Grecja rozpoczęła 2026 rok z bardzo dobrymi wynikami w turystyce. Najnowsze dane pokazują, że kraj nie tylko przyciąga więcej odwiedzających, ale także coraz lepiej zarabia na turystyce. W pierwszym kwartale liczba zagranicznych turystów w tym kraju wzrosła o 38,3 procent, a przychody z podróży zwiększyły się aż o 64,3 procent rok do roku – wynika z analizy Banku Grecji.

Grecja coraz więcej zarabia na turystyce

Według wstępnych danych bilans usług turystycznych w okresie od stycznia do marca 2026 roku osiągnął nadwyżkę na poziomie 928,4 miliona euro. Rok wcześniej było to 352,6 miliona euro. Same wpływy z turystyki wzrosły do 1,676 miliarda euro.

Tylko w marcu przychody z podróży wyniosły 669,4 miliona euro, co oznaczało wzrost o 55,6 procent w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku. Jednocześnie liczba zagranicznych turystów zwiększyła się o 38,1 procent, przekraczając 1,27 miliona.

Na wzrost wpływów wpłynęła nie tylko większa liczba podróżnych, ale i wyższe wydatki turystów. Średni koszt podróży wzrósł o 13,8 procent w marcu, a w całym kwartale o 19,9 procent. Szczególnie dobrze zapisali się goście z Włoch, którzy zostawili o 66,5 procent więcej pieniędzy.

Wyraźnie zwiększyły się także wpływy z rynku brytyjskiego. W pierwszym kwartale 2026 roku turyści z Wielkiej Brytanii zostawili w Grecji 213,3 miliona euro, znacznie więcej niż rok wcześniej. Wzrosły również przychody od turystów z USA, choć liczba amerykańskich podróżnych nieco spadła.

Najchętniej Grecję odwiedzają Niemcy, Brytyjczycy i Włosi

Dane pokazują też wyraźny wzrost ruchu na granicach lądowych. Liczba podróżnych przekraczających granice drogowe wzrosła w pierwszym kwartale aż o 84,3 procent, podczas gdy ruch lotniczy zwiększył się o 18,8 procent.

Najwięcej turystów przyjechało do Grecji z Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch. Liczba podróżnych z Niemiec wzrosła o 21,6 procent, z Wielkiej Brytanii o 49,3 procent, a z Włoch o 25 procent.

Eksperci podkreślają, że wyniki potwierdzają bardzo silną pozycję Grecji na europejskim rynku turystycznym. Kraj korzysta zarówno z rosnącego zainteresowania wyjazdami śródziemnomorskimi, jak i z wydłużania sezonu turystycznego poza miesiące wakacyjne.

Dobre wyniki pierwszego kwartału mogą być również zapowiedzią rekordowego sezonu letniego. Grecja pozostaje jednym z najważniejszych kierunków wakacyjnych dla Europejczyków, w tym także dla polskich turystów.