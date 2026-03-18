Egipt przekonuje relacjami na żywo, że jest bezpiecznym kierunkiem turystycznym

Grób Faraona Amenhotepa III w Luksorze
Egipt rozpoczął szeroko zakrojoną kampanię komunikacyjną, której celem jest podkreślenie stabilności i bezpieczeństwa sektora turystycznego w kontekście obecnej sytuacji politycznej w regionie (wojna Izraela i Stanów Zjednoczonych z Iranem). Inicjatywa realizowana jest przez Ministerstwo Turystyki we współpracy z Egipską Federacją Turystyczną – pisze oficjalny portal Gubernatorstwa Kairu.
Turystyka w Egipcie rosła najszybciej ze wszystkich krajów na świecie w 2025 roku – wynika z danych UN Tourism. Kraj zanotował skok przyjazdów tury...
Kluczowym elementem kampanii są codzienne materiały wideo z udziałem turystów z różnych krajów, którzy spędzają właśnie czas w Egipcie. Krótkie nagrania publikowane są w kanałach cyfrowych ministerstwa i Egipskiego Generalnego Urzędu ds. Promocji Turystyki, prezentując autentyczne doświadczenia podróżnych i kładąc nacisk na pozytywną atmosferę ich pobytu.
Minister turystyki Sherif Fathy osobiście analizuje publikowane relacje, monitorując poziom satysfakcji turystów i wpływ sytuacji w regionie Bliskiego Wschodu na ruch turystyczny. Działania te mają nie tylko przeciwdziałać dezinformacji, ale i wspierać poprawę jakości usług, z których korzystają turyści.
Jak podkreśla prezes Egipskiej Federacji Turystycznej, Ahmed Youssef, publikowane materiały konsekwentnie pokazują duże poczucie bezpieczeństwa wśród turystów. – Wizerunek Egiptu jako bezpiecznego kierunku pozostaje niezmienny – zaznacza, dodając, że celem jest prezentowanie możliwie szerokiego spektrum doświadczeń odwiedzających.
Egipt notuje rekordowy wzrost w turystyce, a prezes Egipskiej Organizacji Turystycznej, który odwiedził Warszawę z okazji Międzynarodowych Targów T...
Z kolei szefowa marketingu w Generalnym Urzędzie ds. Promocji Turystyki Suzan Mostafa wskazuje, że nagrania stanowią „bezpośredni i aktualny obraz” sytuacji turystycznej w kraju. Dzięki relacjom w czasie rzeczywistym kampania pokazuje różnorodność atrakcji Egiptu i stabilność rynku, podkreślając, że ruch turystyczny pozostaje odporny na napięcia zewnętrzne.
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Wybuch konfliktu w Iranie uderzył w jeden z najczulszych punktów gospodarki państw arabskich – turystykę. Kraje...
Katar wdrożył specjalny program wsparcia turystów, których podróże zakłóciło zamknięcie części przestrzeni powie...
Unia Europejska wiosną przedstawi pierwszą strategię zrównoważonej turystyki, „odpornej na kryzysy”. Bruksela pr...
