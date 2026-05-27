Turyści zapewniają pracę co dziewiątemu mieszkańcowi świata
Według prognoz World Travel & Tourism Council (WTTC) przychody sektora turystyki i podróży wyniosą w 2026 roku prawie 12 bilionów dolarów, co przełoży się na 9,9 procent światowego PKB. Turystyka ma urosnąć o 3,2 procent, wyprzedzając tempo wzrostu całej gospodarki światowej, prognozowane na 2,4 procent.
Czytaj więcej
Hiszpania umacnia pozycję jednego z najbardziej dochodowych kierunków turystycznych świata. Według danych WTTC zagraniczni turyści zostawili tam w...
WTTC szacuje również, że turystyka zapewni 376 milionów miejsc pracy na świecie. To oznacza, że co dziewiąty zatrudniony będzie związany z tą dziedziną gospodarki. W kolejnym dziesięcioleciu branża może stworzyć nawet 89 milionów nowych miejsc pracy.
Europa pozostanie jednym z głównych motorów wzrostu. Podczas gdy gospodarka regionu ma zwiększyć się w 2026 roku jedynie o 1 procent, sektor turystyczny ma rosnąć w tempie 3,6 procent, czyli niemal czterokrotnie szybciej. Szczególnie mocno rozwijać się mają kierunki południowoeuropejskie, korzystające z utrzymującego się dużego popytu na podróże w regionie Morza Śródziemnego.
WTTC wskazuje, że rosnąca niepewność geopolityczna i ostrożniejsze decyzje konsumentów sprzyjają wyborowi kierunków bliższych geograficznie. W efekcie wydatki zagranicznych turystów w Europie mają wzrosnąć w 2026 roku o 7,1 procent, znacznie powyżej światowej średniej wynoszącej 3,7 procent.
Wśród największych beneficjentów trendu pozostają Hiszpania i Włochy. Hiszpański sektor turystyczny ma wzrosnąć o 3,7 procent, a włoski o 3,8 procent. Hiszpania utrzymuje jednocześnie pozycję jednego z najmocniejszych rynków przyjazdowych w Europie – w 2025 roku kraj odwiedziło 96,8 miliona zagranicznych turystów, którzy wydali 115,1 miliarda euro.
Czytaj więcej
Według raportu platformy GetYourGuide rośnie popularność tak zwanej grandma tourism (ang. babcinej turystyki), czyli podróży w poszukiwaniu autenty...
WTTC podkreśla, że utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu będzie wymagało dalszego inwestowania w infrastrukturę, rozwój technologii cyfrowych, zrównoważone zarządzanie kierunkami i poprawę dostępności transportowej. Coraz większą rolę w sektorze odgrywać ma również sztuczna inteligencja, wykorzystywana zarówno do obsługiwania podróżnych, jak i optymalizowania operacji firm turystycznych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas