Voucher zamiast gotówki w biurach podróży. „Wracamy do sprawdzonego narzędzia”

Voucher korzystny dla bura podróży i dla jego klienta

Co wiadomo o voucherze? Voucher ma zastąpić rozliczenie gotówkowe, musi być nie mniejszej wartości niż wpłacona przez klienta zaliczka (lub pełna wpłata), ma być ważny dwa lata.

Voucher ma być fakultatywny – klient może, ale nie musi go przyjąć, może też w każdej chwili wymienić go z powrotem na gotówkę. Czek można wykorzystać w całości lub w części. Jeśli klient nie zdecyduje się przez dwa lata wykorzystać voucheru, organizator zwróci mu pieniądze automatycznie.

Jak podkreśla projektodawca, ważną cechą vouchera jest objęcie go zabezpieczeniem finansowym, czyli gwarancją touroperatora. Co to znaczy? Jeśli organizator turystyki upadnie, klient odzyska swoje pieniądze w procesie zwracania wszystkim klientom ich pieniędzy przez ubezpieczyciela, który wystawił organizatorowi gwarancję, a w razie potrzeby także ze środków Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, czyli drugiego filaru zabezpieczenia.

I jeszcze jeden ważny warunek – vouchery będzie można proponować dopiero, gdy minister sportu i turystyki uzna, że sytuacja wymaga uruchomienia pożyczek z Turystycznego Funduszu Pomocowego.

Polski voucher stanie się voucherem europejskim

Jak tłumaczył w Sejmie posłom komisji wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś, voucher sprawdził się w covidzie. Był prostym i skutecznym narzędziem pomagającym biurom podróży zatrzymać klientów. Nie nastręczał żadnych problemów. Co ciekawe, aby zachęcić klientów do przyjęcia voucherów, biura podróży oferowały klientom dodatkową korzyść w postaci wyższej niż nominalna wartości rozliczenia - najczęściej voucher opiewał więc na sumę o kilka procent wyższą niż pierwotnie wpłacili klienci.

Mało tego, podczas przeprowadzonej niedawno przez Komisję Europejską rewizji dyrektywy turystycznej, voucher zastosowany w covidzie przez Polskę, został teraz implementowany do nowej wersji tego dokumentu, co oznacza, że po wdrożeniu najnowszych unijnych wytycznych powinien od 2028 roku być stosowany przez wszystkie państwa Unii Europejskiej.