywisty wpływ turystyki na gospodarkę, odchodząc od oceniania sektora wyłącznie przez pryzmat liczby odwiedzających na rzecz tego, ile zostawiają pieniędzy i wartości dodanej, jaką przynoszą całej gospodarce.