Po Poznaniu i okolicy oprowadza widzów przewodnik Piotr Paweł. W jego rolę wcielił się aktor Michał Sacharczuk
Twarzą kampanii ponownie został bohater znany widzom z ubiegłorocznych spotów. Tym razem widzowie poznają również jego imiona – Piotr i Paweł, będące nawiązaniem do dwóch świętych, patronów Poznania. W nowej odsłonie kampanii oficjalnie dołącza on do grona poznańskich przewodników i z charakterystycznym dla siebie entuzjazmem oprowadza turystów po mieście i jego okolicach. „A ponieważ dobry przewodnik nie boi się zejść z utartego szlaku, kampania pierwszy raz w tak szerokim zakresie wykracza poza granice Poznania, prezentując również najciekawsze atrakcje całej Metropolii Poznań i zachęcając do odkrywania regionu” – czytamy w komunikacie PLOT.
– Chcemy pokazać, że podczas jednego pobytu można zwiedzić historyczne centrum miasta, odpocząć nad jeziorem, wybrać się na rower przez lasy, odwiedzić pałace i zamki w okolicy Poznania i skorzystać z bogatej oferty wydarzeń kulturalnych i restauracji. Tę różnorodność pokazujemy z humorem i lekkością, bo wiemy, że właśnie taka forma najlepiej zachęca do odwiedzenia naszego regionu – mówi prezes PLOT Jan Mazurczak, cytowany w komunikacie.
Pierwszy odcinek pokazuje, jak Piotr Paweł został przewodnikiem. W kolejnym bohater podejmuje próbę oprowadzenia grupy turystów po dawnym Zamku Cesarskim, jednak seria nieprzewidzianych wydarzeń sprawia, że wycieczka kończy się w zupełnie innym miejscu niż planował. W następnych filmach widzowie zobaczą między innymi Stary Rynek, Wzgórze Przemysła, plac Kolegiacki, tereny nad Jeziorem Maltańskim i najciekawsze zakątki podpoznańskich miejscowości.
Kampania realizowana jest na portalu visitpoznan.pl i w mediach społecznościowych. Składa się z trzech głównych odcinków, trwających od 60 do 90 sekund, a także kilkunastu krótszych materiałów wideo o długości od kilkunastu do kilkudziesięciu sekund. Część z nich powstanie w trakcie wakacji i będzie publikowana na bieżąco, dzięki czemu kampania będzie rozwijała się przez całe lato.
Wszystkie materiały zostały przygotowane przez poznańską agencję marketingową Dare Media.
W rolę Piotra Pawła ponownie wciela się zawodowy aktor Michał Sacharczuk. W realizację projektu zaangażowali się również pracownicy PLOT, których obsadzono w epizodycznych rolach.
Więcej informacji o kampanii i wszystkie opublikowane filmy będzie można znaleźć na oficjalnym portalu turystycznym Poznania i aglomeracji poznańskiej: https://visitpoznan.pl.
Kampania potrwa do końca wakacji. Filmy będą publikowane w mediach społecznościowych Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej na Facebooku, Instagramie, YouTubie i TikToku. Część materiałów będzie również promowana w ramach płatnych kampanii reklamowych w mediach społecznościowych, aby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców zainteresowanych podróżami po Polsce.
Zeszłoroczna kampania „Poznań. Serio warto”, w ramach której powstały cztery filmy promocyjne, odnotowała ponad 2,5 miliona wyświetleń. Spotkała się z bardzo dobrym odbiorem w sieci. Widzowie doceniali przede wszystkim jej humorystyczny i oryginalny charakter, chętnie komentując i przesyłając dalej jej materiały.
Bohater kampanii w jesiennej scenerii prezentował swoje ulubione miejsca w Poznaniu, m.in. Stary Rynek, Rogalowe Muzeum Poznania, Muzeum Narodowe, lokalną gastronomię oraz Ostrów Tumski z najstarszą polską katedrą i miejscem pochówku Bolesława Chrobrego. Ten ostatni motyw szczególnie dobrze wpisał się w obchody 1000. rocznicy koronacji Bolesława Chrobrego, która była jednym z najważniejszych tematów promujących Poznań w 2025 roku.
– Sukces poprzedniej kampanii pokazał, że współczesny odbiorca znacznie chętniej reaguje na autentyczne historie, humor i lekką formę niż na tradycyjne materiały promocyjne. Dlatego również tegoroczna kampania wykorzystuje podobny sposób opowiadania o Poznaniu, zachęcając do odkrywania miasta w atrakcyjny i angażujący sposób – zwraca uwagę Mazurczak.
Kampania służąca wsparciu rozwoju Marki Poznań – Polskiej Marki Turystycznej dofinansowało Ministerstwo Sportu i Turystyki. Polskie Marki Turystyczne to program wsparcia najbardziej atrakcyjnych regionów i szlaków turystycznych, realizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polską Organizację Turystyczną. Poznań znalazł się w gronie 12 laureatów tego ogólnopolskiego projektu. Koszt całej letniej kampanii, obejmującej produkcję filmów oraz ich promocję, wyniósł 178 tysięcy złotych brutto.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas