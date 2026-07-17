Odpowiedzialność za posiadanie wymaganych dokumentów spoczywa na pasażerze. Warto wcześniej sprawdzić też wymagania wizowe i minimalny okres ważności paszportu, jaki obowiązuje w danym państwie – piszą na wstępie wspólnego komunikatu.

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Do Turcji i Albanii bez paszportu

Podstawą do podróżowania po krajach Unii Europejskiej jest ważny dowód tożsamości, a poza nimi – paszport, którego ważność nie kończy się w ciągu najbliższych 6 miesięcy.

– Choć oczywiście zdarzają się pewne wyjątki. Takimi przykładami są Turcja i Albania, do których paszport nie jest wymagany. O ile podróżujemy w celach turystycznych możemy poruszać się po nich do 90 dni jedynie z dowodem tożsamości – wyjaśnia kierownik działu wiz w Rainbow Tours Aneta Maląg, cytowana w komunikacie.

Już na etapie rezerwowania wyjazdu warto sprawdzić daty ważności dokumentów, ponieważ na kilka dni przed wyjazdem może nie udać się zorganizować nowych poświadczeń – radzą autorzy informacji o poradniku.

– W wypadku niektórych egzotycznych krajów wymagane są dodatkowo szczepienia, na przykład w wypadku podróżowania do Ghany lub Sierra Leone obowiązkowe jest szczepienie przeciwko żółtej febrze wpisane do międzynarodowej książeczki zdrowia – tłumaczy Maląg.

ETA/ESTA – wsparcie biura podróży

Przygotowując się do podróży z pewnym wyprzedzeniem warto zweryfikować zgodność wszystkich danych na umowach, podpisanych z biurem podróży i biletach z danymi widniejącymi w dokumentach tożsamości. Wszelkie literówki, nieścisłości wykryte za późno mogą bowiem skomplikować podróż.

– Co więcej, wybierając się do takich krajów jak Indie, Sri Lanka, Kuba, USA, Australia, Kanada czy Wielka Brytania potrzebujemy dodatkowego dokumentu – wizy lub Elektronicznego Zezwolenia na Podróż (ETA/ESTA). Aby je uzyskać konieczne jest dopełnienie wymaganych w danym kraju formalności. Jeśli podróżujemy z biurem podróży warto dopytać o możliwość wsparcia w tym zakresie. W Rainbow realizujemy takie formalności w ramach działu wiz, klienci nie muszą się więc o to martwić – dodaje Maląg.

Dokumenty niezbędne w podróży

W wypadku wyjazdów z biurem podróży nie ma potrzeby zabierania ze sobą dokumentów związanych z wycieczką w formie papierowej, a jeśli są jakieś wyjątki – turyści są o tym uprzedzani. Ale zawsze dobrze mieć pod ręką ich elektroniczne wersje, w tym między innymi numer rezerwacji. Na pewno powinniśmy zabrać numer naszej polisy ubezpieczeniowej, który może być niezbędny w razie kontaktu z Centrum Pomocy – wyjaśnia touroperator wspólnie z linią lotniczą.

Warto też zabrać ze sobą nie tylko karty płatnicze, ale też gotówkę w walucie obowiązującej w danym kraju. Wiele miejsc na świecie nie jest tak rozwinięta pod kątem technologii płatniczych jak Polska, więc pewna kwota w gotówce może stanowić dodatkowe zabezpieczenie, w razie drobnych, niezbędnych wydatków – radzą autorzy.

Odprawa – tylko na lotnisku

Odprawa odbywa się przy stanowiskach check-in na lotnisku – Enter Air nie oferuje odprawy online. Wiele zapytań kierowanych przez klientów do linii lotniczej dotyczy możliwości wykupienia miejsca z większą przestrzenią na nogi. Takie miejsca rozmieszczone są w samolocie w bezpośrednim sąsiedztwie wyjść awaryjnych. Możliwość ich wybrania „istnieje tylko w czasie odprawy na lotnisku”.

