Całodzienne spotkania wypełniły prezentacje najnowszych ofert w turystyce wyjazdowej, bezpośrednie rozmowy i nawiązywanie relacji między podmiotami współtworzącymi rynek turystyczny w Polsce.

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– Akademię Urlopu zorganizowaliśmy, aby stworzyć miejsce i okazję do rozmów ludzi, którzy na co dzień współtworzą rynek turystyczny – wyjaśnia prezes Urlop.pl Przemysław Jackiewicz. – Chcemy łączyć praktyczną wiedzę, wymianę doświadczeń i bezpośredni kontakt z partnerami, bo właśnie takie relacje najpełniej przekładają się na rozwój całej branży.

Jak dodaje Jackiewicz, znaczenie współpracy i bezpośrednich kontaktów uczestników rynku jest wartością nie do przecenienia.

Nauka, rozmowy, wymiana doświadczeń

Program wydarzenia obejmował prezentacje partnerów wydarzenia, emiratu Abu Zabi i sieci hoteli JA Resorts & Hotels, którzy przedstawili kierunki rozwoju swoich marek i perspektywy turystyki na Bliskim Wschodzie. Michał Waligórski z Abu Zabi zaprezentował zmiany, jakie zaszły w destynacji w ostatnich latach, zwracając uwagę na rozwój infrastruktury, nowe atrakcje i rosnące znaczenie regionu na światowej mapie turystyki. Nawiązał do aktualnej sytuacji konfliktu zbrojnego w Zatoce Perskiej, zapewniając, że nie ma ona wpływu na atrakcyjność Zjednoczonych Emiratów Arabskich jako kierunku podróży.

Z kolei Karolina Stec z JA Resorts & Hotels przedstawiła rozwój jednej z najbardziej rozpoznawalnych sieci hoteli wywodzących się z ZEA, omawiając inwestycje, ekspansję marki i trendy kształtujące współczesny rynek hotelarski.

Istotną część spotkania stanowiły wystąpienia przedstawicieli biur podróży. Michał Barbura z Rainbowa omówił trendy rezerwacyjne i najważniejsze kierunki rozwoju oferty jednego z największych polskich organizatorów turystyki. Tomasz Wrześniewski z Oasis Holidays przedstawił aktualne kierunki sprzedażowe i zmieniające się preferencje klientów. Marcin Gąsiorowski reprezentujący Dertour Polska zaprezentował rozwój oferty należącej do międzynarodowej grupy DER Touristik, a Grzegorz Karolewski z ETI skupił się na sytuacji rynku egipskiego i perspektywach wzrostu zainteresowania tym kierunkiem wśród polskich turystów.

Wydarzenie nie ograniczało się jednak do prezentacji produktowych. Michał Paczkowski i Krystian Cegielski przedstawili strategię rozwoju sieci sprzedaży Urlop.pl, plany związane z rozwojem franczyz i działania wspierające partnerów biznesowych. Z kolei Kinga Topór mówiła o szkoleniach i podnoszeniu kompetencji w sieci pod hasłem „Jakość, a nie jakoś”, podkreślając znaczenie profesjonalnego doradztwa i wysokich standardów obsługi klienta.

Tematyce marketingu poświęcone było wystąpienie Adriana Gintowta, który podkreślał rolę marketingu, w szczególności mediów społecznościowych, budowania marki i komunikacji cyfrowej w pozyskiwaniu klientów i wspieraniu sprzedaży usług turystycznych.

Na żywo i online

Dużą część dnia zajęły spotkania stolikowe, podczas których przedstawiciele 110 biur agencyjnych, 20 touroperatorów, czterech destynacji, hoteli i mediów wymieniali doświadczenia i rozmawiali o wyzwaniach stojących przed branżą.

Zainteresowani goście mogli również poznać możliwości współpracy z Urlop.pl na zasadach franczyzy i porozmawiać z przedstawicielami firmy o planach rozwijania sieci.

Nowością tegorocznej edycji była rozszerzona formuła cyfrowa wydarzenia. Pierwszy raz Akademia Urlopu była transmitowana na żywo, dzięki czemu mogli obserwować je przedstawiciele salonów sprzedaży, którzy ze względu na obowiązki zawodowe nie mogli uczestniczyć w spotkaniach osobiście. Z tej możliwości skorzystało prawie 100 osób.

Według organizatorów największą wartością Akademii była możliwość bezpośrednich rozmów przedstawicieli różnych segmentów rynku turystycznego i wymiany doświadczeń w gronie praktyków branży turystycznej. Stąd zapowiadają oni, że będą rozwijać Akademię Urlopu w cykliczną platformę wymiany wiedzy, doświadczeń i budowania relacji biznesowych z najważniejszymi uczestnikami rynku turystycznego w Polsce.