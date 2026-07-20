W analizowanym okresie najwięcej turystów odwiedziło województwo mazowieckie, gdzie z obiektów noclegowych skorzystało 2,91 miliona gości. Drugie miejsce zajęła Małopolska z wynikiem 2,64 miliona turystów, a trzecie województwo zachodniopomorskie, które przyjęło 2,1 miliona osób.

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Najwięcej noclegów udzielono w regionach nadmorskich. W województwie zachodniopomorskim liczba ta sięgnęła 9,53 miliona, a w pomorskim 6,40 miliona. Łącznie oba województwa zanotowały prawie 16 milionów noclegów w analizowanym okresie.

Co czwarty gość w polskich hotelach przyjechał z zagranicy

Największe natężenie ruchu turystycznego przypadło na sierpień. W tym miesiącu z obiektów noclegowych skorzystało 5,14 miliona ludzi, a liczba udzielonych noclegów wyniosła 14,55 miliona. Jednocześnie był to miesiąc z najwyższym wykorzystaniem miejsc noclegowych – wskaźnik obłożenia osiągnął 53,1 procent. Dla porównania we wrześniu wyniósł 40,2 procent, a w czerwcu 42,9 procent.

Największą popularnością wśród turystów cieszyły się hotele. Od czerwca do września zatrzymało się w nich 10,77 miliona gości, którym udzielono 21,41 miliona noclegów. Hotele były szczególnie popularne wśród gości zagranicznych – cudzoziemcy stanowili ponad jedną czwartą wszystkich korzystających z tego typu obiektów.

Znacznie mniejsze zainteresowanie dotyczyło pensjonatów i kempingów. W pensjonatach zatrzymało się 265 tysięcy osób, a na kempingach niespełna 252 tysiące.

Bałtyk wygrywa z Mazowszem i Małopolską

Najwyższy stopień wykorzystania miejsc noclegowych odnotowano w województwie zachodniopomorskim, gdzie wyniósł on 55 procent. Kolejne miejsca zajęły Małopolska (50,9 proc.) i Mazowsze (50,2 proc.). Najniższe obłożenie wystąpiło w województwach lubuskim (33,4 proc.) i opolskim (36,6 proc.).

W podziale według rodzaju obiektów najwyższym wykorzystaniem miejsc noclegowych charakteryzowały się zakłady uzdrowiskowe, gdzie wskaźnik obłożenia wyniósł 83 procent. W hotelach było to 52,6 procent.

pif/ pad/