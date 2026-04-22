Instytucja odpowiedzialna za promocję Szwajcarii na świecie, Schweiz Tourismus, rozpoczęła nową inicjatywę, która ma przybliżyć zagranicznym gościom szwajcarskie zwyczaje i zasady zachowania. To odpowiedź na rekordowy wzrost ruchu turystycznego i rosnące niezadowolenie części mieszkańców – podaje portal telewizji SFR.

Szwajcaria przeżywa boom turystyczny – w 2025 roku baza noclegowa odnotowała 43,9 miliona noclegów, co oznaczało, że trzeci rok z rzędu kraj przyjął rekordową liczbę gości. Wraz ze wzrostem liczby odwiedzających pojawiają się jednak napięcia. Przykładem jest malownicza wioska Iseltwald nad jeziorem Brienzersee, w której wprowadzono bramki przy popularnym miejscu do robienia zdjęć, aby ograniczyć napływ turystów.

Akcja Schweiz Tourismus polega na rozwieszaniu plakatów w publicznych miejscach, na przykład przy dworcach kolejowych, i puszczaniu filmów animowanych w środkach transportu publicznego

Badanie przeprowadzone na zlecenie Schweiz Tourismus pokazuje, że w regionach takich jak Lucerna czy Gryzonia aż jedna trzecia mieszkańców uważa, że turystów jest zbyt wielu. W skali całego kraju 50 procent respondentów ocenia, że zagraniczni goście stosują się do lokalnych zasad, ale 23 procent ma odmienne zdanie.

Nowa kampania ma zmniejszyć poziom napięć poprzez edukowanie gości. W jej ramach przygotowano plakaty i materiały wideo emitowane między innymi na pokładach samolotów. Przekaz dotyczy podstawowych zasad – takich jak przepuszczanie pasażerów wysiadających z pociągu, nieopuszczanie wyznaczonych szlaków czy szacunek dla prywatnej własności i lokalnej społeczności. Pierwsze materiały pojawiły się już w Interlaken, a wkrótce trafią także do Lucerny. Budżet kampanii nie został ujawniony.

– Szwajcarów te zasady wydają się oczywiste, ale dla gości z innych kultur niekoniecznie. Turyści potrzebują takich wskazówek i często są za nie wdzięczni – wskazuje dyrektor Schweiz Tourismus Martin Nydegger.

Jak dodaje, celem kampanii jest dbałość o lepszą harmonię między turystami a mieszkańcami i pokazanie, że branża reaguje na ich obawy.

Ruch turystów musi być pod kontrolą

Eksperci wskazują jednak, że działania edukacyjne to dopiero początek. – To dobry krok, który pokazuje, że potrzeby obu stron są zauważane. Ale, aby naprawdę zwiększyć akceptację dla masowej turystyki, konieczne będą dalsze działania, w tym zarządzanie przepływem odwiedzających – ocenia Stefan Forster z Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Zurychu.

Kampania wpisuje się w szerszy europejski trend poszukiwania równowagi między dynamicznym rozwojem turystyki a jakością życia lokalnych społeczności – ocenia portal SFR.

