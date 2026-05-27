Według prognoz World Travel & Tourism Council (WTTC) przychody sektora turystyki i podróży wyniosą w 2026 roku prawie 12 bilionów dolarów, co przełoży się na 9,9 procent światowego PKB. Turystyka ma urosnąć o 3,2 procent, wyprzedzając tempo wzrostu całej gospodarki światowej, prognozowane na 2,4 procent.

Reklama Reklama

Są turyści - jest praca

WTTC szacuje również, że turystyka zapewni 376 milionów miejsc pracy na świecie. To oznacza, że co dziewiąty zatrudniony będzie związany z tą dziedziną gospodarki. W kolejnym dziesięcioleciu branża może stworzyć nawet 89 milionów nowych miejsc pracy.

Europa pozostanie jednym z głównych motorów wzrostu. Podczas gdy gospodarka regionu ma zwiększyć się w 2026 roku jedynie o 1 procent, sektor turystyczny ma rosnąć w tempie 3,6 procent, czyli niemal czterokrotnie szybciej. Szczególnie mocno rozwijać się mają kierunki południowoeuropejskie, korzystające z utrzymującego się dużego popytu na podróże w regionie Morza Śródziemnego.

Europejczycy chcą podróżować niedaleko

WTTC wskazuje, że rosnąca niepewność geopolityczna i ostrożniejsze decyzje konsumentów sprzyjają wyborowi kierunków bliższych geograficznie. W efekcie wydatki zagranicznych turystów w Europie mają wzrosnąć w 2026 roku o 7,1 procent, znacznie powyżej światowej średniej wynoszącej 3,7 procent.

Wśród największych beneficjentów trendu pozostają Hiszpania i Włochy. Hiszpański sektor turystyczny ma wzrosnąć o 3,7 procent, a włoski o 3,8 procent. Hiszpania utrzymuje jednocześnie pozycję jednego z najmocniejszych rynków przyjazdowych w Europie – w 2025 roku kraj odwiedziło 96,8 miliona zagranicznych turystów, którzy wydali 115,1 miliarda euro.

WTTC podkreśla, że utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu będzie wymagało dalszego inwestowania w infrastrukturę, rozwój technologii cyfrowych, zrównoważone zarządzanie kierunkami i poprawę dostępności transportowej. Coraz większą rolę w sektorze odgrywać ma również sztuczna inteligencja, wykorzystywana zarówno do obsługiwania podróżnych, jak i optymalizowania operacji firm turystycznych.