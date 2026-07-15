Emerging Travel Group, firma z branży technologii turystycznych, zarządzająca markami RateHawk, ZenHotels i Roundtrip, zawiadamia w komunikacie prasowym o wzmocnieniu oferty lotniczej poprzez większą integrację z Travelport. Ta i inne aktualizacje produktu mają na celu usprawnienie procesu rezerwacji lotów w szczycie sezonu turystycznego.

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W 2025 roku firma rozpoczęła integrację oferty Travelport, dodając bilety lotnicze z tej platformy do RateHawk – wieloproduktowej platformy rezerwacyjnej przeznaczonej dla profesjonalistów z branży turystycznej i do Roundtrip – kompleksowego rozwiązania dla podróży służbowych. Na tych obu platformach agenci turystyczni i menedżerowie ds. podróży mają również dostęp do taryf i treści z systemu GDS Travelport, w tym do materiałów NDC niektórych linii lotniczych.

– Bezpośredni dostęp do ofert różnych linii lotniczych ma kluczowe znaczenie dla specjalistów z branży turystycznej, ponieważ pozwala im zarządzać planami podróży klientów i wprowadzać zmiany bez konieczności dodatkowej komunikacji z zewnętrznymi dostawcami. W ten sposób przyspiesza się również proces rezerwacji i obsługę klienta. Rozszerzona współpraca z Travelport zapewnia naszym partnerom tę niezbędną wygodę, a jest to szczególnie aktualne w sezonie szczytowym – mówi dyrektor ds. dostaw usług niezwiązanych z zakwaterowaniem w Emerging Travel Group Fredrik Bonnalt, cytowany w komunikacie.

– Rozszerzająca się współpraca z Emerging Travel Group odzwierciedla rosnące zapotrzebowanie na płynne, kompleksowe zarządzanie ofertą lotniczą w ramach jednolitego procesu. TripServices, platforma Travelport służąca do tworzenia produktów turystycznych i zarządzania nimi, zapewnia specjalistom z branży turystycznej narzędzia umożliwiające szybki dostęp do ofert, rezerwację i zarządzanie nimi, a ponadto stanowi platformę, dzięki której realizowana jest nasza niedawno ogłoszona współpraca z Cognizant i Anthropic. Współpraca ta wnosi bardziej zaawansowane możliwości SI do procesów roboczych i funkcji, z których na co dzień korzystają twórcy ofert turystycznych, ograniczając nakład pracy ręcznej, usprawniając proces podejmowania decyzji i zapewniając podróżnym bardziej dostosowane do ich potrzeb doświadczenia – dodaje dyrektor handlowy Travelport Jason Toothman.

Emerging Travel Group planuje również uzyskać akredytację IATA dla kilku podmiotów prawnych na całym świecie. Pierwszą akredytację uzyskano już w Niemczech.

O Emerging Travel Group i Travelport

Emerging Travel Group to założona w 2010 roku grupa turystyczna online z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, która prowadzi marki turystyczne dla podróżnych indywidualnych, specjalistów z branży turystycznej (B2B) i klientów korporacyjnych na ponad 190 rynkach, którzy mogą rezerwować różnego rodzaju usługi turystyczne: noclegi w ponad 250 tysiącach obiektów, bilety lotnicze 450 linii lotniczych, transfery w 150 krajach czy wynajem samochodów. Firma zatrudnia ponad 3,9 tysiąca osób w Stanach Zjednoczonych, Europie, Ameryce Północnej i Południowej, na Bliskim Wschodzie i w Afryce.

Travelport z siedzibą w Londynie to dostawca oprogramowania turystycznego, obsługujący rezerwacje dla setek tysięcy dostawców usług turystycznych na całym świecie. Prowadzi działalność w ponad 165 krajach.