– Ale ich przydzielanie jest ograniczone regułami bezpieczeństwa. Miejsc takich nie mogą zajmować osoby, które ze względu na stan fizyczny lub psychiczny mogłyby utrudnić ewakuację – wskazuje cytowany w komunikacie zastępca dyrektora ds. sprzedaży w Enter Airze Marcin Kajak.

„W szczególności dotyczy to: pasażerów z ograniczoną swobodą ruchu, które wymagają specjalnej opieki, osób niedowidzących lub niedosłyszących, pasażerów, którzy z powodu wieku lub choroby nie będą zdolni do wykonywania czynności wymaganych w sytuacjach awaryjnych, kobiet ciężarnych, niemowląt i dzieci w wieku do lat 16 oraz pasażerów podróżujących ze zwierzętami na pokładzie” - czytamy.

Bagaż podręczny i rejestrowany – różne limity

Kto chce zabrać na pokład samolotu Enter Aira bagaż podręczny musi pamiętać, że obowiązuje tu maksymalny limit 5 kilogramów, a suma trzech wymiarów tego pakunku nie może przekraczać 115 centymetrów (na przykład może to być bagaż o wymiarach 55x40x20 centymetrów).

W wypadku bagażu rejestrowanego limit to 20 kilogramów (120x100x80 centymetrów). Co ważne, do wymiarów wliczane są kółka, uchwyty i wszystkie wystające elementy walizki.

Powerbanki i zapasowe baterie litowo-jonowe mogą znajdować się wyłącznie w bagażu podręcznym – przewóz w luku jest zabroniony – ostrzegają biuro podróży i linia lotnicza w swoim poradniku.

Dodają też, że „w przypadku rezerwacji indywidualnych, na następujących kierunkach lotów limit bagażu rejestrowanego został ograniczony do 16 kg. Chodzi o: Sal (Wyspy Zielonego Przylądka), Boa Vista (Wyspy Zielonego Przylądka), Dubaj (ZEA), Ras Al-Khaimah (ZEA), Zanzibar (Tanzania), Goa-Manohar (Mopa), Maskat (Oman), Colombo (Sri Lanka)”.

– Pasażerowie, którzy podróżują razem mogą połączyć swój bagaż rejestrowany, ale wtedy waga jednej walizki nie może przekroczyć 32 kilogramów. Pasażerowie powinni zakomunikować chęć połączenia bagażu podczas odprawiania się na lot i stawić się wspólnie do odprawy – mówi Kajak.

A co z płynami zabieranymi w podróż? – Do niedawna standardem był litr płynów, pod warunkiem, że były przewożone w przezroczystych pojemnikach o pojemności nie większej niż 100 mililitrów. Obecnie coraz więcej lotnisk, które dysponują nowoczesnymi skanerami 3D, zwiększa limit do dwóch litrów. W dodatku można tę ilość trzymać w jednym pojemniku. Taki standard obowiązuje już między innymi na lotniskach w Krakowie, Poznaniu i Gdańsku – dodaje Maląg.

Kobiety w ciąży w samolotach Enter Aira

Kobiety do 32-go tygodnia ciąży, która przebiega bez żadnych komplikacji mogą podróżować za zgodą lekarza je prowadzącego bez konieczności posiadania zaświadczenia – informuje przewoźnik. I dodaje, że kobiety w ciąży pojedynczej powyżej 32-go tygodnia ciąży, do ukończenia 36-go tygodnia ciąży, mogą podróżować tylko w wypadku przedstawienia uzupełnionego przez lekarza specjalnego formularza MEDIF sporządzonego w języku ojczystym i w języku angielskim.

Ze względów bezpieczeństwa kobiety powyżej 36-go tygodnia ciąży pojedynczej i 32-go tygodnia ciąży mnogiej, nie mogą podróżować samolotami Enter Aira – podają biuro podróży i przewoźnik we wspólnym poradniku.

Kończą go zaś informacją, że opiekunowie dzieci do drugiego roku życia korzystają z pierwszeństwa w odprawie i wchodzeniu na pokład.