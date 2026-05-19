Według analizy Światowej Rady Podróży i Turystyki (World Travel & Tourism Council, WTTC) liczba zagranicznych odwiedzających Stany Zjednoczone spadła w 2025 roku o 5,5 procent w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Jednocześnie wydatki międzynarodowych turystów w USA zmniejszyły się o 4,6 procent, do 176 miliardów dolarów.

Choć z części krajów przyjechało w sumie 1,7 miliona gości więcej, bilans okazał się ujemny, ponieważ spadek zainteresowania turystów z innych krajów sięgnęły 5,7 miliona, co przełożyło się na ogólny ubytek około 4 milionów odwiedzających.

Kanadyjczycy, Niemcy, Hindusi, Francuzi... omijają Amerykę

Największy wpływ na wyniki miał rynek kanadyjski. Liczba mieszkańców tego kraju podróżujących do USA zmniejszyła się o 4,2 miliona osób. Drugim najsilniej spadającym rynkiem były Niemcy, skąd odnotowano o 225 tysięcy mniej wizyt. Wyraźne spadki objęły także Indie i Francję.

WTTC podkreśla, że sytuacja budzi niepokój szczególnie dlatego, że 2025 rok był rekordowy dla światowej turystyki. Na świecie podróżowało o 80 milionów osób więcej niż rok wcześniej, co oznacza, że część turystów świadomie wybierała inne kierunki niż Stany Zjednoczone.

Kiedy USA się cofają, Chiny idą naprzód

Organizacja ocenia, że amerykańska turystyka znalazła się obecnie w przełomowym momencie. Zdaniem WTTC pogarszający się wizerunek kraju jako kierunku turystycznego może w dłuższej perspektywie zagrozić jego pozycji lidera na rzecz Chin, które są drugim największym rynkiem świata i szybko zwiększają swoją skalę działania.

W 2025 roku sektor turystyczny wniósł do chińskiego PKB 1,75 biliona dolarów, notując wzrost o 9,9 procent w ujęciu rok do roku. Zapewnił temu w Chinach 84,6 miliona miejsc pracy. Wydatki zagranicznych turystów wzrosły tam o 10,5 procent, do 135 miliardów dolarów. WTTC wskazuje, że region Azji i Pacyfiku pozostaje obecnie najszybciej rozwijającym się rynkiem turystycznym świata.

Do Chin przyjechało w ubiegłym roku około 150 milionów zagranicznych gości, podczas gdy USA odwiedziło 68 milionów osób.

Mundial pomoże poprawić wizerunek Stanów Zjednoczonych?

Prezes WTTC Gloria Guevara ocenia, że Stany Zjednoczone powinny skoncentrować się na odbudowie swojego wizerunku i wykorzystać potencjał dużych wydarzeń międzynarodowych, w tym najbliższego mundialu, który ma przyciągnąć około 1,24 miliona zagranicznych kibiców. Jej zdaniem wydarzenie może stać się szansą na promowanie USA jako atrakcyjnego i otwartego celu podróży i zachęcić turystów do dłuższych pobytów i poznawania nowych miejsc.

WTTC podkreśla jednocześnie, że sektor turystyczny w USA nadal pozostaje ważnym pracodawcą. W 2025 roku zapewniał 20,4 miliona miejsc pracy, czyli o 242 tysięcy więcej niż rok wcześniej.

Jason Wynn, prezes Chase Travel współtworzącego raport, zwraca uwagę, że organizowanie kolejnych globalnych wydarzeń do 2028 roku daje Stanom Zjednoczonym wyjątkową okazję, aby przyciągnąć nowych podróżnych i wzmocnić międzynarodowe relacje.

Do danych odniosła się także administracja Donalda Trumpa. Zastępczyni rzecznika prasowego Białego Domu Anna Kelly stwierdziła, że prezydent zrobił więcej dla amerykańskiej turystyki niż ktokolwiek wcześniej, m.in. poprzez poprawę bezpieczeństwa w miastach i sprowadzenie do USA takich wydarzeń jak igrzyska olimpijskie w Los Angeles i mistrzostwa świata FIFA – pisze brytyjska gazeta „Independent”.