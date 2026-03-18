Egipt przekonuje relacjami na żywo, że jest bezpiecznym kierunkiem turystycznym

Egipt startuje z kampanią promocyjną pokazującą, że jest miejscem bezpiecznego wypoczynku. Ministerstwo wraz z branżą publikuje codzienne relacje zagranicznych turystów, by wzmocnić taki właśnie wizerunek.

Publikacja: 18.03.2026 06:00

Grób Faraona Amenhotepa III w Luksorze

Foto: PAP/EPA, Stringer

Marzena Buczkowska-German

Egipt rozpoczął szeroko zakrojoną kampanię komunikacyjną, której celem jest podkreślenie stabilności i bezpieczeństwa sektora turystycznego w kontekście obecnej sytuacji politycznej w regionie (wojna Izraela i Stanów Zjednoczonych z Iranem). Inicjatywa realizowana jest przez Ministerstwo Turystyki we współpracy z Egipską Federacją Turystyczną – pisze oficjalny portal Gubernatorstwa Kairu.

Kluczowym elementem kampanii są codzienne materiały wideo z udziałem turystów z różnych krajów, którzy spędzają właśnie czas w Egipcie. Krótkie nagrania publikowane są w kanałach cyfrowych ministerstwa i Egipskiego Generalnego Urzędu ds. Promocji Turystyki, prezentując autentyczne doświadczenia podróżnych i kładąc nacisk na pozytywną atmosferę ich pobytu.

Turyści potwierdzają, że dobrze się czują w Egipcie

Minister turystyki Sherif Fathy osobiście analizuje publikowane relacje, monitorując poziom satysfakcji turystów i wpływ sytuacji w regionie Bliskiego Wschodu na ruch turystyczny. Działania te mają nie tylko przeciwdziałać dezinformacji, ale i wspierać poprawę jakości usług, z których korzystają turyści.

Jak podkreśla prezes Egipskiej Federacji Turystycznej, Ahmed Youssef, publikowane materiały konsekwentnie pokazują duże poczucie bezpieczeństwa wśród turystów. – Wizerunek Egiptu jako bezpiecznego kierunku pozostaje niezmienny – zaznacza, dodając, że celem jest prezentowanie możliwie szerokiego spektrum doświadczeń odwiedzających.

Z kolei szefowa marketingu w Generalnym Urzędzie ds. Promocji Turystyki Suzan Mostafa wskazuje, że nagrania stanowią „bezpośredni i aktualny obraz” sytuacji turystycznej w kraju. Dzięki relacjom w czasie rzeczywistym kampania pokazuje różnorodność atrakcji Egiptu i stabilność rynku, podkreślając, że ruch turystyczny pozostaje odporny na napięcia zewnętrzne.

