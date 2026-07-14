Portal euronews.com, opierając się na danych Eurostatu, porównał pod względem cen siedem popularnych krajów turystycznych w Europie.

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Za punkt odniesienia przyjął średni unijny wskaźnik poziomu cen (HFCE – Household Final Consumption Expenditure, czyli wydatki gospodarstw domowych na konsumpcję) obejmujący ponad 2 tysiące produktów i usług (między innymi jedzenie, ubrania, transport, noclegi). Wynosi on 100 euro.

Turcja najtańsza, Francja powyżej średniej

Z analizy wynika, że w zestawieniu ogólnym najtańszym krajem jest Turcja – wartość jej koszyka dóbr i usług to jedynie 59,6 euro. To aż o 40,4 proc. mniej od średniej unijnej, poniżej której plasuje się też większość analizowanych krajów: Włochy (97,1 euro), Hiszpania (91,6 euro), Grecja (87,4 euro), Portugalia (86,6 euro) i Chorwacja (78,4 euro).

Na drugim końcu zestawienia znalazła się Francja z cenami nieco powyżej średniej (100,3 euro).

Foto: euronews.com

Portugalia wygrywa w hotelach i restauracjach

Dla turystów kluczowe znaczenie mają ceny noclegów i posiłków w restauracjach. W tej kategorii zdecydowanie zwycięża Portugalia, gdzie ceny są aż o 26,4 proc. niższe od średniej unijnej (73,6 euro). Korzystnie wypada również Turcja (78,3 euro). Kolejne miejsca zajęły Hiszpania (85,4 euro), Grecja (86,1 euro) i Chorwacja (89,6 euro). Najdroższe w zestawieniu – z cenami powyżej średniej – są Włochy (110,8 euro) i Francja (116 euro).

Ceny jedzenia podobne, ale Turcja się wyróżnia

Ceny żywności są podobne we wszystkich analizowanych krajach, z jednym wyraźnym wyjątkiem – Turcją. Wartość koszyka żywnościowego w tym kraju wynosi zaledwie 75,6 euro. Stosunkowo korzystnie wypada również Hiszpania (94,6 euro), podczas gdy pozostałe kraje plasują się nieco powyżej średniej. Najdrożej jest we Francji (107,9 euro), choć i w jej wypadku różnica względem średniej unijnej nie jest duża.

Ceny owoców morza w badanych krajach są do siebie zbliżone i wahają się od 95,4 euro w Portugalii do 112,7 euro w Grecji.

Alkohol, papierosy i transport – ogromne różnice

Największe różnice widać w cenach alkoholu. Tu zdecydowanie wyróżnia się Turcja, gdzie przekraczają one ponad dwukrotnie średnią unijną (210,2 euro). Mimo ogólnie niskich kosztów życia kraj ten może więc być drogim kierunkiem dla osób planujących intensywne życie nocne. Drugie miejsce zajmuje Grecja z wynikiem 154 euro, a trzecie Chorwacja – 133,9 euro. Ceny alkoholu we Francji i Portugalii są zbliżone do europejskiej średniej i wynoszą odpowiednio 100,9 i 107,1 euro. Najtaniej jest we Włoszech (81,9 euro) i Hiszpanii (90,1 euro).

Ceny napojów bezalkoholowych wahają się od 81,8 euro we Włoszech do 133,5 euro w Chorwacji. Za wyroby tytoniowe również zapłacimy różne kwoty w zależności od kraju: od 25,4 euro w Turcji do 191,1 euro, czyli ponad osiem razy więcej, we Francji. Wszystkie pozostałe państwa plasują się poniżej średniej UE, ale żadne nie zbliża się do Turcji (drugim najtańszym krajem jest Chorwacja z wynikiem 64,6 euro).

Turcja wyróżnia się także najniższymi cenami transportu publicznego (68,3 euro). W Portugalii, Hiszpanii i Chorwacji jest to odpowiednio około 80 euro, podczas gdy Grecja plasuje się nieznacznie poniżej średniej UE. Powyżej jest tylko Francja (112,8 euro).

Foto: euronews.com

Warto pamiętać, że analiza pokazuje jedynie średnie krajowe ceny, a nie rzeczywiste koszty pobytu. W praktyce ceny w popularnych kurortach mogą być znacznie wyższe niż w innych regionach danego kraju. Na przykład pokoje hotelowe w Atenach i na wyspie Kos nie kosztują tyle samo, ale oba wliczają się do średniej krajowej Grecji.

Nie bez znaczenia jest również poziom dochodów – dla turystów z bogatszych krajów różnice cen mogą być mniej odczuwalne niż dla podróżnych z mniej zamożnych regionów Europy.