Zainicjowany w 2025 roku program stworzono, aby docierać do profesjonalistów z branży turystycznej ze świata z informacjami o zaletach Stanów Zjednoczonych dla odwiedzających, a przez to szerzyć wiedzę o tym kierunku.

Poprzez system szkoleń, seminariów, wyjazdów studyjnych Brand USA chce nie tylko stworzyć sieć specjalistów od oferty Stanów Zjednoczonych, ale i przyczyniać się do wspierania rozwoju destynacji i kształtowania jej spójnego wizerunku.

Dzieje się tak, ponieważ program bazuje na podejściu peer-to-peer zachęcającym ambasadorów do dzielenia się z innymi swoją wiedzą o USA i doświadczeniami z podróży tam, co pozwala tworzyć jednolitą społeczność w ramach branży turystycznej.

Ubiegłoroczna edycja programu (wtedy noszącego nazwę Agent Ambassador Panel Program) przeznaczona była dla biur podróży z Australii i Nowej Zelandii. Wówczas udało się wyłonić 12 doradców turystycznych.

W roku, w którym Stany Zjednoczone celebrują 250-lecie istnienia, Brand USA postanowił rozszerzyć program. Do 4 lipca, czyli do Dnia Niepodległości, chce przygotować listę 250 osób, które odegrają rolę ambasadorów Ameryki.

Do udziału w programie Brand USA zaprasza doradców turystycznych „pasjonujących się Stanami Zjednoczonymi i pragnących pogłębiać swoją wiedzę na ich temat, dzielić się nią i odgrywać bardziej aktywną rolę w dyskusjach branżowych”.

Doradcy turystyczni motorem międzynarodowych podróży

Inicjatywa jest przeznaczona dla biur podróży z 27 krajów – kluczowych dla rozwoju amerykańskiej turystyki przyjazdowej. Na kontynencie europejskim są to Austria, Belgia, kraje skandynawskie, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania i Włochy. Doradcy zainteresowani udziałem w programie mogą wysłać zgłoszenie przez stronę Brand USA, wyjaśniając, dlaczego są dobrymi kandydatami na ambasadorów.

– Doradcy turystyczni są jednym z najważniejszych motorów napędzających międzynarodowe podróże, a ich wpływ wykracza daleko poza indywidualne rezerwacje – podkreśla starszy wiceprezes ds. rynków globalnych i dyrektor ds. handlu i rozwoju produktów w Brand USA Malcolm Smith, dodając, że dzięki rozszerzeniu programu, Brand USA stworzy sieć zaangażowanych ekspertów, którzy będą mogli szerzyć wiedzę o USA na swoich rynkach.

Jako platforma zaprojektowana z myślą o łączeniu branży turystycznej i inspirowaniu nowych specjalistów od USA, program wzmacnia zaangażowanie i wspiera zrównoważony wzrost ruchu przyjazdowego do Stanów Zjednoczonych.

Osoby, które znajdą się w programie będą mogły liczyć między innymi na zaproszenia na wydarzenia branżowe, dostęp do sieci VIP i program szkoleniowy.

Mniej turystów zagranicznych w Stanach Zjednoczonych w 2025 roku

Z danych Krajowego Biura Podróży i Turystyki (National Travel and Tourism Office) wynika, że w 2025 roku odnotowano nieco ponad 68 milionów przyjazdów w celach turystycznych do Stanów Zjednoczonych, czyli o 5,5 procent mniej w porównaniu z rokiem 2024 (72,3 miliona).

Liczba przyjazdów turystów zagranicznych spoza Kanady i Meksyku wyniosła 34 miliony. Meksyk pozostaje największym rynkiem źródłowym dla amerykańskiej przyjazdówki. W ubiegłym roku zarejestrowano niemal 18 milionów przyjazdów z tego kraju, o 6,5 procent więcej niż w roku wcześniejszym. Podróży z drugiego północnoamerykańskiego rynku, Kanady, było 16 milionów, o prawie 21 procent mniej niż w 2024 roku.

Krajowe Biuro Podróży i Turystyki wskazuje, że w zeszłym roku wzrost liczby podróży do USA odnotowały rynki: południowoamerykański (+4,7 procent, do 1,7 miliona), wschodnioeuropejski (+2,5 procent, do 1,11 miliona) i bliskowschodni (+2 procent, do 1,12 miliona).