Władze Egiptu wdrażają elektroniczny system wizowy, który zastąpi dotychczasowe papierowe naklejki
Po miesiącach przygotowań władze Egiptu wprowadzają nowy system wydawania wiz dla turystów – informuje portal hurghada24.pl, powołując się na komunikat Ministerstwa Turystyki i Starożytnego Dziedzictwa, przekazany egipskiemu stowarzyszeniu agentów turystycznych (Egyptian Travel Agents Association – ETAA).
Resort pisze w nim, że tradycyjna wiza w formie naklejki w paszporcie zostanie zastąpiona wizą elektroniczną w formie kodu QR, a tradycyjna pieczątka – „stemplem komputerowym”.
Wraz z uruchomieniem nowego systemu dotychczasowe wizy wklejane do paszportów zostaną wycofane.
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Kod QR będzie można uzyskać na kilka sposobów – przez specjalną stronę internetową, aplikację mobilną lub w automatach samoobsługowych na lotniskach w Egipcie.
Wniosek o wizę elektroniczną będzie można złożyć najpóźniej 48 godzin przed przyjazdem.
Wzrośnie również całkowity koszt wizy. Do podstawowej ceny, która pozostaje niezmienna i nadal wynosi 30 dolarów, trzeba będzie doliczyć dodatkową opłatę administracyjną w wysokości 6 dolarów.
Pilotaż programu ruszy 1 sierpnia na międzynarodowym lotnisku w Kairze. W kolejnych etapach ma zostać wdrożony na pozostałych egipskich lotniskach. Do tego czasu, między innymi w Hurghadzie, Marsa Alam czy Luksorze, obowiązywać będą dotychczasowe procedury.
Przypomnijmy, że 1 marca Egipt podniósł cenę wizy turystycznej z 25 do 30 dolarów.
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