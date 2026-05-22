Światowa Rada Podróży i Turystyki (World Travel & Tourism Council, WTTC) poinformowała, że całkowite wydatki turystów zagranicznych osiągnęły w 2025 roku rekordowe 2,02 biliona dolarów. To wynik o 3,2 procent wyższy niż rok wcześniej i pierwszy raz przewyższający poziom sprzed pandemii.

Hiszpania potęgą turystyczną Europy

WTTC prognozuje, że w tym roku Hiszpanię odwiedzi 96,8 miliona zagranicznych turystów. Średnie wydatki jednego podróżnego mają wynieść około 1344 dolarów.

Dla porównania, w całej Europie zagraniczni turyści wydadzą łącznie około 835 miliardów dolarów przy 782 milionach przyjazdów, co oznacza średnio około 1068 dolarów na osobę. Oznacza to, że Hiszpania przyciąga nie tylko dużą liczbę turystów, ale także podróżnych zostawiających więcej pieniędzy niż przeciętnie w innych krajach europejskich.

Raport podkreśla również, że kraj ten należy do państw o najwyższych udziałach wydatków turystów zagranicznych w relacji do turystyki krajowej. Zdaniem WTTC to efekt wieloletniego wspierania tego sektora gospodarki przez rząd, współpracy publiczno-prywatnej i inwestowania w transport, dostępność komunikacyjną i jakość obsługi podróżnych.

Według prognoz w 2026 roku wydatki zagranicznych turystów w Hiszpanii wzrosną do 121,1 miliarda euro (136,9 miliarda dolarów), co oznacza wzrost o 5,3 procent rok do roku.

Kto chce zarabiać na turystyce, musi inwestować

WTTC wskazuje jednocześnie, że w najbliższych latach przewagę konkurencyjną będą zdobywać kierunki inwestujące w łatwość podróżowania i komfort pasażerów. Chodzi między innymi o rozwój cyfrowej identyfikacji i technologii biometrycznych usprawniających odprawy graniczne, inteligentniejsze systemy wizowe i większą współpracę z sąsiednimi krajami.

Według prezes WTTC Glorii Guevary Hiszpanii udało się połączyć model turystyki masowej z wysokimi wpływami od jednego turysty. Jak podkreśla, inwestowanie w dostępność transportową, wygodę podróżowania i doświadczenia odwiedzających przekłada się bezpośrednio na wyższe przychody branży turystycznej.