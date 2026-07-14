Twarzą kampanii ponownie został bohater znany widzom z ubiegłorocznych spotów. Tym razem widzowie poznają również jego imiona – Piotr i Paweł, będące nawiązaniem do dwóch świętych, patronów Poznania. W nowej odsłonie kampanii oficjalnie dołącza on do grona poznańskich przewodników i z charakterystycznym dla siebie entuzjazmem oprowadza turystów po mieście i jego okolicach. „A ponieważ dobry przewodnik nie boi się zejść z utartego szlaku, kampania pierwszy raz w tak szerokim zakresie wykracza poza granice Poznania, prezentując również najciekawsze atrakcje całej Metropolii Poznań i zachęcając do odkrywania regionu” – czytamy w komunikacie PLOT.

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Poznań pełen turystycznych atrakcji

– Chcemy pokazać, że podczas jednego pobytu można zwiedzić historyczne centrum miasta, odpocząć nad jeziorem, wybrać się na rower przez lasy, odwiedzić pałace i zamki w okolicy Poznania i skorzystać z bogatej oferty wydarzeń kulturalnych i restauracji. Tę różnorodność pokazujemy z humorem i lekkością, bo wiemy, że właśnie taka forma najlepiej zachęca do odwiedzenia naszego regionu – mówi prezes PLOT Jan Mazurczak, cytowany w komunikacie.

Pierwszy odcinek pokazuje, jak Piotr Paweł został przewodnikiem. W kolejnym bohater podejmuje próbę oprowadzenia grupy turystów po dawnym Zamku Cesarskim, jednak seria nieprzewidzianych wydarzeń sprawia, że wycieczka kończy się w zupełnie innym miejscu niż planował. W następnych filmach widzowie zobaczą między innymi Stary Rynek, Wzgórze Przemysła, plac Kolegiacki, tereny nad Jeziorem Maltańskim i najciekawsze zakątki podpoznańskich miejscowości.

Kampania promocyjna Poznania potrwa całe wakacje

Kampania realizowana jest na portalu visitpoznan.pl i w mediach społecznościowych. Składa się z trzech głównych odcinków, trwających od 60 do 90 sekund, a także kilkunastu krótszych materiałów wideo o długości od kilkunastu do kilkudziesięciu sekund. Część z nich powstanie w trakcie wakacji i będzie publikowana na bieżąco, dzięki czemu kampania będzie rozwijała się przez całe lato.

Wszystkie materiały zostały przygotowane przez poznańską agencję marketingową Dare Media.

W rolę Piotra Pawła ponownie wciela się zawodowy aktor Michał Sacharczuk. W realizację projektu zaangażowali się również pracownicy PLOT, których obsadzono w epizodycznych rolach.

Więcej informacji o kampanii i wszystkie opublikowane filmy będzie można znaleźć na oficjalnym portalu turystycznym Poznania i aglomeracji poznańskiej: https://visitpoznan.pl.

Kampania potrwa do końca wakacji. Filmy będą publikowane w mediach społecznościowych Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej na Facebooku, Instagramie, YouTubie i TikToku. Część materiałów będzie również promowana w ramach płatnych kampanii reklamowych w mediach społecznościowych, aby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców zainteresowanych podróżami po Polsce.

Ciąg dalszy kampanii promocyjnej Poznania, która odniosła sukces

Zeszłoroczna kampania „Poznań. Serio warto”, w ramach której powstały cztery filmy promocyjne, odnotowała ponad 2,5 miliona wyświetleń. Spotkała się z bardzo dobrym odbiorem w sieci. Widzowie doceniali przede wszystkim jej humorystyczny i oryginalny charakter, chętnie komentując i przesyłając dalej jej materiały.

Bohater kampanii w jesiennej scenerii prezentował swoje ulubione miejsca w Poznaniu, m.in. Stary Rynek, Rogalowe Muzeum Poznania, Muzeum Narodowe, lokalną gastronomię oraz Ostrów Tumski z najstarszą polską katedrą i miejscem pochówku Bolesława Chrobrego. Ten ostatni motyw szczególnie dobrze wpisał się w obchody 1000. rocznicy koronacji Bolesława Chrobrego, która była jednym z najważniejszych tematów promujących Poznań w 2025 roku.

– Sukces poprzedniej kampanii pokazał, że współczesny odbiorca znacznie chętniej reaguje na autentyczne historie, humor i lekką formę niż na tradycyjne materiały promocyjne. Dlatego również tegoroczna kampania wykorzystuje podobny sposób opowiadania o Poznaniu, zachęcając do odkrywania miasta w atrakcyjny i angażujący sposób – zwraca uwagę Mazurczak.

Kampania służąca wsparciu rozwoju Marki Poznań – Polskiej Marki Turystycznej dofinansowało Ministerstwo Sportu i Turystyki. Polskie Marki Turystyczne to program wsparcia najbardziej atrakcyjnych regionów i szlaków turystycznych, realizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polską Organizację Turystyczną. Poznań znalazł się w gronie 12 laureatów tego ogólnopolskiego projektu. Koszt całej letniej kampanii, obejmującej produkcję filmów oraz ich promocję, wyniósł 178 tysięcy złotych brutto.