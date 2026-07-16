Serwis Allegro Wakacje wystartował w maju. Powstał ze współpracy znanej platformy pośredniczącej w handlu internetowym i największego polskiego biura podróży – Itaki. Początkowo oferował tylko wyjazdy last minute, z terminem nie dłuższym niż 21 dni do wylotu. Ograniczona też była pula kierunków i hoteli. Teraz Allegro informuje, że liczba ofert się podwoiła i wynosi 1800, a liczba kierunków, które można na Allegro Wakacje znaleźć to już 109. Są na platformie też różne formy wyjazdów – zwykłe wczasy wypoczynkowe, rejsy, city breaki i wycieczki objazdowe.

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Turcja i Grecja na czele w Allegro Wakacje

„Allegro Wakacje przestają być wyłącznie platformą z ofertami last minute. We współpracy z Itaką platforma rozszerzyła ofertę o wyjazdy z terminem wylotu przypadającym ponad 21 dni od momentu rezerwacji. Klienci mogą już planować podróże z terminami wyjazdu do kwietnia 2027 roku” – czytamy w komunikacie firmy.

Informuje ona również, że największym zainteresowaniem klientów cieszą się wyjazdy do Turcji i Grecji, a tuż za nimi do Włoch, Hiszpanii i Portugalii. Ponad trzy czwarte wszystkich rezerwacji stanowią wyjazdy dla par.

– Naszym celem jest stworzenie na Allegro Wakacje miejsca, w którym klienci będą mogli zaplanować zagraniczny wyjazd niezależnie od tego, czy szukają spontanicznych wakacji last minute, czy rezerwują urlop z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Rozszerzenie oferty jest kolejnym krokiem w realizacji tej strategii. Wdrożyliśmy już ofertę first minute do kwietnia 2027, a w najbliższych tygodniach udostępnimy wyjazdy lato 2027 – mówi cytowany w informacji prasowej Marcin Łachajczyk, ventures portfolio management Allegro, nawiązując do planów Itaki rozpoczęcia od sierpnia sprzedaży nowego sezonu, lata 2027 roku.

Wakacje na raty

Jednocześnie Allegro informuje, że uruchomiło w ramach usługi Allegro Pay możliwość kupowania wycieczek z odroczoną płatnością lub wręcz na raty. Subskrybenci programu lojalnościowego Allegro Smart! mogą podzielić płatność za zakupy opiewające na co najmniej 200 złotych na dwie raty bez oprocentowania (RRSO 0 procent), a wszyscy klienci mogą skorzystać z wariantu „kup teraz i zapłać za 30 dni” z RRSO 0 procent lub rozłożenia należności na 3, 5, 10 albo 20 rat z RRSO 38,51 procent. W wypadku zakupów od 1000 złotych Allegro oferuje także finansowanie rozłożone nawet na 30 rat z RRSO 21,49 procent.

Aby skorzystać z Allegro Pay, podczas rezerwowania trzeba wybrać tę metodę płatności. „Po zalogowaniu system automatycznie sprawdza dostępny limit, a transakcja jest zatwierdzana jednym kliknięciem i kodem SMS. Rezerwacja zostaje opłacona natychmiast, natomiast klient reguluje należność w wybranym przez siebie terminie, zgodnie z harmonogramem rat. Maksymalna kwota finansowania zależy od indywidualnego limitu Allegro Pay, przyznawanego na podstawie historii zakupowej oraz oceny zdolności kredytowej” - wyjaśnia platforma.

Jak dodaje, „Allegro Pay należy dziś do najpopularniejszych usług finansowania zakupów w polskim e-commerce. Korzysta z niej już ponad 2 miliony aktywnych użytkowników, a wskaźnik satysfakcji klientów (NPS) osiąga poziom 92, należący do najwyższych na rynku”.