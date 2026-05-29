Egipski sektor turystyczny rozpoczął 2026 rok z wyraźnym wzrostem dynamiki ruchu turystycznego. Jak przekazał minister turystyki i zabytków Sherif Fathy, liczba zagranicznych przyjazdów do kraju wzrosła w pierwszym kwartale roku o 15,6 procent w ujęciu rok do roku – donosi portal „Daily News Egypt”.

Reklama Reklama

Informację tę Fathy ogłosił po powrocie z Nowego Jorku, gdzie prowadził rozmowy z przedstawicielami amerykańskich mediów branżowych i prezesem Stowarzyszenia Biur Podróży USA. Rozmowy dotyczyły bieżącej sytuacji egipskiej turystyki, jej odporności na czynniki zewnętrzne (kryzys w Zatoce Perskiej) i perspektyw wzrostu jej znaczenia na rynku północnoamerykańskim.

Czytaj więcej Nowe Trendy Egipt liderem odbudowy turystyki. Nowe kierunki i dużo więcej turystów Turystyka w Egipcie rosła najszybciej ze wszystkich krajów na świecie w 2025 roku – wynika z danych UN Tourism. Kraj zanotował skok przyjazdów tury...

Wizyta miała również wymiar instytucjonalny – Fathy spotkał się z przedstawicielami Biura Prokuratora Okręgowego Manhattanu w sprawie wzmocnienia współpracy w kwestii odzyskiwania egipskich antyków nielegalnie wywiezionych z kraju. To element szerszej strategii Egiptu, który konsekwentnie łączy rozwój turystyki z ochroną dziedzictwa kulturowego – wskazuje „Daily News Egypt”.

Egipt zachęca linie lotnicze do utrzymania połączeń

Minister odniósł się także do wyzwań, z jakimi mierzy się branża. Wśród kluczowych problemów wskazał rosnące ceny paliw i decyzje części przewoźników o ograniczaniu częstotliwości lotów. W odpowiedzi egipskie Ministerstwo Turystyki i Starożytności zaktualizowało program zachęt dla sektora lotniczego, wprowadzając nowe rozwiązania, mające utrzymać operacyjność połączeń i zapewnić dalszy wzrost ruchu przyjazdowego. Jak podkreślono, stabilność siatki połączeń pozostaje jednym z filarów promowania egipskiej turystyki.

Istotnym elementem strategii pozostaje też komunikacja marketingowa. Egipt stawia na dialog z partnerami zagranicznymi i kampanie promocyjne budujące wizerunek kraju jako bogatego w atrakcje i możliwości kierunku.

Jednym z przykładów jest kampania „Egypt Vibes”, której celem jest prezentowanie Egiptu przez pryzmat opowieści prawdziwych turystów z różnych krajów, co ma wzmacniać autentyzm przekazu o różnorodności oferty Egiptu – od kultury i historii po wypoczynek i segment adventure.

Cel Egiptu – 30 milionów turystów rocznie

Egipt nie zmienia swoich długoterminowych ambicji. Fathy potwierdził, że celem rządu pozostaje osiągnięcie liczby 30 milionów turystów rocznie do 2030 roku.

Realizacja tego planu opiera się na rozbudowie bazy hotelowej, poprawie jakości usług i uporządkowaniu dynamicznie rozwijającego się segmentu apartamentów wakacyjnych. W tym ostatnim wypadku władze zapowiadają wprowadzenie ścisłych standardów jakości i bezpieczeństwa, które mają ograniczyć ryzyko korzystania z nich i ujednolicić ofertę rynkową.

Jak zauważa „Daily News Egypt”, w wypowiedziach ministra wyraźnie wybrzmiał także wątek inwestycji infrastrukturalnych. Egipt rozwija zaplecze transportowe i turystyczne w sposób umożliwiający łączenie różnych segmentów podróży w ramach jednego pobytu – od zwiedzania zabytków, przez wypoczynek, po ofertę aktywną.

Szczególny nacisk władze kraju kładą na dywersyfikowanie produktu turystycznego. Egipt chce być postrzegany nie tylko jako kierunek wypoczynkowy nad Morzem Czerwonym, ale również jako kraj oferujący bogatą kulturę i podróże tematyczne.

Fathy w rozmowach z gospodarzami spotkań przytaczał opinie amerykańskich rodzin podróżujących między Luksorem a Kairem, które pozytywnie oceniały różnorodność oferty Egiptu jako celu podróży, jakość jego kuchni i poczucie bezpieczeństwa, jakie im towarzyszyło.

„To właśnie rynek amerykański ma odgrywać coraz większą rolę w strategii Egiptu, szczególnie w kontekście budowania stabilnego popytu poza tradycyjnymi rynkami europejskimi” – podkreśla „Daily News Egypt”.