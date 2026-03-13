Szwajcaria: Polska stała się priorytetowym rynkiem dla naszej turystyki

Dobra sytuacja gospodarcza Polski wpływa na zachowania polskich turystów, którzy mają więcej do zainwestowania w wypoczynek i podróże - mówił ambasador Szwajcarii w Polsce Fabrice Filliez podczas konferencji zorganizowanej przez Switzerland Tourism
10 marca w Warszawie i 11 marca we Wrocławiu odbyły się prezentacje atrakcji turystycznych Szwajcarii, połączone z warsztatami B2B dla biur podróży. Uczestniczyło w nich 16 przedstawicieli szwajcarskich miejscowości (między innymi Samnaun, Klosters, Laax, Andermatt, Stoos, Nendaz), atrakcji turystycznych, kolejek górskich, Kolei Retyckich i linii lotniczych Swiss.
Najnowsze statystyki turystyczne przedstawiła szefowa polskiego biura Switzerland Tourism, narodowej organizacji zajmującej się turystyczną promocją Szwajcarii za granicą, Adriana Czupryn.
Według Federalnego Urzędu Statystycznego (FSO) w ubiegłym roku Szwajcarię odwiedziło 10,2 miliona zagranicznych turystów, którzy wykupili 20,9 miliona noclegów – to odpowiednio o 3,7 procent. i 3,3 procent. więcej niż rok wcześniej.
10,3 miliona (plus 1,3 procent) to z kolei liczba turystów krajowych, a 19,5 miliona (plus 1,1 procent) – liczba ich noclegów.
W statystykach wyróżnia się Polska. W 2025 roku. liczba noclegów Polaków w szwajcarskich hotelach wzrosła o 11,3 procent. w porównaniu z poprzednim rokiem, do 231,4 tysiąca. Wynik ten daje Polsce drugie miejsce w rankingu pod względem dynamiki wzrostu, po Japonii (plus 20,2 procent) i przed Kanadą (plus 8,8 procent).
Z kolei w styczniu 2026 pod względem dynamiki wzrostu Polska już bardzo wyraźnie przoduje – liczba noclegów Polaków zwiększyła się aż o 42 procent. względem stycznia 2025.
Polska zostawiła inne kraje daleko w tyle – drugi najlepszy wynik osiągnęły zbiorczo państwa nad Zatoką Perską (plus 14,4 procent), a pojedynczo Stany Zjednoczone (plus 8,1 procent).
Zdaniem Adriany Czupryn do osiągnięcia tak dobrych rezultatów przyczyniły się skok cen we Włoszech i mniejsza dostępność obiektów noclegowych – z uwagi na zimowe igrzyska olimpijskie, a także „warszawskie ferie”, które w tym roku wypadły w styczniu.
– Polska stała się priorytetowym rynkiem dla naszej turystyki – mówił ambasador Szwajcarii w Polsce Fabrice Filliez, który wziął udział w spotkaniu w Warszawie.
– Gospodarczo Polska radzi sobie bardzo dobrze już od dekad, rośnie nieustannie. Z kraju emigracyjnego zmieniła się w kraj imigracyjny. Rynek pracy jest bardzo mocny. Ostatnie statystyki OECD pokazują, że poziom bezrobocia w Polsce jest jednym z najniższych w Europie. Wszystko to oczywiście wpływa na zachowania polskich turystów, którzy mają więcej do zainwestowania w wypoczynek i podróże. Zaczynają odkrywać takie kraje jak Szwajcaria, które w przeszłości uważali za zbyt drogie. Z jednej strony więc mamy atrakcyjność Szwajcarii jako kraju docelowego, z drugiej – transformację polskiej gospodarki, która otwiera przed Polakami nowe możliwości – mówił Fabrice Filliez.
– Pochodzę z Valais. Kiedyś w ogóle nie widywałem tam Polaków, dziś coraz częściej słyszę turystów mówiących po polsku. Polska to rynek z ogromnym potencjałem i jestem pewien, że w najbliższych latach jej wyniki, które już dziś robią wrażenie, będą nadal rosły – zakończył ambasador.
