Podczas Konferencji organizatorzy spodziewają się 80 tysięcy uczestników za 196 krajów. Wydarzenie potrwa od 9 do 20 listopada. Coral Travel Group ma zapewnić wszystkim zakwaterowanie – informuje polski oddział Grupy w komunikacie rozesłanym mediom.

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“Oprócz światowych przywódców do Antalyi przybędą tysiące międzynarodowych delegatów. Grupa Coral Travel będzie kompleksowo planować i zarządzać pobytem uczestników wydarzenia, od zakwaterowania, przez transfery aż po doświadczenia turystyczne w Turcji. Przygotowania rozpoczęły się z wielomiesięcznym wyprzedzeniem, aby zapewnić uczestnikom z całego świata najwyższy komfort” – czytamy.

Coral Travel Group jest jedną z największych turystycznych firm w Europie, w ciągu 34 lat lat istnienia obsłużyła 40 milionów turystów.

Prezes Coral Travel Group: To dla nas ogromny zaszczyt

- Możliwość uczestniczenia jako partner w organizowaniu wydarzenia o światowym znaczeniu, jakim jest COP31, jest dla nas ogromnym zaszczytem – mówi cytowany w komunikacie prezes Coral Travel Group Ayhan Bektaş. - Naszym celem jest zapewnienie wszystkim gościom przybywającym do Turcji na ten wyjątkowy szczyt najwyższej jakości obsługi. Wykorzystamy do tego nasze międzynarodowe doświadczenie i wysokie standardy usług. Chcemy zaprezentować światu gościnność Antalyi i Turcji, oferując uczestnikom komfortowy i profesjonalnie przygotowany pobyt podczas tak istotnego dla świata wydarzenia.

Specjalna platforma internetowa dla gości COP31

W ramach przygotowań do COP31 Coral Travel Group już w marcu uruchomił specjalną platformę rezerwacyjną przeznaczoną do obsługiwania gości konferencji. Hotele dostępne na platformie będą świadczyć usługi zakwaterowania jej uczestnikom. Delegaci mogą za jej pośrednictwem rezerwować sobie miejsca i uzyskać kompleksowe informacje o Antalyi i Turcji.

Na potrzeby wydarzenia powołano też specjalny zespół operacyjny, który współpracuje z hotelami w regionie.

Bezpieczna obsługa 24/7

Szczyty COP31, podczas których światowi przywódcy, przedstawiciele rządów i reprezentanci różnych sektorów gospodarki wyznaczają kierunki globalnej polityki klimatycznej, przyciągają każdego roku dziesiątki tysięcy uczestników z całego świata.

Podczas COP31 w Antalyi spółka Odeon Tours z grupy Coral Travel, będzie przez całą dobę siedem dni w tygodniu koordynować przyjazdy uczestników, transport i usługi zakwaterowania. „Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w obsługiwaniu międzynarodowych wydarzeń Coral Travel Group zamierza zapewnić uczestnikom usługi na najwyższym światowym poziomie” – deklaruje touroperator.