Switzerland Tourism skupia się nie tyle na zwiększaniu liczby odwiedzających, ile na bardziej równomiernym rozkładaniu ruchu turystycznego w czasie i przestrzeni, wydłużaniu pobytów, promowaniu zrównoważonego sposobu podróżowania (pod hasłem Swisstainable), a także przeciwdziałaniu spięciom między mieszkańcami i turystami i zwiększaniu społecznej akceptacji turystyki. Wszystkie te założenia zawierają się w filozofii „Travel better”, która w tym roku będzie fundamentem działań promocyjnych Switzerland Tourism.
– Naszym celem skierowanie właściwych gości we właściwe miejsce o właściwym czasie – mówiła Adriana Czupryn. – W praktyce oznacza to, że chcemy rozwijać turystykę w szwajcarskich regionach przez cały rok, nie tylko sezonowo, i kierować gości z miejsc bardzo obleganych do tych mniej popularnych, które również są piękne. Zachęcamy turystów, aby nie pędzili przez Szwajcarię w tempie rakietowym, ale zostali dłużej i korzystali z ofert zrównoważonych, przyjaznych dla środowiska. Chcemy też, żeby turystyka rozwijała się w harmonii z codziennym życiem mieszkańców i żeby nie dochodziło do sytuacji, w których mieszkańcy nie mogą dojechać do pracy, bo wszystkie pociągi są pełne turystów – tłumaczyła Adriana Czupryn.
W duchu filozofii „Travel better” prowadzone są kampanie promocyjne na różnych rynkach, między innymi „Op Zwitserse wegen”, czyli „Po szwajcarskich drogach” w krajach Beneluksu (odkrywanie Szwajcarii oczami mieszkańców, promocja doświadczeń i noclegów w duchu programu Swisstainable) czy „The Culinary Grand Tour of Switzerland” na rynku krajowym (podróż poza głównymi szlakami turystycznymi, skoncentrowana na gastronomii).
W Polsce Switzerland Tourism planuje w tym roku wyjazdy dla biur podróży (między innymi o tematyce narciarskiej i dla firm z branży MICE), a także współpracę z mediami turystycznymi i influencerami.
W nadchodzącym sezonie letnim szwajcarskie linie lotnicze Swiss zaoferują 44 bezpośrednie połączenia tygodniowo z Polski do Szwajcarii. Swiss operuje aktualnie z czterech polskich miast – Warszawy, Krakowa, Gdańska i Wrocławia – wkrótce zacznie latać z piątego.
– Nowością w naszej siatce jest trasa Poznań-Zurych, która wystartuje 29 marca – zapowiedział przedstawiciel Swissa Rhonen Azoulay.
Na miejscu najlepiej podróżować transportem publicznym, który jest ważnym ogniwem filozofii „Travel better”, przede wszystkim w kontekście zrównoważonego rozwoju, mówił przedstawiciel systemu transportu publicznego w Szwajcarii Ruben Monteiro.
Jest pięć głównych powodów, dla których warto go wybrać: widoki („najlepsze szwajcarskie panoramy”), które można podziwiać z wygodnego siedzenia, niezawodność i punktualność na poziomie 95 procent, zasięg – szwajcarska sieć transportu publicznego liczy ponad 29 tysięcy kilometrów, zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko i bilet Swiss Travel Pass umożliwiający nielimitowane podróżowanie pociągami, autobusami i statkami w całej Szwajcarii (w tym trasami panoramicznymi) – wyliczał Ruben Monteiro.
W 2026 roku. w Szwajcarii pojawi się kilka nowych atrakcji turystycznych. Na maj planowane jest otwarcie Titlis Tower – platformy widokowej z restauracją na wysokości 3050 metrów nad poziomem morza, zaprojektowanej przez słynną szwajcarską pracownię architektoniczną Herzog & de Meuron.
Koleje Retyckie uruchomią natomiast nową klasę w pociągach panoramicznych Bernina Express – Pullman Class z usługą konsjerża. Wagony w stylu retro kursować będą z Sankt Moritz do Tirano codziennie od 1 czerwca do 25 października. W programie całodniowej wycieczki wizyta w winnicy La Gatta.
